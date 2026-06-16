経営ビジョンに直結する 実践型人的資本経営　――御津電子(株) 代表 人見雄一が福山商工会議所セミナーに登壇

御津電子株式会社講演満足度は90％超。延べ1,000人以上が講演に参加する、人気セミナー

御津電子(株)（本社：岡山市、代表：人見雄一）は、2026年6月16日に福山商工会議所にて開催される経営セミナーに登壇いたします。

今回の講演テーマは、

「経営ビジョンに直結する実践型人的資本経営 ～選ばれる企業へと進化させる情報発信戦略～」

です。

当日アポなし取材可能

概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160337/table/8_1_4eb0a48c621974e3b5f8f6df7eb136d5.jpg?v=202606160451 ]

製造業を取り巻く環境は大きく変化しています。

人材不足、採用難、価格競争、DXへの対応など、多くの企業が経営課題を抱える中、御津電子では「人の可能性は無限大」という考え方のもと、人的資本経営とAI・DX活用を推進してきました。

その結果、赤字事業の黒字化や組織改革、採用強化、新規事業創出など、さまざまな成果につながっています。

今回の講演では、実際の経営現場で実践している取り組みを中心に、経営者や管理職の皆さまへ向けて具体的な事例を紹介します。

講演内容

- 人的資本経営による組織改革の実践事例- 赤字事業の再建と組織変革- SEO・AIOを活用した情報発信戦略- 採用力向上につながる企業ブランディング

人を活かす経営が企業価値を高める

御津電子では、

「ものづくりは幸せづくり」

を理念に掲げています。

企業の成長は設備や技術だけではなく、人の成長によって実現されると考えています。

従業員、お客様、協力会社、地域社会など、関わるすべての人の声に耳を傾けることが企業価値向上につながるという考え方を大切にしています。

今回の講演では、こうした考え方をどのように経営へ落とし込み、実際の成果へ結び付けているのかをお伝えします。

代表取締役 人見雄一 コメント

御津電子株式会社 代表取締役 人見 雄一

「AIが進化する時代だからこそ、人の価値がより重要になります。製造業だからできないのではなく、製造業だからこそ人的資本経営が必要だと考えています。本講演が参加者の皆さまにとって、自社の可能性を見つめ直すきっかけになれば幸いです。」

会社概要

会社名：御津電子株式会社

所在地：岡山県岡山市

代表者：代表取締役 人見雄一

事業内容：電子機器・制御機器の設計開発、OEM・ODM製造、射出成形、精密切削加工

企業理念：ものづくりは幸せづくり

URL：https://mitsudenshi.co.jp/