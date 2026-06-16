【大阪・AKARENGA STEAK HOUSE】初夏のAKARENGAを彩る特別なプラン”June Selection”が6月限定で登場

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ 所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武)は、同グループが運営するAKARENGA STEAK HOUSE(アカレンガステーキハウス 所在地：大阪府大阪市港区)にて2026年6月16日(火)～6月30日（火）までの6月限定プラン「June Selection」が登場致します。

ご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/glionsteak/reserve/experience/6a2b94bc88ccf2aea2ab31d8

ハワイの老舗ステーキハウス Hy’s Steak House の国内唯一の姉妹店として伝統受け継ぐ

AKAREGASTEAKHOUSEが贈る、”初夏を彩る特別プラン”

今回登場する「June Selection」は、当店一番人気のAKARENGAコースに、

乾杯ドリンクとソファー席確約をセットにした、特別価格でお楽しみいただけるスペシャルディナー

重厚感のある非日常の空間で

記念日やデートにもふさわしい上質な時間をお過ごしいただけます。

本プラン限定のソムリエ厳選スパークリングワインがディナーの始まりを彩り、

前菜からデザートまでお好み合わせてお選びいただける人気No.1コース「AKARENGA」を、

ゆったりとお過ごしいただけるソファー席でご堪能いただけます。

June Selection（乾杯酒＋ソファー確約）

\25,510→\23,500

〈乾杯酒〉

Today's Recommend Aperitifs

（ノンアルコールにも変更可能でございます）

〈スペシャリテ〉

AKARENGA特製チーズブレッド

〈選べる前菜〉

・信州サーモンのマリネ 菜園風サラダ仕立て

・シーザーサラダ

・カクテルシュリンプ

〈スープ〉

季節野菜のポタージュ

〈選べるメイン〉

-4種の薪の熾火焼きステーキ-

・厳選サーロイン

・厳選フィレ

〈選べるデザート〉

・チェリージュビレ

・ピスタチオのパンナコッタ ベリーのマリネ バニラアイス添え

・クレームブリュレ

〈アフタードリンク〉

コーヒー or 神戸紅茶

※料金には10％のサービス料を加算させていただきます。※仕入れ状況によりメニューの一部が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

ご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/glionsteak/reserve/experience/6a2b94bc88ccf2aea2ab31d8

AKARENGA STEAK HOUSE https://www.akarengasteak.jp/(https://www.akarengasteak.jp/)



AKARENGA STEAK HOUSE は、ハワイの老舗Hy's steak houseの日本唯一の姉妹店。

大阪築港にある1923年に建てられた100年もの歴史ある赤レンガ倉庫をリモデルしたクラシックカーミュージアムの一角にあります。扉を開ければそこは1900年代前半にタイムスリップしたかのような空間が広がります。世界中から集められたこだわりのアンティークな調度品に囲まれた店内は映画のワンシーンを思わせる大人の隠れ家の様な雰囲気で、記念日やお祝い事、ご接待、ご褒美ディナーなど様々なシーンにご利用いただいております。

メインのお肉はシェフの目利きにより選び抜いた厳選牛を使用しており、４種の薪を使った独自の熾火焼(おきびやき)が自慢。唯一無二な空間で豪快で贅沢なステーキコースをお楽しみ頂けます。

店舗情報

所在地

〒552-0022 大阪市港区海岸通2-6-39



営業時間

ランチタイム

12:00～15:00(L.O. 13:30）

※土日祝のみ開催。貸切やイベント等もございますので最新の情報はHP又はSNSにてご確認ください



ディナータイム

平日 17:30～22:30(最終ご案内21:00)

土日祝 17:00～22:30(最終ご案内21:00)



定休日

月曜日、その他不定休



電話番号

06-6573-3100

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて34ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/