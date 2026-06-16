プロ野球パ・リーグ4球団「公式・公認チケットリセール by チケ流」新たに『平均リセール価格』表示機能を導入！

株式会社ウェイブダッシュ

株式会社ウェイブダッシュ（本社：東京都千代田区、代表取締役 下山 一美）は、「北海道日本ハムファイターズ」「埼玉西武ライオンズ」「千葉ロッテマリーンズ」「オリックス・バファローズ」の4球団と業務提携している公式・公認チケットリセールの新機能として、売り手様がチケット掲載時にリセール価格の目安となる『平均リセール価格』の表示機能を導入しました。※1

プロ野球パ・リーグ 4球団公式・公認 チケットリセール by チケット流通センター

本サービスは、個人間のチケットお取次ぎサービス「チケット流通センター（チケ流）」において、行けなくなった観戦チケットを球団ごとのルールに基づきファン同士が自由に売り買いできるチケットリセールサービスです。

このたび、売り手様向けの新施策として、掲載する際のリセール価格設定に役立つよう、席種別に現在ご注文が成立しているチケットの『平均リセール価格』を表示する機能を追加しました。本機能により、やむを得ず行けなくなったチケットを、より適正な価格でユーザー様同士がマッチングできるようにし、より多くのファンの方が球場へ足を運んでいただくことを目的としています。

※1:ファーム試合及び地方開催試合は適用外

平均リセール価格概要◇「平均リセール価格」の表示機能とは？◇「平均リセール価格」の表示機能とは？

■『平均リセール価格』の表示機能とは？

・「4球団公式・公認チケットリセール by チケ流」内の機能

・一定条件で注文されたチケットを試合日と席種別に集計し『平均リセール価格』を算出 ※2

・一定時間ごとに再計算し常に最新の『平均リセール価格』を表示

・売り手様のチケット掲載画面に表示（一般向け、買い手様には非公表）

※2:一定条件を満たしていない場合の表示：現在「平均リセール価格」はありません

■この機能での利点

・『平均リセール価格』を参考に、適正なリセール価格設定が簡単に

・試合日の状況に応じたリセール価格の調整が可能に

・適正価格でチケット掲載ができるため、注文されやすく ※3

※3:ご注文の成立を保証するものではありません

25年以上の実績を持つチケット流通センターは、これまでに培ったノウハウを活かし、一人でも多くの声援を球場に届けるため、公式・公認チケットリセールサービスを運営しています。本機能は、各球団との協業を通じて、ファンやユーザー様のさらなる利便性を高める目的で導入しました。今後も、より良いチケット流通の仕組みづくりに貢献してまいります。

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柵越え応援プロジェクト ホームラン数を当てよう！キャンペーン■公式・公認チケットリセールサービスの提供球団

・北海道日本ハムファイターズ

（株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント：北海道北広島市／代表取締役社長 前沢 賢）

・埼玉西武ライオンズ

（株式会社西武ライオンズ：埼玉県所沢市／代表取締役社長 奥村 剛）

・千葉ロッテマリーンズ

（株式会社千葉ロッテマリーンズ：千葉県千葉市／代表取締役社長 高坂 俊介）

・オリックス・バファローズ

（オリックス野球クラブ株式会社：大阪府大阪市／代表取締役社長 馬殿 太郎）

■2026シーズン各球団公式・公認 チケットリセール by チケット流通センター概要北海道日本ハムファイターズ公認 チケットリセール by チケ流「北海道日本ハムファイターズ公認 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/fighters/

埼玉西武ライオンズ公式 チケットリセール by チケ流「埼玉西武ライオンズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/seibulions/

千葉ロッテマリーンズ公式 チケットリセール by チケ流「千葉ロッテマリーンズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/marines/

オリックス・バファローズ公式 チケットリセール by チケ流「オリックス・バファローズ公式 チケットリセール by チケット流通センター」

https://www.ticket.co.jp/buffaloes/

■チケットリセールの仕組み

電子チケット・発券番号・紙チケット等での取引が試合当日までご利用可能です。個人間売買でもファンの皆様に安心してご利用いただけるよう、すべての売り手様に本人確認を実施し、チケットが届きご入場ができるまではチケ流が代金をお預かりします。万が一お困りのときは「チケ流カスタマーサポート」がお取引をサポートします。