心理的安全性を高め新入社員の早期定着を支援する「オンボーディング バディ研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

社員研修のリスキルは、新入社員をサポートする先輩社員を対象とした「オンボーディング バディ研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-onboarding-buddy)」を公開しました。本研修は、評価者ではなく伴走者として新人に接するスキルの習得を目指します。

心理的安全性を高めるコミュニケーション手法や、具体的な場面別の対応力を強化します。新人が抱える不安を解消し、早期定着を促す組織環境の構築を支援します。良好な信頼関係の構築を通じて、個人のパフォーマンス最大化に貢献します。

オンボーディング バディ研修【職場に馴染む支援を行う先輩に】 - 社員研修のリスキル

背景

早期離職の防止と組織適応の重要性

多くの企業において、新入社員の早期離職防止や早期戦力化が重要な課題となっています。新しい環境への不適応や、期待と現実のギャップによるリアリティショックを防ぐためには、精神面でのサポート体制が不可欠です。

伴走者としてのバディの役割

こうした中、実務の指導を行う担当者とは別に、相談役として寄り添うバディ制度が注目されています。しかし、現場の先輩社員が具体的な支援手法や心理的安全性の高め方を理解していないケースは少なくありません。組織全体で新人を支える体制を実装するため、専門的な支援スキルの強化が求められています。

研修内容の紹介

研修タイトル

オンボーディング バディ研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-onboarding-buddy)

受講対象

若手社員から中堅社員まで、新入社員のバディ（相談役）を担当する方を対象としています。

身に付くスキルや目的

本研修の目的は、バディとしての役割と意義を明確に理解することです。新人の心理的安全性を高めるための傾聴や共感の技術を習得します。良好な信頼関係を築く手法を身に付け、不安や孤立を解消し、早期の活躍を支援できる状態を目指します。

本研修の特徴

本研修には3つの特徴があります。

1つ目は、評価者ではなく伴走者としての基本スタンスを確立し、支援者としての姿勢を整える点です。

2つ目は、新人が本音で相談できる関係を築くための具体的なコミュニケーション手法を身に付ける点です。

3つ目は、ミスや退職の兆候などの実場面を想定した演習により、現場での対応力を強化する点です。

オンボーディング バディ研修【職場に馴染む支援を行う先輩に】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- 研修は以下の項目を中心とした構成で実施します。バディ制度の本質理解・バディ制度の目的と役割の整理・心理的安全性を高めるナナメの関係の理解- バディに求められるスタンスと行動・新入社員が直面する壁（リアリティショック等）の把握・評価しない安心感をつくる基本スタンスの習得- 実践スキル演習・傾聴、共感、承認の具体的な技法・不安や孤立など、場面別の対応ロールプレイ

リスキルについて

株式会社リスキルは、オンボーディング研修(https://www.recurrent.jp/categories/development-onboarding)をはじめとする多様な教育プログラムを提供しています。

もっと研修を、をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系でサービスを展開しています。講師陣の豊富な経験を活かした実践的な内容と、教材準備などのフルサポート体制により、企業の円滑な人材育成を実装します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。