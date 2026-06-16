株式会社Dirbato、自社開発の生成AI「NeuraBeat」に新機能「NeuraBeat Studio」を追加

株式会社Dirbato

株式会社Dirbato（本社：東京都港区、代表取締役社長：金山 泰英、以下「Dirbato」といいます。）は、自社で開発・運用している生成AIツール「NeuraBeat（ニューラビート）」に、新機能「NeuraBeat Studio（ニューラビート スタジオ）」を追加いたしましたので、お知らせいたします。本機能により、最先端のAIコーディングエージェント「Claude Code」「Codex CLI」を、環境構築なしにブラウザ上で安全に実行できるようになります。

■ 背景

生成AIが業務効率化や生産性向上の推進役として注目される一方、機密情報や業務ロジックを扱う領域では、高い安全性と統制が求められるため、その活用にはセキュリティ面で慎重な対応が必要とされてきました。とりわけ、近年急速に普及するAIコーディングエージェントは高い生産性をもたらす反面、予期せぬ動作による企業データの破損や漏洩の懸念から、機密性の高い業務での活用が進みにくいという課題がありました。

こうした課題に対し、Dirbatoは、自社のコンサルティング業務の効率化を目的に、安全性を担保しながらAIエージェントを業務へ組み込む手段として、新機能「NeuraBeat Studio」を開発しました。

■ 新機能「NeuraBeat Studio」について

「NeuraBeat Studio」は、AIコーディングエージェント「Claude Code」「Codex CLI」を、ブラウザ上でそのまま実行できるAIエージェント実行環境（サンドボックス）です。ツールのインストールや環境構築は一切不要で、スペース（資料をアップロードして管理できる保管場所）を開くだけで、最先端のAIエージェントが社内データを前に即座に稼働します。

「NeuraBeat Studio」は、これまでの「読んで答える」生成AIから、「自ら手を動かし、成果物をつくる」生成AIへ、業務支援を新たなステージへと引き上げます。

NeuraBeat Studioの機能イメージ

(1) インストール・環境構築が一切不要

「NeuraBeat Studio」はスペースごとに独立したAIの実行環境をブラウザからワンクリックで起動できます。「Claude Code」「Codex CLI」をブラウザ内に表示されたターミナルでそのまま実行でき、専門的な環境準備を必要としません。スペース内の資料は実行環境へ自動的に組み込まれるため、速やかにAIエージェントとの作業を開始できます。

(2) 成果物を「つくり、管理する」までを一気通貫で

作成した成果物は、「NeuraBeat Studio」に搭載されたリッチプレビュー機能により確認・編集ができ、同じく搭載された変更箇所を可視化するdiffビューや、変更履歴を辿れるグラフビューによって、成果物の変更管理も容易に行えます。これまで手作業で行っていた業務も、AIに指示するだけで作成から確認・編集・変更管理までを一つの画面で完結できます。

また、ITコンサルタントのナレッジを凝縮したAIエージェント向けの「Skills」もプリインストールされており、導入初日から即座に高度な分析・資料作成が可能となっています。

(3) 社内環境で完結する高いセキュリティ

「NeuraBeat Studio」は、エンタープライズ領域で求められる安全性と統制を前提に設計されています。

「Claude Code」「Codex CLI」を始めとしたAIコーディングエージェントの利用や、ファイル保存・更新などすべての操作がDirbato管理のクラウド環境（Microsoft Azure）で完結します。そのため、企業データやソースコードがAzure環境の外に出ることはなく、さらに、アクセス制御・権限管理・実行環境の分離・操作ログの取得など、機密性の高い業務にも対応できる統制機能を備えています。

■ 生成AI「NeuraBeat」について

「NeuraBeat」は、Dirbatoが自社で開発・運用している、複数の最新生成AIモデルをセキュアな環境下で一元的に利用できるエンタープライズ向け生成AIツールです。社内のコンサルティング業務における実運用を通じて、機能の改善と知見の蓄積を重ねてまいりました。

＜サービス名の由来＞

「Neura（ニューラ）」は「Neural Networks（ニューラルネットワーク）」に由来し、「Beat」は音楽のビートを意味します。AIの高度な能力と、音楽的なリズムのような心地よさを組み合わせた新しいサービスでありたい、という思いを込めています。

NeuraBeatの概観図

(1) 複数の最新AIモデルを用途に応じて使い分け

OpenAI「GPT」、Google「Gemini」、Anthropic「Claude」、xAI「Grok」など、主要ベンダーの最新生成AIモデルを画面上で自由に切り替えて利用できます。用途に応じて最適なモデルを選べるうえ、新しいモデルも利用可能になり次第、順次追加しております。また、デフォルトでAzure提供の「model router」を採用しており、入力内容に応じて最適なモデルが自動的に選択されるため、専門知識がなくても使いこなすことが可能です。

(2) 機密情報に配慮した"安全な環境"

入力したデータが生成AIの学習に利用されない形で運用しております。アクセスを許可された端末からのみ利用できる専用環境を提供し、アカウントを一元管理することで、情報漏洩のリスクを抑えています。機密情報の取り扱いに配慮しながら、安心して生成AIを業務に活用できる環境を実現しています。

(3) 業務に直結する多彩な機能

単なるチャットにとどまらず、実務の生産性向上に直結する機能を幅広く搭載しています。オンライン/オフラインの会議をリアルタイムに分析し要点・Todo・質問事項を提案する会議ダッシュボード「JAM」、Web検索や調査レポートを自動生成する「Web Search / Deep Research」、資料や提案書などを自動作成する「PowerPoint Agent」、保有するファイルにAIで問い合わせできるRAG機能「スペース」、複数のAIが同時に思考し回答を統合する独自機能「MAGI SYSTEM」のほか、画像生成・翻訳・音声会話など、業務の幅を広げるツールを取り揃えています。

■ 今後の展望

Dirbatoは、今後も「NeuraBeat」の機能拡張を継続的に推進し、生成AIを活用した業務効率化を支援してまいります。生成AIの活用を通じて、お客様のビジネスの変革と成長に貢献してまいります。

■ 会社概要

【株式会社Dirbato】

Dirbatoは、ITコンサルティング事業をはじめテクノロジーを主軸とした事業を展開しています。

「テクノロジーで世界に喜びを。」というミッションのもと、日本におけるIT人材の市場価値向上を目指し日々挑戦を続けていきます。

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー32階

代表取締役社長 金山 泰英

設立：2018年10月

URL：https://www.dirbato.co.jp/

※ 本プレスリリースに記載の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。