「こおどりホップス」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「こおどりホップス」を８月１２日（水）から全国で数量限定新発売します。

近年、日常的にビール類を飲むお客様の中で、「気分に合わせてさまざまなビールを楽しみたい」と考える方の割合が高まっています。一方で、「パッケージから中味の味わいが想像できない」といった理由から、普段とは違う商品に手を出しづらいと感じるお客様が一定数いることがわかりました※。

※当社調査

今回は、そうしたお客様にも気軽にお楽しみいただきたいという思いから、親しみやすく味わいを想起しやすいパッケージと、複層的でフルーティな香りが特長の「こおどりホップス」を数量限定新発売します。

●中味・パッケージについて

中味は、希少ホップであるネルソンソーヴィンホップをふんだんに使用することで、複層的でフルーティな香りを引き出しながら、自然な甘み・スッキリとした飲み口に仕上げています。

パッケージは、“こおどり”するキャラクターのイラストをあしらったカラフルな背景に「フルーティクラフト」の文言を配し、本商品でお届けしたい楽しい雰囲気と、中味の特長を表現しました。

― 記 ―

▼商品名・容量・アルコール度数

「こおどりホップス」

３５０ml ４.５％

※希望小売価格は設定していません

▼発売期日 ２０２６年８月１２日（水）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 発泡酒

▼「こおどりホップス」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/koodori/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上