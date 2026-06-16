Com2uS Holdings、新作『フェイディング・エコー』、『ZENONIA 1』が「Steam Nextフェス」に参加！

株式会社 Com2uS Japan

Com2uS Holdingsは、PC・コンソール向けの新作タイトル『フェイディング・エコー』および『ZENONIA 1：記憶の糸』（以下、ZENONIA 1）が「Steam Nextフェス」に参加することをお知らせいたします。

「Steam Nextフェス」は、PCゲームプラットフォーム「Steam」にて新作ゲームの体験版が遊べるイベントで、日本時間の6月23日（火）午前2時まで開催されます。

近日登場予定の新作ゲームの体験版をプレイするだけでなく、開発者とのチャットやライブ配信などを通じて、リリース前のさまざまなタイトルに触れることができます。

アクションアドベンチャーゲーム『フェイディング・エコー』は、「Steam Nextフェス」に向けて新しいデモバージョンを公開いたしました。

水や水蒸気へと自由に変身する能力を持った若きヒーロー「ワン」を操作し、絶えず変化する幻想的な世界を探索できます。

日本語を含む全11言語に対応した今回のデモバージョンでは、独自のコミック風ビジュアルスタイルに加え、滑らかな移動アクション、躍動感のあるバトル、周囲の環境との相互作用を活かしたユニークなゲーム体験をお楽しみいただけます。

また、名作モバイルRPG『ZENONIA 1』も今回の「Steam Nextフェス」にてデモバージョンを初公開いたします。

『ZENONIA 1』は、フィーチャーフォン時代に深みのあるストーリーと緻密なゲームシステムで高い人気を博したRPGです。

今回のSteam版は、原作特有の感性はそのままに、現代のプレイ環境にあわせた最適化が行われています。

約1時間プレイ可能なデモバージョンでは、「アドニス地域」を自由に探索しながら、さまざまなクエストを体験いただけます。

Com2uS Holdingsは、2026年下半期にリリース予定の2つの新作タイトルを「Steam Nextフェス」で先行公開し、世界中のユーザーから幅広いフィードバックを収集することで、ゲームのさらなる完成度向上を図ってまいります。

今後もグローバル市場での展開に向けて、ユーザーとの接点を拡大してまいります。

『フェイディング・エコー』および『ZENONIA 1』に関する詳細はSteamストアページや公式サイトにてご確認いただけます。

□『フェイディング・エコー』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2467880/_/

□『フェイディング・エコー』公式サイト（英語のみ）

https://www.newtales.com/games/fading-echo/en-us

□『フェイディング・エコー』公式YouTubeチャンネル（英語のみ）

https://www.youtube.com/@FadingEchoGame

□『ZENONIA 1：記憶の糸』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4733680/1_Demo/

□Com2uS Holdings公式サイト

https://holdings.com2us.com/ja

ぜひ、『フェイディング・エコー』、『ZENONIA 1』のデモバージョンをプレイしてください。

今後とも「Com2uS Holdings」をよろしくお願いいたします。