【プレミア率50％】西脇市プレミアム付地域商品券2026申込受付中！ 最大1万円分お得！
令和8年度 西脇市プレミアム付地域商品券
概要
■販売額：5,000円／1口 (1人最大4口まで申込可能）
■プレミアム率：最高50％（5,000円の購入で7,500円利用）
■申込期間：2026年6月1日～6月30日
先着順ではありません。
申込多数の場合は抽選により
当選口数の調整される場合あり。
[デジタル] 6月1日 午前9時～6月30日 午後7時
[ 紙 ] 6月1日～6月30日（消印有効）
■デジタルと紙の商品券から選択可能
〇デジタル商品券「にしわきPayプレミアム2026」WEBから申込(https://nishiwaki-premium-2026.com/digital/)
スマートフォンで利用 PayPayを活用
〇紙商品券「へその街にしわき共通商品券プレミアム2026」
紙の商品券で利用 専用往復はがきで申込(https://nishiwaki-premium-2026.com/paper/)
※両方への申込はできず、どちらか一方を選択します。
■対象者：西脇市在住者が対象
申込時点で西脇市に居住確認の取れる方が対象です。
0歳児や外国籍の方も対象となり、ご家族それぞれで申込できます。
■申込結果通知：
[デジタル] 7月21日以降に順次登録メールアドレスに通知
[ 紙 ] 8月中旬以降に返信用はがきで結果を通知
■申込はがき付チラシは、以下の施設に設置
[表: https://prtimes.jp/data/corp/71260/table/7_1_be3fd30725bdfd75404f1bb35e1971f9.jpg?v=202606160451 ]
主な申込の流れ
申込方法や利用可能店舗などの詳細は特設サイトをご覧ください。
西脇市プレミアム付地域商品券-特設サイト :
https://nishiwaki-premium-2026.com/
特設サイト
便利な「使えるお店検索」
市民の皆さまへ
サポート体制としまして
■個別相談会場（西脇市市民交流施設オリナス）
（下戸田128-1 下図参照）
■市内店舗での個別相談サポート（ソフトバンクショップ西脇）＊予約推奨
（高田井町288-1 午前10時～午後6時）
市民向けサポート窓口開設日のご案内
事業者の皆さまへ
事業参加の方法
「へその街にしわき共通商品券プレミアム2026」西脇商工会議所サイト(https://hesocci.or.jp/2026/03/10/20260310/)の「申込書(https://hesocci.or.jp/wp-content/uploads/2026/05/61ae873da754cfb0222e3d331f1a105e.pdf)（PDF）」
「にしわきPayプレミアム2026」
PayPay未加入の事業者（0120-957-640）＊審査～利用に時間がかかります
問合せ先：既にPayPay加入の事業者（0120-990-640）
問合せ先
西脇市プレミアム付地域商品券発行事務局
西脇市西脇990番地
電話 0795-22-3901
＜受付時間＞ 平日 午前9時～午後5時 【定休日】土日祝
※本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。