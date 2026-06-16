【プレミア率50％】西脇市プレミアム付地域商品券2026申込受付中！　最大1万円分お得！

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西脇商工会議所
西脇商工会議所は、西脇市民の家計支援と地域経済の活性化を目的として「西脇市プレミアム付地域商品券2026」の申込受付を開始しました。プレミアム率は50％。1口5,000円で7,500円分の商品券を購入でき、1人最大4口まで申込が可能です。4口購入の場合、最大10,000円分お得に利用できます。申込期間は2026年6月30日まで。

令和8年度 西脇市プレミアム付地域商品券　

概要

■販売額：5,000円／1口 (1人最大4口まで申込可能）
■プレミアム率：最高50％（5,000円の購入で7,500円利用）


■申込期間：2026年6月1日～6月30日
　　　　　　先着順ではありません。
　　　　　　申込多数の場合は抽選により
　　　　　　当選口数の調整される場合あり。
　[デジタル]　6月1日 午前9時～6月30日 午後7時
　[　紙　　]　6月1日～6月30日（消印有効）


■デジタルと紙の商品券から選択可能
　〇デジタル商品券「にしわきPayプレミアム2026」WEBから申込(https://nishiwaki-premium-2026.com/digital/)


　　スマートフォンで利用 PayPayを活用
　〇紙商品券「へその街にしわき共通商品券プレミアム2026」


　　紙の商品券で利用 専用往復はがきで申込(https://nishiwaki-premium-2026.com/paper/)


　　※両方への申込はできず、どちらか一方を選択します。
■対象者：西脇市在住者が対象


　　　　　申込時点で西脇市に居住確認の取れる方が対象です。


　　　　　0歳児や外国籍の方も対象となり、ご家族それぞれで申込できます。


■申込結果通知：
　[デジタル]　7月21日以降に順次登録メールアドレスに通知
　[　紙　　]　8月中旬以降に返信用はがきで結果を通知
■申込はがき付チラシは、以下の施設に設置　


[表: https://prtimes.jp/data/corp/71260/table/7_1_be3fd30725bdfd75404f1bb35e1971f9.jpg?v=202606160451 ]

主な申込の流れ

申込方法や利用可能店舗などの詳細は特設サイトをご覧ください。


西脇市プレミアム付地域商品券-特設サイト :
https://nishiwaki-premium-2026.com/



特設サイト

便利な「使えるお店検索」

市民の皆さまへ

サポート体制としまして


■個別相談会場（西脇市市民交流施設オリナス）
　（下戸田128-1　下図参照）
■市内店舗での個別相談サポート（ソフトバンクショップ西脇）＊予約推奨
　（高田井町288-1　午前10時～午後6時）



市民向けサポート窓口開設日のご案内

事業者の皆さまへ

事業参加の方法


「へその街にしわき共通商品券プレミアム2026」西脇商工会議所サイト(https://hesocci.or.jp/2026/03/10/20260310/)の「申込書(https://hesocci.or.jp/wp-content/uploads/2026/05/61ae873da754cfb0222e3d331f1a105e.pdf)（PDF）」
「にしわきPayプレミアム2026」
　PayPay未加入の事業者（0120-957-640）＊審査～利用に時間がかかります


　問合せ先：既にPayPay加入の事業者（0120-990-640）



問合せ先

西脇市プレミアム付地域商品券発行事務局
西脇市西脇990番地


電話　0795-22-3901　


＜受付時間＞　平日　午前9時～午後5時　【定休日】土日祝



※本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。