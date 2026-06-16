新業態『田所担々麺』、2026年6月20日（土）新宿西口に誕生　　 20年以上の味噌技術とごまのコクが生んだ、新しい担々麺の形

株式会社トライ・インターナショナル

国内外で200店舗以上の味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」を展開する株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：田所 史之）は、2026年6月20日（土）、東京都新宿区に味噌担々麺専門店「田所担々麺 新宿西口店」をオープンします。

本店舗は、「麺場 田所商店」が長年培ってきた味噌づくりとスープ開発の技術を生かした新業態です。

担々麺の要である“ごまのコク”に、田所商店ならではの味噌のうま味を掛け合わせることで、奥行きのある味わいを実現しました。

白胡麻のまろやかな一杯から、山椒のしびれを楽しめる刺激的な一杯まで幅広く取りそろえ、辛さを1辛～5辛の5段階でお選びいただける味噌担々麺専門店です。

「田所担々麺」3つのこだわり

１. ごまのコクを最大限に引き出したスープ

主役は辛さだけではありません。

香り高いごまと独自のスープ設計によって、ごま本来の香ばしさとコクを引き出し、最後の一口まで楽しめる味わいに仕上げました。

２. 辛さを選べる、誰もが楽しめる担々麺

担々麺専門店でありながら、辛さだけを追求していません。

看板商品の「白胡麻担々麺」はごまのコクが際立つまろやかな味わいですが、担々麺ならではのスパイス感があります。辛さは1辛～5辛の5段階から選択でき（1～3辛は無料、4辛は+50円、5辛は+100円）、辛さ好きの方から、ほんのりピリ辛がお好みの方まで、自分好みの一杯をお楽しみいただけます。

３. 田所商店ならではの “味噌DNA”

長年の味噌らーめん開発で培ったノウハウを生かし、ごまの風味を引き立てる隠し味として味噌のうま味を活用しています。

担々麺でありながら、田所商店らしさを感じていただける一杯です。

主なメニュー

■ 白胡麻味噌担々麺 1,000円（税込）

信州味噌とたっぷりの白ごまを使用。ごまの香ばしさと味噌のうま味が調和した看板商品です。

白胡麻担々麺■ 汁なし味噌担々麺 1,000円（税込）

白ごまのコク、花椒の香り、特製自家製ラー油の辛さが広がる旨辛味。混ぜるほどに味と食感の変化を楽しめます。

汁なし味噌担々麺■ えび味噌担々麺 1,100円（税込）

白ごまの香ばしさと味噌の深いコクに、えびのうま味をたっぷりと重ねた濃厚スープ。花椒のしびれる辛みが全体を引き締め、豊かな余韻を残します。

えび味噌担々麺■ 山椒味噌担々麺 1,100円（税込）

黒ごまの深いコクと味噌のうま味に、赤山椒のしびれと青山椒の爽やかな香りが重なる一杯。２種の山椒が生み出す複雑な風味と、濃厚なスープの余韻をお楽しみください。

山椒味噌担々麺■ 冷やしタンタン麺 1,100円（税込） ※夏季限定・数量限定

信州味噌に濃厚なごまだれを重ねたコクのある冷たいスープに、ピリ辛ラー油が食欲をそそる夏にぴったりの冷たい一杯。暑い季節にこそ楽しんでいただきたい、夏季限定・数量限定の一杯です。

冷やしタンタン麺

※辛さは全メニュー共通で1辛～5辛の5段階から選択できます。

（1～3辛は価格変わらず、4辛は+50円、5辛は+100円）

※最低レベルの1辛でもほんのりとした辛さがございます。

※担々麺をご注文のお客様には、小ライスが無料でつきます。

※オープン記念割引：6月30日（火）までの期間限定で、お会計から200円引きとなります。

担々麺の種類と辛さが選べます■ 揚げ餃子（さっぱり甘酢あんかけ） 3個 360円／5個 480円（税込：3個396円／5個528円）

香ばしく揚げた餃子に特製甘酢あんかけをたっぷりかけた一品。外はカリッと、中はジューシーな食感です。辛さは1辛～3辛まで無料でお選びいただけます。

出店について

さっぱり甘酢あんかけ 揚げ餃子

「麺場 田所商店」は、全国各地の味噌文化を発信する味噌らーめん専門店として成長してまいりました。

今回オープンする「田所担々麺」は、その技術とノウハウを生かした新たな挑戦です。

国内有数のラーメン激戦区である新宿において、味噌とうま味を生かした新しい担々麺文化を提案してまいります。

なお、オープンを記念して、6月30日（火）までの期間限定で、お会計から200円引きのオープン記念割引を実施いたします。

店舗概要

店舗名：田所担々麺 新宿西口店

オープン日：2026年6月20日（土）

所在地：東京都新宿区西新宿1-3-13 I&Kビル

電話番号：03-6302-0677

営業時間：月～木、日 11:00-22:30 22:00(ラストオーダー)

金・土 11:00-23:00 22:30(ラストオーダー)

定休日：なし

アクセス：JR・東京メトロ「新宿駅」西口より徒歩約3分

※「麺場 田所商店 新宿西口店」から業態変更