【先着30名様限定】6月17日20時から受付スタート！宮崎の絶景を走る「青島太平洋マラソン2026」出走権がふるさと納税で登場！

宮崎市役所

今年で記念すべき40回目を迎える「青島太平洋マラソン」が、2026年12月13日（日）に開催されます。

宮崎市では、30名様限定で「第40回青島太平洋マラソン2026」の出走権をふるさと納税の返礼品としてご用意しました！

第40回青島太平洋マラソン2026

「青島太平洋マラソン（通称：アオタイ）」は、毎年12月、温暖な気候に包まれた宮崎市で開催される人気のマラソン大会です。

コースは高低差の少ないフラット設計で、ランナーにやさしく記録を狙うにもぴったりの環境。

沿道には青い海、ヤシの木、青空と、まるで南国リゾートを走っているかのような絶景が広がります。

昨年の第39回大会には、全国から10,000人を超えるランナーがエントリー。

宮崎の冬の風物詩として、ますます存在感を高めています。

トロピカルロード

コース前半では宮崎市内中心部のメインストリートを駆け抜け、後半には青島・太平洋を臨む絶景トロピカルロードが待ち受けます。

急なアップダウンや折り返しが少ないため、ビギナーからベテランまで、幅広いランナーに支持される大会です。

ふるさと納税を活用して、南国・宮崎の自然に包まれながら、自己ベストに挑戦してみませんか？

コースマップ

【第40回青島太平洋マラソン2026 大会概要】

■返礼品内容

青島太平洋マラソン出走権1名分（お弁当・荷物預かり付き）

■ふるさと納税受付（※通常の大会エントリーとは異なります）

受付期間：令和8年6月17日（水）20時 ～ 令和8年6月30日（火）

※定員（先着30名）に達し次第受付終了

受付方法：楽天(https://item.rakuten.co.jp/f452017-miyazaki/m284-001/)及びふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/45201/5820135)

■レース概要

大会名：第40回青島太平洋マラソン2026

会場：ひなた宮崎県総合運動公園（宮崎市熊野）および市内道路

開催日：令和8年12月13日（日）

種目：マラソン（42.195km）

主催：国際青島太平洋マラソン大会実行委員会、（一財）宮崎陸上競技協会

大会公式ホームページ(https://www.aotai.gr.jp/)

■寄附金の使い道

宮崎市では、ふるさと納税でいただいた寄附金をスポーツ振興をはじめとした8つの分野で大切に活用しています。