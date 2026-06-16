【阪急うめだ本店】話題＆注目の韓国発ファッションブランドが続々「andar」「Atelier nain」「COYSEIO」「OSOI」など

株式会社阪急阪神百貨店

韓国発、ファッション＆ライフスタイルに注目が集まる11ブランドが、阪急うめだ本店 4階コンテンポラリーと、3階『BEYOND WORLD』に週替わりで登場します。

4階コンテンポラリーでは “Newかわいい”を発信する『Something Good Studio』を中心に、ファッションブランドをご紹介

「Atelier nain (アトリエナイン)」

＜阪急初登場＞

期間:2026年6月17日(水)～23日(火)

※最終日は午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 4階『サムシング グッド スタジオ』

自分の好みと感性を通して人生の瞬間を記録していく「Atelier nain」。ファッションを軸に、アートやライフスタイルから得たインスピレーションを重ね、日常のシーンを感覚的なアーカイブとして表現したアイテムを展開します。

「rolarola (ロラロラ)」

＜阪急初登場＞

期間:2026年6月17日(水)～23日(火)

※最終日は午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 4階『サムシング グッド スタジオ』

堂々としながらもロマンチックな感性を持つ“ヌーベルバーグ”のムードを現代的に再解釈した「rolarola」。変化するトレンドを柔軟に取り入れながら、ブランド独自の感性を大切にしたライフスタイルを提案します。

「andar (アンダール)」

期間:2026年6月24日(水)～30日(火)

※最終日は午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 4階『サムシング グッド スタジオ』

すべてのシルエットを、より美しく。自然にスタイルが整い、動きやすさとスタイルアップを両立するテクニカルアスレジャーブランド「andar」。ヨガ、ピラティス、ランニング向け高機能ウェアと洗練されたラウンジウェアを展開します。

3階『BEYOND WORLD』では、人気のバッグやライフスタイルブランドがお目見え

「OSOI (オソイ)」

期間:2026年6月3日(水)～7月14日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階『BEYOND WORLD』イベントスペース2

日本語の“遅い”が語源、 少しゆっくりでも自分たちのペースを守りたい、上質なモノ作りをしていきたいという思いが込められたバッグブランド「OSOI」。定番アイテムの新色や日本限定チャームをご紹介します。

詳しくはこちら＞(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12698284_2067.html)

「Jackson Chameleon (ジャクソンカメレオン)」/「munito (ムニト)」

期間:2026年6月17日(水)～23日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階『BEYOND WORLD』イベントスペース2

ファニチャーブランド「Jackson Chameleon」と「munito」によるイベント。“MAKE NEW HARMONY” “Warm Inspiration”それぞれのブランドが持つ哲学を通して、静かな洗練と温もりが調和する、韓国コンテンポラリーインテリアの世界をご提案。ソファを中心に、心地よい暮らしを彩るコレクションに注目です。

詳しくはこちら＞(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12696219_2067.html)

「COYSEIO (コイセイオ)」

期間:2026年6月24日(水)～9月15日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階『BEYOND WORLD』イベントスペース１

今年4月に反響を呼んだブランドが再び登場。ストリートの抜け感とフェミニンなムードを掛け合わせた「COYSEIO」ならではのコレクションをフルラインアップで展開。ヴィンテージムードと遊び心あふれる世界観をお楽しみいただけます。

詳しくはこちら＞(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12702379_2067.html)

※2026年6月17日(水)正午公開予定

〇7月以降もチェックしておきたい韓国発ブランドが続々

・「WARMGREY TAIL (ウォームグレーテイル)」

＜阪急初登場＞

期間:2026年7月8日(水)～14日(火)

場所:阪急うめだ本店 4階 コトコトステージ41

・「Verries (ベリーズ)」

＜阪急初登場＞

期間:2026年7月22日(水)～28日(火) ※最終日は午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 4階『サムシング グッド スタジオ』

・「Wacky WiLLy (ワッキーウィリー)」

期間:2026年7月22日(水)～28日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階『BEYOND WORLD』イベントスペース１

・「object (オブジェクト)」

期間:2026年8月12日(水)～25日(火) ※最終日は午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 4階 イット コンテンポラリー

・「COVERNAT (カバーナット)」

＜阪急初登場＞

期間:2026年8月19日(水)～25日(火) ※最終日は午後6時終了

場所:阪急うめだ本店 4階『サムシング グッド スタジオ』

最新情報はInstagramで発信！

◆4階 コンテンポラリー

@hankyu_contemporary(https://www.instagram.com/hankyu_contemporary/)

◆4階 Something Good Studio

@hankyu_sgs(https://www.instagram.com/hankyu_sgs)

◆3階 BEYOND WORLD

@beyondhankyu(https://www.instagram.com/beyondhankyu/)