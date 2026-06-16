日本直販、『Identity V 第五人格』POP-UP STOREをBOOKOFF USAと連携して“北米 全6店舗”で開催

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸にした“総合サービス（WEB3.0）”企業へ進化する取り組みの一環として、BOOKOFF USAの全6店舗にて、非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V 第五人格』のPOP-UP STOREを2026年6月12日（金）より順次開催します。

本企画は、2026年春にマレーシア・クアラルンプールの「ORBcafe Malaysia」で開催した『Identity V 第五人格』限定POP UPの好評を受けた第2弾の海外展開です。マレーシアで展開した「NEOシリーズ（TOKYO・OSAKA・KYOTO）」および「7周年記念グッズ」を、今度は北米のBOOKOFF USA店舗網を活用して、西海岸・東海岸のファンへ届けます。

■ 実施背景

マレーシアに続き、北米で『Identity V 第五人格』POP-UP STOREを展開

日本直販は、国内外のIPコンテンツと現地リテール企業をつなぎ、商品販売だけでなく、来店体験・SNS拡散・ファンコミュニティ形成までを一体で設計する取り組みを強化しています。

2026年5月には、マレーシア・クアラルンプールの「ORBcafe Malaysia」にて『Identity V 第五人格』限定POP UPを開催。店舗内外装飾、等身大パネル、キービジュアル放映、関連商品の販売を通じて、作品の世界観をリアル店舗で体験できる場を創出しました。

今回の北米展開では、BOOKOFF USAの6店舗を活用し、マレーシアで好評を博した公式グッズを西海岸・東海岸のファンへ届けます。日本直販は、アジアでの展開に加え、北米におけるIPコラボ型リテール施策をさらに拡大してまいります。

■ 実施概要

本POP-UP STOREでは、『Identity V 第五人格』の「NEOシリーズ（TOKYO・OSAKA・KYOTO）」および「7周年記念グッズ」を中心に販売予定です。一部店舗ではキャラクター等身大パネルの設置も予定しており、来場者が撮影・共有したくなる店頭体験を提供します。

また、BOOKOFF USA店頭およびSNSでの告知に加え、NetEase, Inc.公式SNSでの情報発信も予定しています。北米の『Identity V 第五人格』ファン、アニメ・ゲームカルチャーに関心のある来店者、そして日本カルチャーに親しむBOOKOFF USA利用者に向けて、作品の魅力をリアル店舗から発信します。

- 企画名- - 『Identity V 第五人格』POP-UP STORE at BOOKOFF USA- 展開内容- - 「NEOシリーズ（TOKYO・OSAKA・KYOTO）」の販売 7周年記念グッズの販売 一部店舗でのキャラクター等身大パネル設置予定 BOOKOFF USA店頭およびSNSでの告知 NetEase, Inc.公式SNSでの情報発信予定- 開催スケジュール：BOOKOFF USA 6店舗にて、以下の日程で順次展開予定です。- - 【第1弾】2026年6月12日（金）～6月28日（日）- - - BOOKOFF Ani-Lab Little Tokyo（Los Angeles, CA）- - - BOOKOFF Ani-Lab Brooklyn（Brooklyn, NY）- - - BOOKOFF San Diego（San Diego, CA）- - 【第2弾】2026年7月3日（金）～7月19日（日）- - - BOOKOFF New York（New York, NY）- - 【第3弾】2026年7月24日（金）～8月9日（日）- - - BOOKOFF Riverside（Riverside, CA）- - - BOOKOFF Massapequa（Massapequa, NY）

※販売商品、展示内容、等身大パネル設置店舗は変更となる場合があります。※商品は数量限定のため、なくなり次第終了となる場合があります。

※開催期間・営業時間は店舗により異なる場合があります。最新情報は各店舗の案内をご確認ください。

■ 今後の展望

日本直販が目指す「IPコラボ × 海外リテール」モデル

日本直販は、これまでの総合通販で培ってきた商品企画・販売・顧客接点の知見を活かし、エンタメIPとリテール店舗をつなぐ海外展開を推進しています。単なる商品販売にとどまらず、作品の世界観を体験できる売り場、SNSで共有したくなるフォトスポット、ファンコミュニティとの接点を組み合わせることで、リアル店舗ならではの価値を高めていきます。

今回の『Identity V 第五人格』POP-UP STOREは、マレーシアでの体験型POP UPに続く取り組みであり、アジア・北米を横断してIPの魅力を届ける実証でもあります。日本直販は今後も「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸に、IPコンテンツ、現地リテール、EC、SNSを組み合わせた新しい体験型コマースを展開してまいります。

＜第五人格について＞

NetEase Gamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。ゴシックなグラフィック、そしてミステリアスなストーリーがプレイヤーに一度ない刺激をもたらしてくれるでしょう。

公式HP：https://www.Identityvgame.com/jp/

公式X：https://x.com/IdentityVJP

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp