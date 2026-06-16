『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』とアニメ『転生したらスライムだった件』コラボイベント開始！リムル、ベニマル、シオン、シズが『白猫』世界に登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、TVアニメ『転生したらスライムだった件（以下、『転スラ』）』とのコラボイベント「転生したらスライムだった件プロジェクト2」を本日2026年6月16日（火）より開催しております。

【コラボPV】https://youtu.be/UBOBrNwUBTg(https://youtu.be/UBOBrNwUBTg)

■『転スラ』コラボ「転生したらスライムだった件プロジェクト2」 開催概要

コラボイベントを本日2026年6月16日（火）より開催しております。また、キャラガチャにはリムル（CV：岡咲美保）、ベニマル（CV：古川慎）、シオン（CV：M・A・O）、シズ（CV：花守ゆみり）が登場しています。

〇イベント・ガチャ開催期間

2026年6月16日（火）16：00～6月30日（火）15：59 予定

※動画広告を視聴いただくことで1日1回無料で引けます

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

●あらすじ

リムルは以前救った異世界の島に再び召喚される。

島は国際問題に巻き込まれ、戦争勃発寸前だった。

リムルは共に召喚されたベニマル、シオンと国際会議で解決を図る。

一方、百年前の同じ島でシズは未来につながる敵と戦っていた。

平和か、戦争か。会議は踊る。そして歴史は繰り返す。

〇ガチャ登場キャラクター

リムル（CV：岡咲美保）

魔国連邦＜テンペスト＞の盟主。

人間と魔物が共存する社会を目指すスライム。

ベニマル（CV：古川慎）

魔王リムルに仕える侍大将。

魔国連邦＜テンペスト＞の軍事を司る。

シオン（CV：M・A・O）

魔王リムルの第一秘書。

クールビューティーな美貌と、きわめて高い戦闘力を誇る。

シズ（CV：花守ゆみり）

炎を操るベテランの冒険者。

もとは戦時中の東京に暮らしていた日本人。

〇シズは「モードチェンジ」付き！

「抗魔の仮面」を付けた姿へのモードチェンジが可能です。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内よりもお得にジュエルをお買い求めいただけます。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストア、各種交換券の交換方法や交換条件はゲーム内をご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）

2026年6月16日（火）16：00～6月30日（火）15：59 予定

プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「★5キャラ1体確定権」 など

BIGスタンプ付きジュエルパック

価格：3,600円（税込）

内容物：「ジュエル」240個、「無償ジュエル」24個、「BIGスタンプ」4個

コラボ記念スタンプ付きジュエルパック

価格：800円（税込）

内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個、「BIGスタンプ」1個、「虹のルーンの欠片」 4000個

コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック

価格：10,000円（税込）※4回まで購入可

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」40個、「コラボ衣装キャラ交換券」1枚 など

・「コラボ衣装キャラ交換券」で交換可能なコラボ衣装の『白猫』キャラクター

ガオシー

（CV：澁谷梓希）

ゲオルグ

（CV：中村悠一）

ベルラーン

（CV：明坂聡美）

エクセリア

（CV：丹下桜）

※交換方法や条件はゲーム内をご確認ください。

■「転生したらスライムだった件プロジェクト」再開催！ 概要

第1弾コラボイベントを再開催しております。また、同時開催のキャラガチャにはリムル（CV：岡咲美保）、ミリム（CV：日高里菜）、シュナ（CV：千本木彩花）、ルカ（CV：茜屋日海夏）、ソアラ（CV：新井里美）が登場しております。本ガチャは期間中、動画広告を視聴いただくことで1日1回無料で引けます。また、5名ともグランドクラスを解放しております。さらに、動くスタンプのおまけが付いたジュエルパックなども再販売しております。詳細はゲーム内お知らせなどをご確認ください。

〇ガチャ登場キャラクター

■TVアニメ『転生したらスライムだった件』とは

スライム生活、始めました。サラリーマン三上悟は通り魔に刺され死亡し、気が付くと異世界に転生していた。ただし、その姿はスライムだった！リムルという新しいスライム人生を得て、さまざまな種族がうごめくこの世界に放り出され、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指すことになる――！

小説投稿サイト「小説家になろう」で伏瀬氏が発表した同名小説のコミカライズ（講談社『月刊少年シリウス』連載中／漫画：川上泰樹）を原作としたTVアニメで、関連書籍を含めたシリーズ累計発行部数は2023年2月時点で4,000万部を突破。2018年～19年にかけて第1期を放送。2026年2月に劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件蒼海の涙編』が上映され、現在TVアニメ第4期が放送中。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

TVアニメ『転生したらスライムだった件』公式サイト： https://www.ten-sura.com/

TVアニメ『転生したらスライムだった件』公式X： https://x.com/ten_sura_anime

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/2148w3f0/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。