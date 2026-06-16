【人事・教育担当者向け】情報処理技術者試験の大幅改定にどう備えるか？資格の学校TACが、IT人材育成を成功に導く最新トレンド＆予想問題公開セミナーを開催

TAC株式会社

公認会計士や税理士など、多くの国家資格や検定試験の受験指導などの教育事業を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、法人向け人材教育部門から、「人事・教育担当者が押さえるべき「現行試験」と「新試験」の戦略と予想問題公開」セミナーを2026年7月1日（水）に開催します。

詳細を見る :https://www.tac.biz/seminar/260701/

2027年に大幅な改定が予定されている情報処理技術者試験。

この改定は、企業のIT人材育成戦略に大きな影響を与え、人事・教育ご担当者様からは多くのご不安やご質問の声をいただいております。

DX推進が加速する現代において、情報処理技術者試験は多くの企業でIT人材のスキル可視化・標準化の指標として、昇格・昇給要件や評価指標に組み込まれるなど、その重要性はますます高まっています。

しかし、「新試験制度にどう対応すればよいのか」「現行試験の学習は無駄になるのか」といった疑問を抱えているご担当者様も少なくないのではないでしょうか。

本セミナーでは、情報処理技術者試験対策のリーディングカンパニーであるTACの講師が登壇し、2027年新試験制度の最新情報と改定のポイントを分かりやすく解説します。

さらに、TACが独自に分析・作成した新試験の出題傾向と予想問題をご紹介。

そして、今まさに取り組むべき「現行試験」受験の意義と、新試験への効果的な移行戦略について、実践的なアプローチを具体的にご提案します。

変化の激しい時代だからこそ、貴社のIT人材育成を成功に導くための「今」と「未来」の戦略を、本セミナーで見つけてください。

【おすすめの方】

・2027年の情報処理技術者試験改定について、最新情報を効率的に収集したい方

・新試験制度への対応方針を検討中で、具体的な戦略を知りたい方

・現行試験の学習が新試験にどう繋がるのか、その有効性を確認したい方

・IT人材育成における情報処理技術者試験の活用方法について、より深く理解したい方

・IT人材育成にご活用できる情報処理技術者試験対策サービスをご検討中の方

【アンケート回答特典あり】

セミナー参加後、アンケートに回答いただいた方に、特典として当日ご紹介するTACが作成した予想問題(PDF)を進呈いたします。

■ セミナー概要

開催日：2026年7月1日(水)

時 間：14:00～15:00

ｾﾐﾅｰ形式：Zoom（ウェビナー 形式）

参加料：無料（要予約）

詳細・申込URL：https://www.tac.biz/seminar/260701/

※プログラムの詳細は、都合により一部変更となる場合がございます。

※同業の方、個人の方のご参加はご遠慮いただいております。

※イベント中にカメラによる撮影がありますのでご了承ください。参加者による撮影は許可がない限りお断りさせていただきます。

■ プログラム

１. 2027年度新試験制度の最新情報と改定のポイント

IPA・経済産業省から発表されている2027年度新試験制度の情報をまとめ、解説いたします。



２. TACが分析・作成した新試験の出題傾向と予想問題の紹介

IPAの発表に先立ち、TACで独自に予想した新試験問題を元に、現行試験と新試験の出題傾向や学習方法の違いを解説いたします。



３.新試験への架け橋としての現行試験：今受けるメリット

2026年度の本試験CBT化も踏まえ、新試験制度に対する現行試験受験の有用性をお話します。



■ 講師プロフィール

藤澤 大輔 講師

情報処理技術者試験対策講座専任講師

■プロフィール

2005年より情報処理技術者試験対策の講師として数多くの受講生を合格に導いてきたTAC情報処理講座のベテラン講師。長年の経験に裏打ちされた分かりやすい解説と受講生一人ひとりに寄り添う丁寧な指導で、常に高い人気を誇っています。

企業研修においては内定者から既存社員まで、それぞれのレベルに合わせた実践的な情報処理試験対策を提供し、企業のIT人材育成に貢献しており、また、情報処理試験の傾向を深く分析し、オリジナル教材や問題集、公開模試の作問も手掛けるなど、その知見は多岐にわたります。

豊富な実務経験と長年の指導実績から、単なる知識の伝達に留まらない、試験合格に直結する本質的な理解を提供。 今回のオンラインセミナーでは、これまでの情報処理技術者試験の分析等で得た深い知見を基に、 2027年度に予定されている情報処理技術者試験改訂の主な変更点と、それに対する効果的な対策をわかりやすく解説いたします。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

法人向け人材教育サービス紹介サイト：https://www.tac.biz/