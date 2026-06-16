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OPEN COUNTRY装着の新型フォレスターがXCRスプリントカップ第3戦でクラス優勝
TOYO TIRE株式会社は、2026年6月13日に開催されたXCRスプリントカップシリーズ第3戦※1において、「SUBARU フォレスター」で参戦する「WISTERIA with TOYO TIRES」に当社製SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY」を供給し、XC-2S※2クラス優勝を果たしましたのでお知らせいたします。
※1大会名：「どんぐりハチ公ラリー」
※2気筒容積が2,000ccを超えるSUV車両（モノコック⾞両、⾞両重量による区分は無し）
XCRスプリントカップは、クロスカントリー車両によるラリーレースとして2022年にシリーズ化されました。昨年度までは北海道エリアでの開催に限定されていましたが、参加台数の増加とともに全国的な注目を集め、今年度より本州でも開催されることとなりました。その第3戦として、秋田県大館市で「どんぐりハチ公ラリー」が行なわれました。
本レースでは、狭小な林道を中心に変化に富んだ路面への対応力が重要となり、荒れた未舗装路ならではの摩擦変化に加え、狭くテクニカルな区間では正確なライン取りと安定したトラクション性能が勝敗を左右します。そのため、タイヤには高い操縦安定性と耐久性、駆動力が求められます。
昨年、XC-3クラスで同シリーズのチャンピオンを獲得した「WISTERIA with TOYO TIRES」は、今回より上位クラスのXC-2Sクラスに新車両「SUBARU フォレスター」で初参戦、クラス優勝を果たし、初戦・第2戦に続き3戦連続での優勝を達成しました。
また、XC-3 クラスでは「ハイブリッジファースト with TOYO TIRES」が1位・2位のワンツーフィニッシュを果たしました。
■XC-2Sクラス優勝「WISTERIA with TOYO TIRES」のコメント
ドライバー：藤野秀之選手
TOYO TIRESはじめ関係の皆様に協力いただき、無事、新車両のフォレスターでXC-2Sクラスから参戦することができました。大雨が降りしきる中、OPEN COUNTRYがしっかり性能を発揮して完走・優勝を果たすことができ、とても嬉しいです。
コ・ドライバー ：玉城詩菜選手
新車両でこれまでと挙動が異なるため、ナビゲートするうえでも不安がありました。また多くの車両がリタイヤとなる過酷なレースでしたが、OPEN COUNTRYは耐久性・グリップとも安定しており、完走につながったと実感しています。
■大会概要
・2026 XCRスプリントカップシリーズ 第3戦「第44回どんぐりハチ公ラリー」
日程：6月13日（土）
メイン会場：秋田県 大館市役所 比内総合支所
公式HP：https://dscc-a.o-date.jp
■サポートチーム
https://digitalpr.jp/table_img/2644/137106/137106_web_1.png
■XCRスプリントカップシリーズ 2026年開催予定
第1戦 1月18日 第40回 EZO ENDLESS RALLY
第2戦 2月15日 北海道ブリザードラリー
第3戦 6月13日 第44回どんぐりハチ公ラリー
第4戦 8月1日-2日 ASAMA ATTACK
第5戦 8月22日-23日 RALLY EAST-IBURI 2026
第6戦 9月4日-6日 RALLY HOKKAIDO
第7戦 10月10日-11日 とかち 2026
■OPEN COUNTRYシリーズ
OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインは、国内外で高く評価されています。また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレターの商品も展開しています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。 https://www.toyotires.jp/product/oc/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
※1大会名：「どんぐりハチ公ラリー」
※2気筒容積が2,000ccを超えるSUV車両（モノコック⾞両、⾞両重量による区分は無し）
（上：XC-2Sクラス優勝 「WISTERIA with TOYO TIRES」 藤野秀之選手・玉城詩菜選手/参戦車両）
XCRスプリントカップは、クロスカントリー車両によるラリーレースとして2022年にシリーズ化されました。昨年度までは北海道エリアでの開催に限定されていましたが、参加台数の増加とともに全国的な注目を集め、今年度より本州でも開催されることとなりました。その第3戦として、秋田県大館市で「どんぐりハチ公ラリー」が行なわれました。
本レースでは、狭小な林道を中心に変化に富んだ路面への対応力が重要となり、荒れた未舗装路ならではの摩擦変化に加え、狭くテクニカルな区間では正確なライン取りと安定したトラクション性能が勝敗を左右します。そのため、タイヤには高い操縦安定性と耐久性、駆動力が求められます。
昨年、XC-3クラスで同シリーズのチャンピオンを獲得した「WISTERIA with TOYO TIRES」は、今回より上位クラスのXC-2Sクラスに新車両「SUBARU フォレスター」で初参戦、クラス優勝を果たし、初戦・第2戦に続き3戦連続での優勝を達成しました。
また、XC-3 クラスでは「ハイブリッジファースト with TOYO TIRES」が1位・2位のワンツーフィニッシュを果たしました。
■XC-2Sクラス優勝「WISTERIA with TOYO TIRES」のコメント
ドライバー：藤野秀之選手
TOYO TIRESはじめ関係の皆様に協力いただき、無事、新車両のフォレスターでXC-2Sクラスから参戦することができました。大雨が降りしきる中、OPEN COUNTRYがしっかり性能を発揮して完走・優勝を果たすことができ、とても嬉しいです。
コ・ドライバー ：玉城詩菜選手
新車両でこれまでと挙動が異なるため、ナビゲートするうえでも不安がありました。また多くの車両がリタイヤとなる過酷なレースでしたが、OPEN COUNTRYは耐久性・グリップとも安定しており、完走につながったと実感しています。
■大会概要
・2026 XCRスプリントカップシリーズ 第3戦「第44回どんぐりハチ公ラリー」
日程：6月13日（土）
メイン会場：秋田県 大館市役所 比内総合支所
公式HP：https://dscc-a.o-date.jp
■サポートチーム
https://digitalpr.jp/table_img/2644/137106/137106_web_1.png
■XCRスプリントカップシリーズ 2026年開催予定
第1戦 1月18日 第40回 EZO ENDLESS RALLY
第2戦 2月15日 北海道ブリザードラリー
第3戦 6月13日 第44回どんぐりハチ公ラリー
第4戦 8月1日-2日 ASAMA ATTACK
第5戦 8月22日-23日 RALLY EAST-IBURI 2026
第6戦 9月4日-6日 RALLY HOKKAIDO
第7戦 10月10日-11日 とかち 2026
■OPEN COUNTRYシリーズ
OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインは、国内外で高く評価されています。また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレターの商品も展開しています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。 https://www.toyotires.jp/product/oc/
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272