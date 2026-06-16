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AUDI AG CEOデルナー：「Audi Nuvolariは、アウディにおける技術的刷新を体現したモデルです」
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
（ドイツ本国発表資料）2026年6月4日、インゴルシュタット／アンティーブ： Formula 1®モナコグランプリの開催を前に、アウディはブランド史上最速かつ最もパワフルなスーパーカー、Audi Nuvolari（ヌヴォラーリ）を発表しました。コート ダジュールで行われた、市販モデルに近いプロトタイプの発表会には、Audi Revolut F1 Teamのドライバーであるニコ ヒュルケンベルグ（Nico Hülkenberg）とガブリエル ボルトレート（Gabriel Bortoleto）も参加しました。ヒュルケンベルグとボルトレートは、Audi Nuvolariのテスト走行で、その仕上がりに感銘を受けました。以下、両ドライバーおよびCEOゲルノート デルナー（Gernot Döllner）、CTOルーヴェン モール（Rouven Mohr）、チーフセールスオフィサー マルコ シューベルト（Marco Schubert）、およびチーフ クリエイティブ オフィサー マッシモ フラチェッラ（Massimo Frascella）が、Audi Nuvolariに込めた戦略、先進技術、デザインの思想について語ります。
「Audi Nuvolariは、とてもクールでユニークです。本当に大事なのは、総合的な完成度、つまりこの車両のフィーリングやレスポンスの精緻さ、そしてパフォーマンスとドライバビリティが、いかに高いレベルで両立しているかという点です。Nuvolariには、多くの魅力が詰まっています」。
「この車両が持つポテンシャルの高さには大きな期待が持てます。そして、1,000PSを超える高性能ハイブリッドパワートレインの実力は、本当に圧倒的です」。
ガブリエル ボルトレート、Audi Revolut F1 Teamドライバー
「ナルド（Nardò）でAudi Nuvolariを走らせ、開発チームと密に連携してセットアップに取り組んだことは、本当に素晴らしい経験でした。まず驚いたのは、ターンイン時の挙動がクリーンで予測しやすい点です。これほど高いパフォーマンスを備えながら、アンダーステアがほとんど感じられないことは驚異的です。バランスは常にニュートラルかつ精密で、コーナーでも安心してスピードを保つことができます。さらに、空力性能やトルク配分をはじめとするさまざまなシステムが、一体となって機能していることを明確に感じ取ることができます。全体としてとても完成度の高いパッケージで、ドライバーの期待どおりに正確に応えてくれる一台です」。
CEO ゲルノート デルナー
「Audi Nuvolariは、純粋なエモーションとパフォーマンスを実現します。また、私たちが『Vorsprung durch Technik（技術による先進）』を、いかにして新しい時代へと導こうとしているかを明らかにしています」。
「Audi Nuvolariを通じて、私たちはさらに技術革新を加速させ、開発、意思決定、およびイノベーションにおいて、企業としてスピードを一層高めていることを証明しています」。
「チームスピリットと絶え間ない改善への意欲こそが、F1チームをポールポジションへと導きます。これこそが、私たちがアウディに根付かせようとしているマインドセットそのものです」。
ルーヴェン モール、技術開発担当取締役
「Audi Nuvolariは、高性能ハイブリッドパワートレインを搭載したアウディ初のスーパーカーであり、『Vorsprung durch Technik（技術による先進）』の新たな基準を打ち立てます。私個人としてのハイライトは、高性能ハイブリッドパワートレインのパワー、アクティブエアロダイナミクス、そして世界初となるquattro predictive rideです」。
「quattroドライブは、アウディの最もアイコニックなテクノロジーのひとつで、あらゆる路面状況下でのトラクション、コントロール、およびドライビングダイナミクスを象徴しています。quattro predictive rideによって、私たちは次世代の四輪駆動を定義します。このシステムは、高精度なセンサーデータに基づいてグリップを失う可能性を予測し、パワートレイン、ブレーキ、トルク配分、および空力性能を統合システムとして先行して対応します」。
マルコ シューベルト、セールスおよびマーケティング担当取締役
「Audi Nuvolariは、妥協のないレーシングDNAを体現しています。それは、常に可能性の限界を再定義し、卓越した技術をパフォーマンスへと昇華させたタツィオ ヌヴォラーリ（Tazio Nuvolari）の思想にインスパイアされたものです」。
「Audi Nuvolariは、単なるパフォーマンスだけでは物足りない、美的価値、本質性、完璧さを重視するお客様を魅了するモデルです」。
「Audi Nuvolariは499台の限定生産であり、極めて希少なコレクターズアイテムとなります。欧州での正式な先行予約は、2026年第4四半期を予定していますが、すでにお客様からの関心が寄せられています」。
マッシモ フラチェッラ、チーフ クリエイティブ オフィサー
「Audi Nuvolariは、『Vorsprung durch Technik（技術による先進）』を本能に強く訴えかける形で体現しています。それはまさに技術による先進です。私たちにとって、テクノロジーはそれ自体が目的ではなく、目的を達成するための手段に過ぎません。そして、その目的は感情（エモーション）でなければなりません」。
「Audi Nuvolariは、新しい思考である『The Radical Next』を体現した最初の市販モデルとなります。アウディの真価は、明快さ、技術、知性、そしてエモーションが調和した唯一無二の存在である、という考えに基づいたフィロソフィーです」。
「すべてのデザインは明確な目的のもとに決定され、装飾的な要素は一切ありません。私たちの新しいアイデンティティはバーティカルフレームによって定義されており、ハイブリッドモデルに初めて採用されました。インテリアは明快さとコントロールを追求した空間であり、すべてがドライビングをサポートするために存在しています」。
Audi Nuvolariに関する詳細情報および背景については、プレスキット（https://www.audi-mediacenter.com/en/presskits/audi-17995）をご参照ください。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll00000017jg.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-ceo-gernot-doellner-the-audi-nuvolari-is-a-physical-manifestation-of-audis-technological-renewal-18002
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html