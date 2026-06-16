原子力発電所デジタルツイン市場現状と見通し：一冊でわかる産業チェーン- 年平均成長率（CAGR）13.6％の高成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバル原子力発電所デジタルツイン市場は、2025年に9.2億米ドルに達し、拡大基調を維持している。
今後は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で成長し、2032年には22.84億米ドルに達すると見込まれている。
競争構造としては、2025年時点で上位3社が売上ベースで約54.0%、上位5社が65.68%の市場シェアを占め、一定程度の集中が見られるものの、極端な寡占には至っていない。
原子力発電所デジタルツインとは、高度なデジタルモデリングを用いて構築された仮想ミラーミラーシステムであり、実在する原子力発電所を完全に反映する。物理モデル、リアルタイムセンサーデータ、運転履歴、そして人工知能アルゴリズムを統合し、発電所の全体構造から個別コンポーネントに至るまで、そのライフサイクル全体を動的にマッピングする。その中核的価値は、状態予測、故障診断、安全性評価、運転最適化を可能にすることにあり、例えば事故進展のシミュレーション、保守計画のリハーサル、燃料管理の最適化、人材育成などが挙げられる。高忠実度シミュレーションとリアルタイムインタラクションを通じて、本技術は原子力発電所の安全性・経済性・運転効率を大幅に向上させ、原子力産業のインテリジェント変革における重要な基盤となっている。
市場規模と今後5年予測： 規制強化や技術革新、脱炭素需要の高まりが市場成長を後押し
グローバル原子力発電所デジタルツイン市場は、明確な拡大局面にある。LP Informationの最新分析「世界原子力発電所デジタルツイン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/786890/nuclear-power-plant-digital-twin）によれば、2025年の市場規模は9.2億米ドルに達し、2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は13.6％、2032年までには22.84億米ドルに達すると予測されている。この成長率は単なる一時的な需要拡大ではなく、業界構造に根差した中期的な成長余地を示している。
この成長を支える第一の要因は、世界中の原子力発電所で進むデジタルトランスフォーメーションの本格化である。発電所の高経年化と複雑化に伴い、従来型の点検・保守手法ではコストと安全性の両面で限界が見え始めており、リアルタイムの状態監視や故障予測を可能にするデジタルツインへの移行が加速している。第二に、規制適合と安全基準の高度化が市場を下支えしている。原子力分野では許容されるリスクが極めて小さいため、運転に影響を与えずに多様なシナリオを検証できるデジタルツインは、規制当局への適合証明プロセスにおいても実質的な標準ツールになりつつある。第三に、脱炭素目標の達成に向けて原子力の役割が見直される中で、既設炉の運転延長や次世代炉の開発が進んでおり、それに伴いデジタルツインの導入需要も拡大している。
こうした成長は設備投資サイクルに依存するものではなく、規制環境の変化と技術革新の両面から構造的に支えられている点が特筆に値する。2025年から2026年にかけての市場拡大ペースをみても、短期的な投資ブームではなく、発電事業者の経常的なデジタル戦略としての組み込みが進んでいることがうかがえる。
図. 原子力発電所デジタルツイン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352506/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352506/images/bodyimage2】
図. 世界の原子力発電所デジタルツイン市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
今後は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で成長し、2032年には22.84億米ドルに達すると見込まれている。
競争構造としては、2025年時点で上位3社が売上ベースで約54.0%、上位5社が65.68%の市場シェアを占め、一定程度の集中が見られるものの、極端な寡占には至っていない。
原子力発電所デジタルツインとは、高度なデジタルモデリングを用いて構築された仮想ミラーミラーシステムであり、実在する原子力発電所を完全に反映する。物理モデル、リアルタイムセンサーデータ、運転履歴、そして人工知能アルゴリズムを統合し、発電所の全体構造から個別コンポーネントに至るまで、そのライフサイクル全体を動的にマッピングする。その中核的価値は、状態予測、故障診断、安全性評価、運転最適化を可能にすることにあり、例えば事故進展のシミュレーション、保守計画のリハーサル、燃料管理の最適化、人材育成などが挙げられる。高忠実度シミュレーションとリアルタイムインタラクションを通じて、本技術は原子力発電所の安全性・経済性・運転効率を大幅に向上させ、原子力産業のインテリジェント変革における重要な基盤となっている。
市場規模と今後5年予測： 規制強化や技術革新、脱炭素需要の高まりが市場成長を後押し
グローバル原子力発電所デジタルツイン市場は、明確な拡大局面にある。LP Informationの最新分析「世界原子力発電所デジタルツイン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/786890/nuclear-power-plant-digital-twin）によれば、2025年の市場規模は9.2億米ドルに達し、2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は13.6％、2032年までには22.84億米ドルに達すると予測されている。この成長率は単なる一時的な需要拡大ではなく、業界構造に根差した中期的な成長余地を示している。
この成長を支える第一の要因は、世界中の原子力発電所で進むデジタルトランスフォーメーションの本格化である。発電所の高経年化と複雑化に伴い、従来型の点検・保守手法ではコストと安全性の両面で限界が見え始めており、リアルタイムの状態監視や故障予測を可能にするデジタルツインへの移行が加速している。第二に、規制適合と安全基準の高度化が市場を下支えしている。原子力分野では許容されるリスクが極めて小さいため、運転に影響を与えずに多様なシナリオを検証できるデジタルツインは、規制当局への適合証明プロセスにおいても実質的な標準ツールになりつつある。第三に、脱炭素目標の達成に向けて原子力の役割が見直される中で、既設炉の運転延長や次世代炉の開発が進んでおり、それに伴いデジタルツインの導入需要も拡大している。
こうした成長は設備投資サイクルに依存するものではなく、規制環境の変化と技術革新の両面から構造的に支えられている点が特筆に値する。2025年から2026年にかけての市場拡大ペースをみても、短期的な投資ブームではなく、発電事業者の経常的なデジタル戦略としての組み込みが進んでいることがうかがえる。
図. 原子力発電所デジタルツイン世界総市場規模
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352506/images/bodyimage2】
図. 世界の原子力発電所デジタルツイン市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）