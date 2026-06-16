Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月15に「Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。スーパーキャパシタに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の概要
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)に関する当社の調査レポートによると、Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)規模は 2035 年に約 189 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)規模は約 52 億米ドルとなっています。スーパーキャパシタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の拡大は、マイクロハイブリッド車向けのアイドリングストップシステムにおけるスーパーキャパシタの採用拡大に起因しています。こうした車両は、アイドリング時にエンジンを停止させ、即座に再始動させるシステムに依存しています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、ヨーロッパにおける新車販売に占めるマイクロハイブリッド車の割合は2025年に35%に達し、これがスーパーキャパシタの需要を押し上げています。
さらに、医療機器、除細動器、緊急用人工呼吸器といった分野でのスーパーキャパシタの利用が急速に拡大していることも、高性能なスーパーキャパシタへの需要を喚起しています。これらの機器では、迅速かつ高出力なエネルギー供給が求められるためです。
スーパーキャパシタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/india-supercapacitors-market/76474
スーパーキャパシタに関する市場調査によると、データセンター向け無停電電源装置（UPS）での採用拡大や、産業オートメーションおよびロボット分野での急速な導入に伴い、市場シェアが拡大すると見込まれています。
一方で、リチウムイオン電池との絶え間ない価格競争に直面していることから、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352538/images/bodyimage1】
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)セグメンテーションの傾向分析
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、スーパーキャパシタの市場調査は、タイプ別、静電容量範囲別、電極材料別、フォームファクター別、取付タイプ別、エンドユーザー産業別と別地域に分割されています。
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)のサンプルコピーの請求:
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の概要
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)に関する当社の調査レポートによると、Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)規模は 2035 年に約 189 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)規模は約 52 億米ドルとなっています。スーパーキャパシタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の拡大は、マイクロハイブリッド車向けのアイドリングストップシステムにおけるスーパーキャパシタの採用拡大に起因しています。こうした車両は、アイドリング時にエンジンを停止させ、即座に再始動させるシステムに依存しています。国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、ヨーロッパにおける新車販売に占めるマイクロハイブリッド車の割合は2025年に35%に達し、これがスーパーキャパシタの需要を押し上げています。
さらに、医療機器、除細動器、緊急用人工呼吸器といった分野でのスーパーキャパシタの利用が急速に拡大していることも、高性能なスーパーキャパシタへの需要を喚起しています。これらの機器では、迅速かつ高出力なエネルギー供給が求められるためです。
スーパーキャパシタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/india-supercapacitors-market/76474
スーパーキャパシタに関する市場調査によると、データセンター向け無停電電源装置（UPS）での採用拡大や、産業オートメーションおよびロボット分野での急速な導入に伴い、市場シェアが拡大すると見込まれています。
一方で、リチウムイオン電池との絶え間ない価格競争に直面していることから、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352538/images/bodyimage1】
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)セグメンテーションの傾向分析
Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、スーパーキャパシタの市場調査は、タイプ別、静電容量範囲別、電極材料別、フォームファクター別、取付タイプ別、エンドユーザー産業別と別地域に分割されています。
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