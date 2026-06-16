人工知能市場は2033年に3兆6,380億8,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsは人工知能（AI）市場を分析・予測した市場調査報告書「人工知能（AI）市場規模、シェア、動向、2033年までの世界予測 - Artificial Intelligence (AI) Market - Global Forecast to 2033」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に6,019億3,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）で29.3%成長し、2033年には3兆6,380億8,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarketsは主な市場成長促進要因として、企業における生成型AIの導入拡大、AIインフラへの投資増加、そして業務運営や顧客エンゲージメント、ソフトウェア開発、意思決定などのビジネス機能全体におけるAI活用の拡大を挙げています。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「人工知能（AI）市場 - 提供製品 [ハードウェア（AIチップ、メモリ、ストレージ）、ソフトウェア、サービス]、テクノロジー（機械学習、自然言語処理、生成AI、ニューロシンボリックAI）、ビジネス機能（オペレーション＆サプライチェーン、セールス＆マーケティング） - 2033年までの世界予測 - Artificial Intelligence (AI) Market by Offering [Hardware (AI Chips, Memory, Storage), Software, Services], Technology (ML, NLP, Generative AI, Neurosymbolic AI), Business Function (Operations & Supply Chain, Sales & Marketing) - Global Forecast to 2033」は人工知能（AI）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング
● ハードウェア
● ソフトウェア
● サービス
ハードウェア
● AIアクセラレータチップ
● AIメモリ
● AIストレージ
● AIネットワーキング
ソフトウェア
● AI／MLの開発＆トレーニング用プラットフォーム
● AutoMLプラットフォーム
● MLOps プラットフォームとLLMOps プラットフォーム
● 基盤モデルと大規模言語モデル（LLM）
● AIエージェントオーケストレーションとRAGプラットフォーム
● AIデータプラットフォーム
● AI SRAGプラットフォーム
● AI生産性向上ツール
サービス
● AI戦略とコンサルティングサービス
● AI実装とシステムインテグレーション
● マネジメントAIサービス
● データラベリングとアノテーションサービス
● AIトレーニングとイネーブルメントサービス
技術
● 従来型機械学習（クラシックマシンラーニング）
● 深層学習（ディープラーニング／ML）
● 生成AI
● 自然言語処理（NLP）
● ビジョンAI（Vision AI）
● 発語＆音声AI
● シンボリックAI＆知識表現
展開モデル
● クラウド
● オンプレミス
● ハイブリッド
● エッジAI
ビジネス機能
● マーケティング＆販売
● 人事
● 財務会計
● 運営＆サプライチェーン
● 倉庫＆在庫管理
● サイバーセキュリティ
● その他のビジネス機能
業種別ユースケース
● BFSI
● 小売業＆eコマース
● 製造業
● 政府＆防衛
● 医療＆ライフサイエンス
● 電気通信
● エネルギー＆公益事業
● 輸送＆物流
● 農業
● ソフトウェア＆技術提供企業
MarketsandMarketsは主な市場成長促進要因として、企業における生成型AIの導入拡大、AIインフラへの投資増加、そして業務運営や顧客エンゲージメント、ソフトウェア開発、意思決定などのビジネス機能全体におけるAI活用の拡大を挙げています。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「人工知能（AI）市場 - 提供製品 [ハードウェア（AIチップ、メモリ、ストレージ）、ソフトウェア、サービス]、テクノロジー（機械学習、自然言語処理、生成AI、ニューロシンボリックAI）、ビジネス機能（オペレーション＆サプライチェーン、セールス＆マーケティング） - 2033年までの世界予測 - Artificial Intelligence (AI) Market by Offering [Hardware (AI Chips, Memory, Storage), Software, Services], Technology (ML, NLP, Generative AI, Neurosymbolic AI), Business Function (Operations & Supply Chain, Sales & Marketing) - Global Forecast to 2033」は人工知能（AI）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング
● ハードウェア
● ソフトウェア
● サービス
ハードウェア
● AIアクセラレータチップ
● AIメモリ
● AIストレージ
● AIネットワーキング
ソフトウェア
● AI／MLの開発＆トレーニング用プラットフォーム
● AutoMLプラットフォーム
● MLOps プラットフォームとLLMOps プラットフォーム
● 基盤モデルと大規模言語モデル（LLM）
● AIエージェントオーケストレーションとRAGプラットフォーム
● AIデータプラットフォーム
● AI SRAGプラットフォーム
● AI生産性向上ツール
サービス
● AI戦略とコンサルティングサービス
● AI実装とシステムインテグレーション
● マネジメントAIサービス
● データラベリングとアノテーションサービス
● AIトレーニングとイネーブルメントサービス
技術
● 従来型機械学習（クラシックマシンラーニング）
● 深層学習（ディープラーニング／ML）
● 生成AI
● 自然言語処理（NLP）
● ビジョンAI（Vision AI）
● 発語＆音声AI
● シンボリックAI＆知識表現
展開モデル
● クラウド
● オンプレミス
● ハイブリッド
● エッジAI
ビジネス機能
● マーケティング＆販売
● 人事
● 財務会計
● 運営＆サプライチェーン
● 倉庫＆在庫管理
● サイバーセキュリティ
● その他のビジネス機能
業種別ユースケース
● BFSI
● 小売業＆eコマース
● 製造業
● 政府＆防衛
● 医療＆ライフサイエンス
● 電気通信
● エネルギー＆公益事業
● 輸送＆物流
● 農業
● ソフトウェア＆技術提供企業