2026年度 第14回 阿部興業株式会社 安全大会を開催
阿部興業株式会社(ABE)(新宿区：社長 阿部清光)は、「2026 年度 第14 回 阿部興業株式会社 安全大会」を下記の通り開催しました。
全国各地より建築・施工関係者約360 名が一堂に会し、会場とWEB 中継を通じて行いました。
大会では、安全実績の報告に加え、本年度の安全目標と方針を改めて確認。「労働災害ゼロ」を揺るぎない信念として掲げ、現場における安全管理の強化を共有しました。熱中症対策やPL法（製造物責任法）をはじめとする法令遵守の重要性と、その具体的な取り組み事例、さらには実際の過去の事故事例とその対策についても、現場目線での実践的な発表がなされました。
協力会社の皆様とともに、これからも「労働災害ゼロ」「良い製品」「良い施工」を追求し、
お客様へ“本物”をお届けしてまいります。
記
１．大会名 2026 年度 第14 回 阿部興業株式会社 安全大会
２．内 容 １）安全表彰
２）安全実績及び2026 年度安全目標方針
３）安全優良施工賞の現場紹介
４）安全宣言
３．開催日 第一部）2026 年6 月11 日（木） 13：30～
第二部）2026 年6 月11 日（木） 15：30～
４．大会の様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352534/images/bodyimage1】
- 社長 阿部清光 挨拶 優良協力業者様の表彰
阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352534/images/bodyimage2】
配信元企業：阿部興業株式会社
全国各地より建築・施工関係者約360 名が一堂に会し、会場とWEB 中継を通じて行いました。
大会では、安全実績の報告に加え、本年度の安全目標と方針を改めて確認。「労働災害ゼロ」を揺るぎない信念として掲げ、現場における安全管理の強化を共有しました。熱中症対策やPL法（製造物責任法）をはじめとする法令遵守の重要性と、その具体的な取り組み事例、さらには実際の過去の事故事例とその対策についても、現場目線での実践的な発表がなされました。
協力会社の皆様とともに、これからも「労働災害ゼロ」「良い製品」「良い施工」を追求し、
お客様へ“本物”をお届けしてまいります。
１．大会名 2026 年度 第14 回 阿部興業株式会社 安全大会
２．内 容 １）安全表彰
２）安全実績及び2026 年度安全目標方針
３）安全優良施工賞の現場紹介
４）安全宣言
３．開催日 第一部）2026 年6 月11 日（木） 13：30～
第二部）2026 年6 月11 日（木） 15：30～
４．大会の様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352534/images/bodyimage1】
- 社長 阿部清光 挨拶 優良協力業者様の表彰
阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352534/images/bodyimage2】
配信元企業：阿部興業株式会社
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