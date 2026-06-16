2026年6月16日報道関係者各位



株式会社リプロール

（本社：北海道札幌市白石区）



【プレスリリース】







台湾百年ブランド「舊振南（JIU ZHEN NAN）」 日本限定『台湾パイナップルケーキ』予約販売開始



株式会社リプロール（北海道札幌市、代表取締役 山口祐輔）は、台湾で135年以上の歴史を持つ台湾パイナップルケーキのブランド「舊振南（JIU ZHEN NAN）」の日本限定商品『JIU ZHEN NAN 台湾パイナップルケーキ 6個入』の予約販売を2026年6月16日より開始いたします。





2026年6月8日に発表した日本市場展開に関するプレスリリースは多くの反響をいただき、日本公式サイトには公開から約1週間で4,000名を超える方々にご訪問いただきました。このたび、日本市場向けに開発した『JIU ZHEN NAN 台湾パイナップルケーキ 6個入』の予約販売を開始いたします。







舊振南(JIU ZHEN NAN) 日本限定 台湾パイナップルケーキ6個入

■ 台湾で受け継がれてきた味わい

舊振南（JIU ZHEN NAN）は1890年に台湾台南市(現在：本社台湾高雄市)で創業したブランドです。台湾を代表するパイナップル品種「ゴールデンダイヤモンドパイナップル（金鑽パイナップル・台農17号）」を使用し、同社で受け継がれてきた冬瓜餡の技術を組み合わせることで、上品な甘さと豊かな風味を実現しています。また、生地には二度焼き製法を採用し、外側はほんのり香ばしく、ほろっとほどける食感に仕上げています。芳醇なバターの香りと、なめらかな冬瓜入りパイナップル餡との調和をお楽しみいただけます。

■ 日本限定仕様

日本向け商品は、6個入りの日本限定仕様です。一つひとつを金色の小箱に包み、日本限定デザインの化粧箱に収めました。台湾で受け継がれてきた「分かち合う文化」の想いを大切にしながら、日本の手土産や贈り物としてご利用いただける仕様となっています。

舊振南(JIU ZHEN NAN) 日本限定 台湾パイナップルケーキ

ギフト仕様(化粧箱・手提げ袋)





■ 商品概要

・商品名:：JIU ZHEN NAN 台湾パイナップルケーキ 6個入

・価格：2,850円（税込）

・内容量：6個入

・販売方法：日本公式サイトによる予約販売

・予約販売開始日：2026年6月16日

・発送開始予定：2026年7月下旬頃より順次発送予定

・日本公式サイト： https://www.jiuzhennan.jp/







■ JIU ZHEN NANについて

舊振南（JIU ZHEN NAN）は1890年に台湾台南市で創業したブランドです。年間1,200万個以上の台湾パイナップルケーキを製造しています。台湾桃園国際空港では台湾パイナップルケーキ売上No.1の実績を持ち、台湾を代表するパイナップルケーキブランドとして親しまれています。







■ 日本公式サイトについて

JIU ZHEN NAN日本公式サイトでは、商品の販売に加え、台湾の漢餅文化や贈る文化、ブランドの歴史などの情報発信を行っています。現在、日本国内における正規商品の販売は日本公式サイトを通じて行っております。また、日本国内では公式SNSアカウント（Instagram、X、Facebook等）の運営は行っておらず、今後の商品情報やブランドに関するお知らせは、日本公式サイトおよびメール会員向け配信を中心に発信してまいります。

なお、本サイト以外で日本国内向けに販売されている商品につきましては、日本向け正規流通品ではない場合があります。商品の仕様やパッケージ、品質管理、各種サポート内容が異なる場合がありますので、ご購入の際は販売元をご確認ください。

■ 日本国内総販売代理店

株式会社リプロールは、舊振南（JIU ZHEN NAN）の日本国内の総販売代理店として、日本国内における輸入業務、日本公式サイトの運営、日本市場向けブランディング、情報発信および正規商品の販売を担当しています。





※本リリース内の掲載画像のうち、化粧箱・個包装箱・手提げ袋はイメージ画像です。実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。

所在地：北海道札幌市

URL：https://www.reproall.com/





