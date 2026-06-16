Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月15に「Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ウルトラキャパシタに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)の概要
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)に関する当社の調査レポートによると、Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)規模は 2035 年に約 254 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)規模は約 65 億米ドルとなっています。自動車用ウルトラキャパシタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)の拡大は、先進運転支援システム（ADAS）における電圧安定化への需要増加によるものです。自動緊急ブレーキやアダプティブクルーズコントロールといった現代のADAS機能が確実に動作するには、安定した電圧供給が不可欠です。当社の調査によれば、2025年に販売された新型乗用車の90%以上がレベル1のADASを搭載していました。
さらに、世界中でワイヤレス充電システムや自動バレーパーキングシステムの導入が進んでいることも、高性能なウルトラキャパシタへの需要を後押ししています。ウルトラキャパシタは、ワイヤレス充電パッドへの位置合わせ時にエネルギーを蓄え、車両の所定位置への配置時にそのエネルギーを放出する役割を果たします。
自動車用ウルトラキャパシタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-ultracapacitor-market/590642433
自動車用ウルトラキャパシタに関する市場調査によると、燃費向上や排出ガス削減を目的とした現代の車両におけるアイドリングストップ（スタート-ストップ）システムの普及や、回生ブレーキシステムの急速な拡大に伴い、同製品の市場シェアは拡大すると見込まれています。
一方で、一般的なバッテリーと比較してウルトラキャパシタはコストが高いため、価格に敏感な車両にとっては導入の障壁となり、今後の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352545/images/bodyimage1】
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)セグメンテーションの傾向分析
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ウルトラキャパシタの市場調査は、車両タイプ別、アプリケーション別、ウルトラキャパシタタイプ別、車両推進別、モジュール構成別、定格電圧別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)の概要
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)に関する当社の調査レポートによると、Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)規模は 2035 年に約 254 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)規模は約 65 億米ドルとなっています。自動車用ウルトラキャパシタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)の拡大は、先進運転支援システム（ADAS）における電圧安定化への需要増加によるものです。自動緊急ブレーキやアダプティブクルーズコントロールといった現代のADAS機能が確実に動作するには、安定した電圧供給が不可欠です。当社の調査によれば、2025年に販売された新型乗用車の90%以上がレベル1のADASを搭載していました。
さらに、世界中でワイヤレス充電システムや自動バレーパーキングシステムの導入が進んでいることも、高性能なウルトラキャパシタへの需要を後押ししています。ウルトラキャパシタは、ワイヤレス充電パッドへの位置合わせ時にエネルギーを蓄え、車両の所定位置への配置時にそのエネルギーを放出する役割を果たします。
自動車用ウルトラキャパシタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-ultracapacitor-market/590642433
自動車用ウルトラキャパシタに関する市場調査によると、燃費向上や排出ガス削減を目的とした現代の車両におけるアイドリングストップ（スタート-ストップ）システムの普及や、回生ブレーキシステムの急速な拡大に伴い、同製品の市場シェアは拡大すると見込まれています。
一方で、一般的なバッテリーと比較してウルトラキャパシタはコストが高いため、価格に敏感な車両にとっては導入の障壁となり、今後の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352545/images/bodyimage1】
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)セグメンテーションの傾向分析
Automotive Ultracapacitor Market(自動車用ウルトラキャパシタ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ウルトラキャパシタの市場調査は、車両タイプ別、アプリケーション別、ウルトラキャパシタタイプ別、車両推進別、モジュール構成別、定格電圧別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。