「EVバッテリー市場規模、シェア、動向、2035年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「EVバッテリー市場規模、シェア、動向、2035年までの世界予測-EV Battery Market - Global Forecast To 2035」の販売を2026年6月16日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
EVバッテリー市場は、2026年の1,030億4,000万米ドルから、2035年には1,689億5,000万米ドルに成長し、年平均成長率は5.6%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
EV（電気自動車）バッテリー市場において、バッテリーの形状は戦略的な差別化要因として台頭しつつあります。メーカー各社は、セルレベルのエネルギー密度を最大化することだけでなく、コスト、車両への搭載性、生産規模の拡大を考慮してバッテリーシステムの最適化を進めているからです。角型セルは、効率的なスペース利用とパック統合の簡素化により、量産型EVで採用が拡大しています。一方、パウチ型セルは、引き続き高級車や高性能車向けアプリケーションで利用されています。同時に、自動車メーカーが自動化された製造、充電性能、構造的なバッテリー統合を優先するにつれ、大型円筒型セルの普及も進んでおり、バッテリーアーキテクチャはEVプラットフォームの競争力においてますます重要な要素となっています。
調査範囲：
本レポートは、EV（電気自動車）バッテリー市場をバッテリータイプ（リチウムイオン、SSB）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車、バス）、推進方式（BEV、PHEV）、バッテリー形状（角型、パウチ型、円筒型）、材料タイプ、バッテリー容量、製造方法、リチウムイオンバッテリータイプ、地域別に分析しています。また、主要なEVバッテリー市場エコシステムプレーヤーの競争環境と企業プロファイルも網羅しています。さらに、主要市場プレーヤーの詳細な競合分析、企業プロファイル、製品および事業内容に関する重要な考察、最近の動向、主要な市場戦略についても解説しています。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
主要な推進要因（バッテリー・アズ・ア・サービスおよびバッテリー交換対応型バッテリーパック設計の普及拡大、超高速充電バッテリーに対するOEM需要）、阻害要因（中国中心のEVバッテリーサプライチェーンの集中）、機会（低コストEVプラットフォーム向けナトリウムイオン電池、バッテリーリサイクルおよびブラックマス回収エコシステム、中国国外におけるバッテリーサプライチェーンの現地化）、および課題（ギガファクトリー規模拡大に伴う高額な設備投資負担、熱管理、安全性、および急速充電による劣化の課題）。
●製品開発／イノベーション：EV（電気自動車）バッテリー市場における今後の技術および研究開発活動に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域におけるEVバッテリー市場を分析しています。
●市場の多様化：EVバッテリー市場における未開拓地域、最近の動向、および投資に関する包括的な情報。
●競合評価：EV（電気自動車）バッテリー市場における主要企業、例えばContemporary Amperex Technology Co., Limited（中国）、BYD Company Ltd.（中国）、LG Energy Solution（韓国）、CALB（中国）、Gotion Inc.（中国）などの市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352558/images/bodyimage1】
レポート概要
EVバッテリー市場 - バッテリーの種類（リチウムイオン電池、SSB）、車両の種類（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車、バス）、推進方式（BEV、PHEV）、バッテリーの形状（角型、パウチ型、円筒型）、材質の種類、バッテリー容量、方式、リチウムイオン電池の種類と地域別 - 2035年までの世界予測
EV Battery Market by Battery Type (Li-ion, SSB), Vehicle Type (PC, LCV, MHCV, Bus), Propulsion (BEV, PHEV), Battery Form (Prismatic, Pouch, Cylindrical), Material Type, Battery Capacity, Method, Li-ion Battery Type and Region - Global Forecast to 2035
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmat7840/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
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EVバッテリー市場は、2026年の1,030億4,000万米ドルから、2035年には1,689億5,000万米ドルに成長し、年平均成長率は5.6%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
EV（電気自動車）バッテリー市場において、バッテリーの形状は戦略的な差別化要因として台頭しつつあります。メーカー各社は、セルレベルのエネルギー密度を最大化することだけでなく、コスト、車両への搭載性、生産規模の拡大を考慮してバッテリーシステムの最適化を進めているからです。角型セルは、効率的なスペース利用とパック統合の簡素化により、量産型EVで採用が拡大しています。一方、パウチ型セルは、引き続き高級車や高性能車向けアプリケーションで利用されています。同時に、自動車メーカーが自動化された製造、充電性能、構造的なバッテリー統合を優先するにつれ、大型円筒型セルの普及も進んでおり、バッテリーアーキテクチャはEVプラットフォームの競争力においてますます重要な要素となっています。
調査範囲：
本レポートは、EV（電気自動車）バッテリー市場をバッテリータイプ（リチウムイオン、SSB）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車、バス）、推進方式（BEV、PHEV）、バッテリー形状（角型、パウチ型、円筒型）、材料タイプ、バッテリー容量、製造方法、リチウムイオンバッテリータイプ、地域別に分析しています。また、主要なEVバッテリー市場エコシステムプレーヤーの競争環境と企業プロファイルも網羅しています。さらに、主要市場プレーヤーの詳細な競合分析、企業プロファイル、製品および事業内容に関する重要な考察、最近の動向、主要な市場戦略についても解説しています。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
主要な推進要因（バッテリー・アズ・ア・サービスおよびバッテリー交換対応型バッテリーパック設計の普及拡大、超高速充電バッテリーに対するOEM需要）、阻害要因（中国中心のEVバッテリーサプライチェーンの集中）、機会（低コストEVプラットフォーム向けナトリウムイオン電池、バッテリーリサイクルおよびブラックマス回収エコシステム、中国国外におけるバッテリーサプライチェーンの現地化）、および課題（ギガファクトリー規模拡大に伴う高額な設備投資負担、熱管理、安全性、および急速充電による劣化の課題）。
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●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域におけるEVバッテリー市場を分析しています。
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●競合評価：EV（電気自動車）バッテリー市場における主要企業、例えばContemporary Amperex Technology Co., Limited（中国）、BYD Company Ltd.（中国）、LG Energy Solution（韓国）、CALB（中国）、Gotion Inc.（中国）などの市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価。
レポート概要
EVバッテリー市場 - バッテリーの種類（リチウムイオン電池、SSB）、車両の種類（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車、バス）、推進方式（BEV、PHEV）、バッテリーの形状（角型、パウチ型、円筒型）、材質の種類、バッテリー容量、方式、リチウムイオン電池の種類と地域別 - 2035年までの世界予測
EV Battery Market by Battery Type (Li-ion, SSB), Vehicle Type (PC, LCV, MHCV, Bus), Propulsion (BEV, PHEV), Battery Form (Prismatic, Pouch, Cylindrical), Material Type, Battery Capacity, Method, Li-ion Battery Type and Region - Global Forecast to 2035
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出版年月：2026年06月
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