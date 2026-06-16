「商用電気自動車市場規模、シェア、動向、2033年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「商用電気自動車市場規模、シェア、動向、2033年までの世界予測-Electric Commercial Vehicle Market - Global Forecast to 2033」の販売を2026年6月16日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
商用電気自動車市場は、2026年の846億4,000万米ドルから2033年には1,975億5,000万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）12.9%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この成長を支えているのは、eコマース配送ネットワークの急速な拡大、エネルギー効率の高い貨物輸送への需要増加、そして商用車向け充電インフラへの投資増加です。各国政府のネットゼロ目標、ゼロエミッション貨物輸送目標、そして政策主導の車両電動化プログラムも、主要地域における市場導入をさらに加速させています。車両運行事業者は、燃料費の削減、排出量の低減、そして長期的な運用効率の向上を優先しており、電気トラック、バス、小型商用車の普及拡大を後押ししています。高エネルギー密度バッテリーシステム、回生ブレーキ技術、そしてインテリジェントな熱管理技術の進歩は、高稼働率の運転サイクルにおける車両の航続距離と性能を向上させています。車両基地の充電インフラの拡張、メガワット級の充電システムの導入は、運用停止時間の短縮と、大規模な車両電動化への移行の迅速化にもつながっています。
調査範囲：
本レポートは、商用電気自動車市場を、車両タイプ（小型商用車、トラック、バス）、推進方式（BEV、PHEV）、バッテリータイプ（NMC、LFP）、バッテリー容量（60kWh未満、60～120kWh、121～200kWh、201～300kWh、301～500kWh、501～1,000kWh）、出力（100kW未満、100～250kW、250kW超）、航続距離（150マイル、151～300マイル、300マイル超）、用途（ラストマイル配送、フィールドサービス、配送サービス、長距離輸送、ごみ収集車）、コンポーネント、地域（アジア太平洋、東南アジア、ヨーロッパ、北米、その他地域）別に分析しています。また、商用電気自動車市場のエコシステムにおける主要企業の競争環境と企業プロファイルも網羅しています。
本調査では、市場における主要プレーヤーの詳細な競合分析に加え、各社の企業プロファイル、製品および事業内容に関する重要な考察、最近の動向、主要な市場戦略についても解説しています。
本レポートを購入する主なメリット：
●本レポートは、商用電気自動車（電気商用車）市場のエコシステムとそのサブセグメントにおける収益予測値に関する最も正確な情報を提供することで、市場リーダーおよび新規参入企業を支援します。
●本レポートは、関係者が競争環境を理解し、より深い洞察を得て、自社の事業をより効果的に位置づけ、適切な市場参入戦略を策定するのに役立ちます。
●また、本レポートは、関係者が市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
●製品開発／イノベーション：商用電気自動車（電気商用車）市場における今後の技術、研究開発活動、製品発売に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域における電気商用車市場を分析します。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
商用電気自動車市場は、2026年の846億4,000万米ドルから2033年には1,975億5,000万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）12.9%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この成長を支えているのは、eコマース配送ネットワークの急速な拡大、エネルギー効率の高い貨物輸送への需要増加、そして商用車向け充電インフラへの投資増加です。各国政府のネットゼロ目標、ゼロエミッション貨物輸送目標、そして政策主導の車両電動化プログラムも、主要地域における市場導入をさらに加速させています。車両運行事業者は、燃料費の削減、排出量の低減、そして長期的な運用効率の向上を優先しており、電気トラック、バス、小型商用車の普及拡大を後押ししています。高エネルギー密度バッテリーシステム、回生ブレーキ技術、そしてインテリジェントな熱管理技術の進歩は、高稼働率の運転サイクルにおける車両の航続距離と性能を向上させています。車両基地の充電インフラの拡張、メガワット級の充電システムの導入は、運用停止時間の短縮と、大規模な車両電動化への移行の迅速化にもつながっています。
調査範囲：
本レポートは、商用電気自動車市場を、車両タイプ（小型商用車、トラック、バス）、推進方式（BEV、PHEV）、バッテリータイプ（NMC、LFP）、バッテリー容量（60kWh未満、60～120kWh、121～200kWh、201～300kWh、301～500kWh、501～1,000kWh）、出力（100kW未満、100～250kW、250kW超）、航続距離（150マイル、151～300マイル、300マイル超）、用途（ラストマイル配送、フィールドサービス、配送サービス、長距離輸送、ごみ収集車）、コンポーネント、地域（アジア太平洋、東南アジア、ヨーロッパ、北米、その他地域）別に分析しています。また、商用電気自動車市場のエコシステムにおける主要企業の競争環境と企業プロファイルも網羅しています。
本調査では、市場における主要プレーヤーの詳細な競合分析に加え、各社の企業プロファイル、製品および事業内容に関する重要な考察、最近の動向、主要な市場戦略についても解説しています。
本レポートを購入する主なメリット：
●本レポートは、商用電気自動車（電気商用車）市場のエコシステムとそのサブセグメントにおける収益予測値に関する最も正確な情報を提供することで、市場リーダーおよび新規参入企業を支援します。
●本レポートは、関係者が競争環境を理解し、より深い洞察を得て、自社の事業をより効果的に位置づけ、適切な市場参入戦略を策定するのに役立ちます。
●また、本レポートは、関係者が市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
●製品開発／イノベーション：商用電気自動車（電気商用車）市場における今後の技術、研究開発活動、製品発売に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域における電気商用車市場を分析します。