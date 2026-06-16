LINE公式アカウントがリニューアル記念「100名様に当たる！プレゼントキャンペーン」

HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントがリニューアル！ リニューアルを記念して 「100名様に当たる！プレゼントキャンペーン」を実施

公益社団法人北海道観光機構は、2026年6月9日、北海道の観光情報などを投稿している「HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウント」をリニューアル！

今回のリニューアルでは、「セグメント配信機能」を大幅に強化。登録者の興味・関心や属性に合わせた情報の配信を実施し、"本当に欲しい情報だけ"をタイムリーにお届けする環境を整えました。さらに今後は、旅がより楽しくなる「ポイント機能」の実装も予定しております。

現在、リニューアルを記念して「100名様に当たる！プレゼントキャンペーン」を実施中！

■キャンペーン概要

・名称：HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントリニューアル記念「100名様に当たるプレゼントキャンペーン」

・実施期間：～2026年6月23日(火)

・プレゼント品：①ワイン(おたるナイヤガラ720ml)〈5 名様〉、②ビール サッポロクラシックビール (12缶ギフトセット)〈10名様〉、③いくら醤油漬け(130g)〈10名様〉、④北海道ラーメン名店セット〈15名様〉⑤ロイズ(ピュアチョコレート[クリーミーミルク]〈30名様〉⑥カタログギフト(北海道七つ星ギフトピリカコース)〈30名様〉

・当選人数：１００名

・応募方法：HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントに登録し、登録時に送られてくる画像からキャンペーンページに遷移、必要情報を入力して応募完了

▽HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウントはコチラ

https://lin.ee/XG9aIQN

問合せ先

キャンペーン運営事務局

株式会社イースト・デイリー(代理店)

HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウント担当 佐藤

011-208-1351