「産業用ロボット市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「産業用ロボット市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測-Industrial Robotics Market - Global Forecast to 2032」の販売を2026年6月16日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
産業用ロボット市場は、2026年の155億米ドルから2032年には208億米ドルへと成長し、同期間の年平均成長率（CAGR）は5.0%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
産業用ロボット市場は、自動化生産システムの需要増加、製造効率の向上、そしてあらゆる産業における作業精度の向上を背景に、予測期間中に力強い成長が見込まれます。企業は、製造環境における連続生産の支援、運用コストの削減、製品の一貫性の向上を目的として、産業用ロボットソリューションへの投資を拡大しています。さらに、スマートファクトリーの拡大、労働力不足の深刻化、そして人工知能（AI）搭載ロボットシステムの導入拡大も、各産業が高度な自動化技術を用いて生産設備を近代化する動きを後押ししています。柔軟な製造、職場の安全性、そして生産サイクルの短縮への注目の高まりも、世界の産業用ロボット市場の長期的な拡大をさらに後押しするでしょう。
調査概要：
本調査レポートは、産業用ロボット市場をロボットの種類、ペイロード、製品・サービス、用途、最終用途産業、地域別に分類しています。レポートでは、産業用ロボット市場における主要な推進要因、阻害要因、課題、機会について解説し、2032年までの予測を示しています。さらに、産業用ロボット市場のエコシステムにおける全企業のリーダーシップマッピングと分析も掲載しています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、市場リーダー企業および新規参入企業に対し、産業用ロボット市場全体およびそのサブセグメントに関する最も正確な数値情報を提供します。また、関係者が競争環境を理解し、より深い洞察を得て、自社の事業をより効果的に位置づけ、適切な市場参入戦略を策定するのに役立ちます。さらに、市場の動向を把握し、主要な推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
主要な推進要因（製造業務最適化のための自動化ソリューションの導入拡大、AIおよびデジタル自動化技術の急速な進歩）、阻害要因（協働ロボットの高コスト）、機会（インダストリー5.0の台頭、電子機器製造における自動化の進展）、および課題（多様なワークステーションへの協働ロボット統合に伴う複雑性、標準化の欠如、相互運用性の問題）の分析
●製品開発／イノベーション：産業用ロボット市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域における産業用ロボット市場を分析しています。
●市場の多様化：産業用ロボット市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する包括的な情報
●競合分析：産業用ロボット市場における主要企業、ABB（スイス）、安川電機（日本）、ファナック（日本）、KUKA SE & Co. KGaA（ドイツ）、三菱電機（日本）の市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352556/images/bodyimage1】
レポート概要
産業用ロボット市場 - ロボット（多関節型、SCARA型、直交座標型、パラレル型、円筒座標型、協働型）、ペイロード（16kg以下、16kg超～60kg、60kg超～225kg、225kg超）、製品ラインナップ（エンドエフェクタ、コントローラ、駆動ユニット、センサ） - 2032年までの世界市場予測
Industrial Robotics Market by Robot (Articulated, SCARA, Cartesian, Parallel, Cylindrical, Collaborative), Payload (up to 16 kg, >16 to 60 kg, >60 to 225 kg, >225 kg), Offering (End Effectors, Controllers, Drive Units, Sensors) - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmse2733/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
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https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
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https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
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213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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産業用ロボット市場は、2026年の155億米ドルから2032年には208億米ドルへと成長し、同期間の年平均成長率（CAGR）は5.0%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
産業用ロボット市場は、自動化生産システムの需要増加、製造効率の向上、そしてあらゆる産業における作業精度の向上を背景に、予測期間中に力強い成長が見込まれます。企業は、製造環境における連続生産の支援、運用コストの削減、製品の一貫性の向上を目的として、産業用ロボットソリューションへの投資を拡大しています。さらに、スマートファクトリーの拡大、労働力不足の深刻化、そして人工知能（AI）搭載ロボットシステムの導入拡大も、各産業が高度な自動化技術を用いて生産設備を近代化する動きを後押ししています。柔軟な製造、職場の安全性、そして生産サイクルの短縮への注目の高まりも、世界の産業用ロボット市場の長期的な拡大をさらに後押しするでしょう。
調査概要：
本調査レポートは、産業用ロボット市場をロボットの種類、ペイロード、製品・サービス、用途、最終用途産業、地域別に分類しています。レポートでは、産業用ロボット市場における主要な推進要因、阻害要因、課題、機会について解説し、2032年までの予測を示しています。さらに、産業用ロボット市場のエコシステムにおける全企業のリーダーシップマッピングと分析も掲載しています。
レポート購入の主なメリット
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主要な推進要因（製造業務最適化のための自動化ソリューションの導入拡大、AIおよびデジタル自動化技術の急速な進歩）、阻害要因（協働ロボットの高コスト）、機会（インダストリー5.0の台頭、電子機器製造における自動化の進展）、および課題（多様なワークステーションへの協働ロボット統合に伴う複雑性、標準化の欠如、相互運用性の問題）の分析
●製品開発／イノベーション：産業用ロボット市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域における産業用ロボット市場を分析しています。
●市場の多様化：産業用ロボット市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する包括的な情報
●競合分析：産業用ロボット市場における主要企業、ABB（スイス）、安川電機（日本）、ファナック（日本）、KUKA SE & Co. KGaA（ドイツ）、三菱電機（日本）の市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な分析
レポート概要
産業用ロボット市場 - ロボット（多関節型、SCARA型、直交座標型、パラレル型、円筒座標型、協働型）、ペイロード（16kg以下、16kg超～60kg、60kg超～225kg、225kg超）、製品ラインナップ（エンドエフェクタ、コントローラ、駆動ユニット、センサ） - 2032年までの世界市場予測
Industrial Robotics Market by Robot (Articulated, SCARA, Cartesian, Parallel, Cylindrical, Collaborative), Payload (up to 16 kg, >16 to 60 kg, >60 to 225 kg, >225 kg), Offering (End Effectors, Controllers, Drive Units, Sensors) - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
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