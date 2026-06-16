「パワーデバイスアナライザ市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「パワーデバイスアナライザ市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測-Power Device Analyzer Market - Global Forecast To 2031」の販売を2026年6月16日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
パワーデバイスアナライザ市場は、2026年の6億米ドルから2031年には7億8,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.2%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
電気自動車（EV）、再生可能エネルギーシステム、半導体製造、および高度な産業用電子機器の急速な普及に伴い、世界市場全体で高精度パワーデバイスアナライザの需要が大幅に増加しています。現代のパワーエレクトロニクスシステムは複雑化し、高電圧、高周波数、高スイッチング速度で動作するようになるにつれ、メーカーは実環境下で正確なデバイス特性評価、効率検証、および信頼性評価を実現できる高度な試験ソリューションを必要としています。パワーデバイスアナライザは、半導体製造施設、車載エレクトロニクス研究所、バッテリー試験環境、産業オートメーションシステム、通信インフラ、研究機関などにおいて、IGBT、MOSFET、SiC、GaNデバイスなどのパワー半導体部品の詳細な分析のために、ますます広く導入されています。これらの用途では、最適なデバイス性能と長期的な動作安定性を確保するために、スイッチング損失、熱挙動、リーク電流、静電容量、ゲート電荷、および電力変換効率を正確に評価する必要があります。
本レポートを購入する主なメリット
本レポートでは、電力デバイスアナライザ市場の成長に影響を与える主要な推進要因（電気自動車およびEV充電インフラの普及拡大に伴う高精度な電力試験・検証の必要性、産業オートメーションおよびスマートマニュファクチャリングの拡大に伴うモーター、ドライブ、コンバータ、インバータの精密な試験の必要性、太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムなどの再生可能エネルギーシステムの導入拡大に伴う高度なAC/DC電力アナライザの需要増加）、阻害要因（高度なマルチチャンネル機器の高コスト、高度な電力計測・波形解析システムを扱える熟練専門家の不足）、機会（世界的な半導体製造およびパワーエレクトロニクス試験アプリケーションの拡大、スマートグリッド、HVDCインフラ、電力系統近代化プロジェクトへの投資増加）、課題（急速な技術進歩による製品ライフサイクルの短縮と継続的な研究開発投資）を分析しています。
●市場動向：収益性の高い市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域におけるパワーデバイスアナライザ市場を分析します。
●市場の多様化：パワーデバイスアナライザ市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、新製品発売に関する詳細な情報を提供します。
●競合分析：Keysight Technologies（米国）、横河電機（日本）、日置電機（日本）、Fluke Corporation（米国）、Rohde & Schwarz（ドイツ）、岩津電機（日本）、Carlo Gavazzi（スイス）、Vitrek（米国）、CIRCUTOR.COM（スペイン）、Texas Instruments Incorporated（米国）、PCE Instruments Incorporated（ドイツ）、Extech（米国）、DEWETRON GmbH（オーストリア）、Magtrol（米国）、Dewesoft d.o.o.などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス提供内容を詳細に分析します。パワーデバイスアナライザ市場には、(スロベニア)、Janitza electronics GmbH (ドイツ)、Arbiter Systems (米国)、Valhalla Scientific (米国)、TEKTRONIX, INC. (米国)、Chroma ATE Inc. (台湾)、B&K Precision Corporation (米国)、Delta Electronics, Inc. (台湾)、ADVANTEST CORPORATION (日本)、NATIONAL INSTRUMENTS CORP. (米国)、Ainuo Instrument Co., Ltd. (中国) などがあります。
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パワーデバイスアナライザ市場は、2026年の6億米ドルから2031年には7億8,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.2%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
電気自動車（EV）、再生可能エネルギーシステム、半導体製造、および高度な産業用電子機器の急速な普及に伴い、世界市場全体で高精度パワーデバイスアナライザの需要が大幅に増加しています。現代のパワーエレクトロニクスシステムは複雑化し、高電圧、高周波数、高スイッチング速度で動作するようになるにつれ、メーカーは実環境下で正確なデバイス特性評価、効率検証、および信頼性評価を実現できる高度な試験ソリューションを必要としています。パワーデバイスアナライザは、半導体製造施設、車載エレクトロニクス研究所、バッテリー試験環境、産業オートメーションシステム、通信インフラ、研究機関などにおいて、IGBT、MOSFET、SiC、GaNデバイスなどのパワー半導体部品の詳細な分析のために、ますます広く導入されています。これらの用途では、最適なデバイス性能と長期的な動作安定性を確保するために、スイッチング損失、熱挙動、リーク電流、静電容量、ゲート電荷、および電力変換効率を正確に評価する必要があります。
本レポートを購入する主なメリット
本レポートでは、電力デバイスアナライザ市場の成長に影響を与える主要な推進要因（電気自動車およびEV充電インフラの普及拡大に伴う高精度な電力試験・検証の必要性、産業オートメーションおよびスマートマニュファクチャリングの拡大に伴うモーター、ドライブ、コンバータ、インバータの精密な試験の必要性、太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムなどの再生可能エネルギーシステムの導入拡大に伴う高度なAC/DC電力アナライザの需要増加）、阻害要因（高度なマルチチャンネル機器の高コスト、高度な電力計測・波形解析システムを扱える熟練専門家の不足）、機会（世界的な半導体製造およびパワーエレクトロニクス試験アプリケーションの拡大、スマートグリッド、HVDCインフラ、電力系統近代化プロジェクトへの投資増加）、課題（急速な技術進歩による製品ライフサイクルの短縮と継続的な研究開発投資）を分析しています。
●市場動向：収益性の高い市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域におけるパワーデバイスアナライザ市場を分析します。
●市場の多様化：パワーデバイスアナライザ市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、新製品発売に関する詳細な情報を提供します。
●競合分析：Keysight Technologies（米国）、横河電機（日本）、日置電機（日本）、Fluke Corporation（米国）、Rohde & Schwarz（ドイツ）、岩津電機（日本）、Carlo Gavazzi（スイス）、Vitrek（米国）、CIRCUTOR.COM（スペイン）、Texas Instruments Incorporated（米国）、PCE Instruments Incorporated（ドイツ）、Extech（米国）、DEWETRON GmbH（オーストリア）、Magtrol（米国）、Dewesoft d.o.o.などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス提供内容を詳細に分析します。パワーデバイスアナライザ市場には、(スロベニア)、Janitza electronics GmbH (ドイツ)、Arbiter Systems (米国)、Valhalla Scientific (米国)、TEKTRONIX, INC. (米国)、Chroma ATE Inc. (台湾)、B&K Precision Corporation (米国)、Delta Electronics, Inc. (台湾)、ADVANTEST CORPORATION (日本)、NATIONAL INSTRUMENTS CORP. (米国)、Ainuo Instrument Co., Ltd. (中国) などがあります。