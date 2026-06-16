バイオ試薬分野で長年にわたり深耕してきたCloud-Cloneは、今後も心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の研究分野に注力し、独自に開発したコア技術プラットフォームの継続的な改善、研究開発の全工程をカバーする製品体系のさらなる拡充に取り組んでまいります。世界中の研究者の皆様に、より高精度・高効率な研究ツールを提供し、循環器疾患分野における予防戦略の強化、早期診断技術の革新、新規治療法の開発に貢献することを目指しております。









■背景

心筋梗塞は虚血性心疾患の最も重篤な臨床症状であり、世界的に死亡・障害の主要原因となっています。世界疾病負担研究(GBD 2023、URL： https://www.healthdata.org/research-analysis/gbd )および『中国心血管健康と疾病報告 2024』(URL： https://www.nccd.org.cn/News/Information/Index/1089 )によると、中国では1990年～2023年の34年間で心筋梗塞による死亡者数が約2倍に増加し、2023年には約190万人に達しました。特に喫緊の課題として発症年齢の若年化が顕著であり、40歳未満の発症率は年間3％以上上昇し、45歳未満の患者割合が10％～15％に達しています。

心筋梗塞は冠動脈の急性閉塞により引き起こされ、最新の臨床ガイドラインでは心筋傷害バイオマーカーの上昇、心筋虚血の証拠、典型的な臨床症状の3要素のうち2項目以上を満たすことで診断されます。このため、バイオマーカーの高精度な検出が早期診断と適切な治療の鍵を握ります。

一方、高品質なバイオ試薬、安定した動物モデル、信頼性の高い初代細胞ツールの不足が、循環器疾患の基礎研究から臨床転換までの全行程における核心的なボトルネックとなっており、新規技術と安定供給可能な研究ツールへの需要が急増しています。加えてハイエンドバイオ試薬は長年国際大手企業に寡占され、循環器疾患研究の原料供給と対応スピードに制約が生じています。









■研究・製品の特長

・心筋梗塞研究全行程をカバーするフルチェーン製品体系

Cloud-Cloneは標的検証、メカニズム解析、創薬スクリーニング、前臨床評価までを一貫してカバーする製品ラインを整備しています。心筋トロポニン、クレアチンキナーゼ - MB、ミオグロビンなど心筋梗塞研究のコア標的に対応した組換えタンパク質、特異的抗体、ELISAキット、マルチプレックス検出キットを豊富にラインナップし、研究の効率化と高精度化を実現します。





・コア原料の自社開発による研究基盤の強化

Cloud-Cloneは心筋梗塞診断に不可欠な心筋トロポニン、クレアチンキナーゼ - MB、ミオグロビンに対する特異的抗体を完全自社開発し、WB、IHC、ELISA、IF、FCMなど複数の応用シーンで厳格に検証済みです。27,000種類以上の検証済み抗体ライブラリを基に、cTnI、FGF23、GAL3、GDF15、HFABP、IL1RL1、TGM2の7種類の心筋梗塞関連標的を同時に検出可能なIS135-72 Multiplex Assay Kitを開発し、1回の実験で多項目測定を実現し、実験工程を大幅に短縮するとともにサンプル使用量を大幅に削減します。





図1：心筋梗塞のコアターゲットの検証データ





・動物モデルと初代細胞の技術突破で研究の再現性を向上

心筋梗塞動物モデルの作製における造模精度不足、生存率低下、ロット間のばらつき、長期安定性不足といった業界共通の課題に対し、Cloud-Cloneは作製方法の最適化と標準化作業手順の確立により、ラット、マウス、ウサギの心筋梗塞モデルを開発しました。本モデルは梗塞面積、心機能指標などの重要項目で高い一致性と再現性を保持し、臨床心筋梗塞の病態を精密に再現します。さらに心臓微小血管内皮細胞、心筋細胞、心筋線維芽細胞などの初代細胞の分離に成功し、「試薬＋モデル＋細胞」の三位一体の研究プラットフォームを構築しています。





図2：心筋梗塞モデルラット超音波の画像





・多次元製品マトリックスで循環器疾患研究を全方位的に支援

Cloud-Cloneは10以上の生物種に対応する総合的な製品ラインを構築しています。試薬分野では18,000種類以上の組換えタンパク質、27,000種類の特異的抗体、8,000種類以上のELISA・CLIAキット、700以上の検証済みマルチプレックス検出キットを提供します。動物モデル分野では心筋梗塞に加え、アテローム性動脈硬化、心筋肥大、不整脈、心不全などの循環器疾患モデルを拡充し、あらゆる循環器研究ニーズに対応可能な技術基盤を備えています。





図3：心血管疾患関連プロトセル





■業界・市場状況について

世界の循環器疾患研究は、心筋梗塞の若年化への対策、早期予防技術の開発、低侵襲診断ツールの革新、新規治療標的の探索が加速しています。心筋梗塞の疾病負担が世界的に増大する中、高精度なバイオマーカー検出技術、安定した前臨床研究モデル、高品質な試薬原料へのニーズがますます高まっています。ハイエンドバイオ試薬の供給依存、微量サンプルでの多項目同時測定の要求拡大に伴い、安定供給・高純度・高感度・高再現性を備えた研究ツールの重要性が一層高まっています。









■Cloud-Cloneが世界の循環器疾患研究を支える

長年にわたり国際大手企業が主導してきたハイエンドバイオ試薬分野において、Cloud-Cloneは独自のイノベーションにより技術的な突破口を切り開き、国際寡占状況を打ち破りました。同時に世界中の研究者がコストパフォーマンスに優れた価格で、性能の先進的な研究ツールを利用できる環境を実現しています。現在、Cloud-Cloneの製品は国内外数千の研究室に導入され、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患研究、代謝性疾患研究、がん研究など幅広い分野で活用されています。

心筋梗塞の若年化が世界的な課題となる潮流の中、Cloud-Cloneは一層強固な技術力と充実した製品ラインをもって、世界の循環器疾患研究のイノベーションを後押しし、心血管の健康維持と疾病予防という人類共通の課題に科学界が共に立ち向かうことを支援しています。









■会社概要

商号 ： Cloud-Clone Corp.

市場 ： 非上場(米国ヒューストンに本社、中国武漢にISO認証生産拠点)

代表者 ： 李華淵(Li Huayuan)(法定代表者)

所在地 ： 本社：米国ヒューストン

生産拠点 ： 中国武漢経済技術開発区輸出加工区内

設立 ： 2009年6月16日

事業内容 ： 生命科学研究ツールの自主研究開発・製造。

タンパク質、抗体、ELISAキット、初代細胞、

マルチプレックスサイトカイン検出キットの

研究開発・提供、ならびにCROサービス。

資本金 ： 登録資本金3,900万元人民元(約7億6,050万円相当)

URL ： https://www.cloud-clone.com/

LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/cloud-clone-corp/

Instagram： https://www.instagram.com/cloudclonecorp2023/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@cloudclone2026