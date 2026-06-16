「ひらまつ」の名を継ぎ、手放すまで

日本を代表するフレンチレストラン「ひらまつ」広尾本店で8年間料理長を務めた小川大樹氏。 順風満帆に見えたキャリアの中で、ある決断を機にそのすべてを手放すことに。コロナ禍を経て、鎌倉のオーベルジュ「UMITO 鎌倉 腰越『Le RESTAURANT』」の料理長として再出発を果たした同氏が、自身の転機と“引き算”の哲学を語るインタビュー『私の哲学』最新回が、日本語、フランス語、英語の3言語で公開されました。

17歳で描いた、フランスへの「最短距離」。

小川大樹氏は1981年大阪生まれ、広島育ち。辻調理師専門学校フランス料理専攻を経て19歳で渡仏し、「ミッシェル・ゲラール」「ポール・ボキューズ」「オーベルジュ・ド・リル」といったミシュラン三ツ星レストランで研鑽を積みました。 帰国後は株式会社ひらまつに入社し、パリ店勤務を経て、レストランひらまつ広尾本店の料理長に就任。約8年間にわたり同店の厨房を率い、日本のフレンチシーンを牽引してきました。

しかしキャリアの頂点から、ある出来事をきっかけにそのすべてを手放します。自ら選び取った道でありながら、「本来の自分らしさを見失っていた」と振り返る。料理人としての情熱を失い、立ち止まったコロナ禍で父との時間を過ごし「もう一度料理人として立ちたい」という想いが芽生えていった現在、小川氏がたどり着いたのが「足すのではなく、引く」という哲学。 素材と向き合い、余計なものを削ぎ落とすことで本質を引き出す──その姿勢は料理だけでなく、人との関わり方や生き方そのものにも通じています。

https://myphilosophy.global/interview/hiroki_ogawa/

『私の哲学』は、肩書きや成功談を語るインタビューではありません。 その人が何を信じ、どんな決断をし、どのように行動してきたのか──人生の分岐点における「哲学」を、本人の言葉で記録するインタビュー・対談シリーズです。 インタビュアー・編集長は、株式会社ILI 代表取締役社長・杉山大輔が務め、2007年の開始以来、経営者、職人、アーティスト、研究者、教育者など、分野を超えた「自ら決断し、行動してきた人々」が登場。AIが情報を均質化し、効率と最適化が加速する時代だからこそ、人間の経験値や思想、そして行動の背景にある哲学を残すことを目的としています。 スポンサードを一切受けず、出演者への報酬も支払っていません。インタビューの空気感を大切にした英訳を行い、日英をはじめ仏語・中国語など多言語ですべて無料公開。2022年には100回を迎え、2026年5月にはその総集編として、

https://newscast.jp/smart/news/6254224

を刊行しました。

｜プロフィール：『私の哲学』編集長 杉山大輔

株式会社ILI 代表取締役社長／グローバル・ビジネス・プロデューサー。 1979年東京都生まれ、ニューヨーク育ち。慶應義塾大学総合政策学部卒業、同大学院経営管理研究科修了（MBA）。 2007年、コミュニケーション課題の解決を目的に株式会社ILIを設立。国内企業の海外展開、海外企業の日本展開を支援し、異文化間の円滑なビジネス構築をサポートしています。同年開始のインタビューシリーズ『私の哲学』編集長として、20年にわたり各界のリーダーを取材。2014年にはクオンタムリープ創業者・出井伸之氏に抜擢され、執行役社長として大企業とベンチャーをつなぐビジネスプロデュースを手がけました。 『行動する勇気』（フォレスト出版）、『運を動かせ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『DDDD［ドゥドゥドゥドゥ］──「行動」だけが奇跡を起こす』（自由国民社）、『【世界標準】AO式子育て』（クローバー出版）、『逆境をはね返す力』（ILI出版）。など。4児の父。企業やプロジェクトの潜在価値を引き出し、共に成長と成果を創出することを使命としています。

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株式会社ILI 『私の哲学』事業部 担当：安藤 千穂 TEL：03-6712-5450 E-mail：info@myphilosophy.global