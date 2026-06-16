THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACEが贈る“世界を巡るアフタヌーンティー”がスタート。第1弾は、トルコ・オスマン菓子文化の世界へ

ソルト・コンソーシアム株式会社

ソルト・コンソーシアム株式会社が運営する、グランフロント大阪南館9階のグリルレストラン「THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE」では、世界各国の食文化をテーマにした新企画「世界を巡るアフタヌーンティー」をスタートいたします。

季節ごとにひとつの国をテーマに据えながら、その土地の食文化やストーリーをアフタヌーンティーで表現。スイーツやセイボリー、ペアリングドリンクを通して、まるで世界を旅するような体験をお届けします。

その第1弾として登場するのは、トルコ・オスマン菓子文化に着想を得た「トルコにときめくアフタヌーンティー」。

日本とトルコは、130年以上にわたり友好関係を築いてきた国同士です。近年では、トルコの伝統的な食文化やスイーツへの関心も高まっており、日本でもその魅力に触れる機会が増えています。

トルコでは、チャイを囲みながら家族や友人と語らう時間が日常に深く根付いており、人と人とのつながりを育む大切な文化として親しまれています。こうしたティータイム文化やおもてなしの精神に着想を得て、本アフタヌーンティーを企画しました。

また、バクラヴァをはじめとする華やかな菓子文化や、スパイスを巧みに用いた多彩な食文化も、トルコならではの魅力のひとつです。

アフタヌーンティーの主役には、トルコ・イスタンブールで誕生し、美食家たちを魅了し続けるオスマン宮廷菓子の伝統を受け継ぐ老舗ブランド「Nadir Gullu（ナーディル・ギュル）」の「バクラヴァ」をご用意。さらに、1956年創業の名ブランド「divan（ディヴァン）」が手がける、ザクザクとした独特の食感とピスタチオの濃厚な風味が特徴の「ドバイチョコ」など、本場の味わいを感じられるスイーツを揃えました。

また、トルコならではの素材や香りをさりげなく取り入れた創作スイーツや、チキンケバブのトルティーヤロールなど、現地の食文化に着想を得たセイボリーもラインアップ。伝統と現代の感性を織り交ぜたメニューを通して、トルコの豊かなティータイム文化に触れるひとときをお楽しみください。



◼️本場の銘菓×トルコのエッセンスを纏う創作スイーツ

40層以上のパイ生地とピスタチオが織りなす伝統菓子「バクラヴァ」をはじめ、香ばしく焼き上げた「カダユフロール」など、トルコを代表する銘菓が登場。ザクザク食感が魅力の「ミニドバイチョコ」や、華やかで多彩なフレーバーを楽しめる「アードワーズ」チョコレートも加わります。

また、“スパイス天国”とも呼ばれるトルコで親しまれる、カルダモンを焼き込んだオリジナルスコーンや、いちじくと杏のバターケーキ、ローズ香るパンナコッタなど、トルコの食材や香りを取り入れた創作スイーツもラインアップ。ひと品ごとに異なる魅力を重ねながら、伝統とモダンが交差するトルコの世界観を表現します。

■トルコの街角を思わせる、香り豊かなセイボリー

セイボリーには、トルコの定番ラップサンドイッチ「ドゥルム」をイメージした「チキンケバブのトルティーヤロール」が登場。ヨーグルトとスパイスでマリネした鶏肉を香ばしく焼き上げ、チキンの旨みと、奥行きのある香りが広がります。

さらに、黒海地方の伝統的なトウモロコシのスープをアレンジした「クリーミーコーンスープ ポップコーン添え」は、コーンのやさしい甘みとポップコーンの香ばしい食感が重なり、スイーツの合間にも心地よくお召し上がりいただけます。

■トルコのティータイムを彩るドリンク

ドリンクには、角砂糖を添えて好みの甘さで味わう伝統的な「トルコチャイ」をはじめ、「ピーチ＆ジンジャー」や「ストロベリーキウイ」など、香り豊かなフレーバーティーをご用意。さらに、トルコのティータイム文化や香り豊かな素材に着目したオリジナルカクテルとモクテルもお楽しみいただけます。

濃厚なトルコチャイとローズウォーターを合わせた「OTTOMAN AFTER DUSK」、トルコの名産品であるいちじくを使用したスパークリングカクテル「FIG ROYAL」、果実や花、ハーブを砂糖やはちみつで煮出して作る飲み物“シェルベット”をイメージしたモクテル「CITRUS SHERBET」など、ローズやいちじく、柑橘、ハーブといったトルコを彩る香りや素材を取り入れた一杯をご用意しました。

そのほか、定番のコーヒーやジュースを含む全16種類のドリンクとともに、スイーツやセイボリーとのペアリングをご堪能ください。

◼️「トルコにときめくアフタヌーンティー」概要

提供期間：2026年6月22日～7月31日

提供時間：14:30～16:00

価格：6,800円（税抜）

住所：大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館9階テラスガーデン

電話：06-6147-7700

定休日：無休（グランフロント大阪の休館日に準ずる）

< 予約方法 >

一休：https://restaurant.ikyu.com/103026/

食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072553/?lid=owner_rst-top-jitempo_pc

Ozmall ：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/5193/

※予約開始日：6月16日（火）17:00～

公式サイト：https://thecosmopolitan.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmopolitan_grill_bar_terrace/

◼️ Nadir Gullu（ナーディル・ギュル）

「バクラヴァの王様」と称されるほど有名かつ歴史と地位がある1843年創業の老舗ブランド。バクラヴァとは、パイ生地にピスタチオやくるみ、ヘーゼルナッツなどの砕いたナッツを挟み焼き上げ、バターシロップをかけ仕上げるトルコの伝統焼菓子。オスマン帝国時代から愛されている宮廷菓子で、その歴史は15世紀まで遡ると言われている、トルコで長く多くの人々に愛されている国民的なスイーツです。

◼️divan（ディヴァン）

1956年にトルコ・イスタンブールで創業した、トルコ最大財閥「コチ財閥」が手掛ける高級スイーツブランド。国内外で高い評価を得ており、世界中で愛され続けています。ロクム（英名：ターキッシュディライト）をはじめ、ピスタチオチョコレートなどトルコの自然の恵みを活かしたオリジナルレシピで作られるスイーツを提供。日本人の口に合う繊細で、ほどよい甘さの味わいとおしゃれな見た目が特長です。日本では数少ないトルコ発 Made in Turkeyのスイーツをお楽しみください。

◼️THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACEについて

都会のネオンに包まれる、開放感あふれるダイニング。「シンプル・エレガンス」をテーマに、上質でクリエイティブな一皿をお届けします。夏季は心地よい風が抜けるテラス席にて、THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACEならではのビアガーデンもご用意。

日常を少し離れた、大人のための特別な時間をお楽しみください。

■ソルト・コンソーシアム株式会社について

ソルト・グループの飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、⻘山一丁目「The Burn」や西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、⻁ノ門ステーションタワー「TOKYO NODE CAFE」、「麻布台ヒルズギャラリーカフェ」など、国内55店舗を超える飲食店や施設内食堂の企画・運営を行っています。

■ソルト・グループについて

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変えろ」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように、無限の可能性を秘めた大海原から新たな価値を創造し、世界を変えていくリーディングカンパニーです。飲食店や宿泊施設、ロンジェビティ領域、地方創生など、多岐にわたる業態と領域において、枠にとらわれない自由な発想で、新しい「体験」を提案し続けています。日本の誇る文化を基盤に、時には海外の優れたパートナーとのコラボレーションを通じて、私たちは未来のカルチャーに挑み、世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

公式サイト：https://salt-group.jp/