山梨県身延町が後納型ふるさと納税「あとふる(R)」を導入

株式会社電算

株式会社電算（本社：東京都中央区、代表取締役社長：河野 純、以下「電算」）と山梨県身延町（町長：望月 幹也、以下「身延町」）は、地域消費を起点とする後納型ふるさと納税サービス「あとふる(R)」（以下「あとふる」）*1 の導入について合意し、同町での本格運用を共同で進めることを決定しました。

身延町内の複数の登録施設（宿泊、飲食、体験など）で「あとふる」を利用したふるさと納税が可能となります。

山梨県身延町からのコメント

「あとふる」導入の背景

ふるさと納税市場が年々拡大するなか、身延町では寄付者との新たな接点を創出し、さらなる寄付機会の拡大を図るため、後納型ふるさと納税サービス「あとふる」の導入を決定しました。

身延町には、身延山久遠寺をはじめとする歴史・文化資源に加え、豊かな自然環境を活かした観光・体験コンテンツが数多く存在しており、体験型のふるさと納税との親和性が高い地域です。今回、「あとふる」の導入により、夏季休暇などに県内外から訪れる観光客やファミリー層が、宿泊・飲食・日帰り温泉など、身延町ならではの体験を通じて地域の魅力に触れた後、その思い出をきっかけに寄付を行うことが可能となります。

旅行や観光の満足度が高まった後に寄付を検討できる「あとふる」ならではの仕組みを活用することで、ふるさと納税の新たな入口を創出するとともに、より多くの方に身延町の魅力を知っていただく機会の拡大や、継続的な関係人口の創出につなげていきたいと考えています。

▼身延町のふるさと納税に関するページはこちら

https://www.town.minobu.lg.jp/page/1414.html

▼「あとふる」サービスページ内提携自治体一覧（山梨県身延町個別ページ）

https://atofuru.jp/municipality/414/?code=193658

「あとふる」について

旅の思い出が、ふるさと納税に変わる。新しい寄付の体験を提供します。

「あとふる」は、旅先での宿泊、飲食、体験で受け取ったレシートを後からふるさと納税の返礼品に変えられるサービスです。寄付額の約3割相当 *2 の返礼品を指定し、その差額分を後から寄付する「後納型」のふるさと納税サービスです。

「あとふる」サービスページ

URL：https://atofuru.jp/

「あとふる」公式SNSアカウント

「あとふる」の最新情報や今後の導入自治体情報やサービス開始時期などを発信しております。

X：https://x.com/atofuru

Instagram：https://www.instagram.com/atofuru_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/atofuru/

「あとふる」導入をお考えの自治体のみなさまへ

本サービスの導入をご検討中の自治体関係者様向けに、導入資料を掲載した特設ページをご用意しています。

▼ふるさと納税サービス「あとふる」自治体関係者向けページ

URL：https://jichitai.atofuru.jp

※本URLは、「あとふる」導入をご検討中の自治体関係者向けの専用サイトです。

※資料請求をご希望の自治体関係者の方は、「あとふる」自治体関係者向けページ下部にございますフォームより必要事項をご入力ください。

山梨県身延町 概要

名称：山梨県身延町

所在地：山梨県南巨摩郡身延町切石350

代表者：身延町長 望月 幹也

URL：https://www.town.minobu.lg.jp/

株式会社電算 会社概要

名称：株式会社電算

本社所在地：東京都中央区銀座8-10-5 電算ビル

代表者：代表取締役社長 河野 純

URL：https://www.densan-ginza.co.jp/

「あとふる(R)」運営事業者

名称：dsnあとふる株式会社

本社所在地：東京都中央区銀座8-10-5 電算ビル

代表者：代表取締役社長 伊藤 毅

URL：https://atofuru.jp/

*1 「あとふる(R)」は株式会社電算の登録商標です。

*2 一部返礼品は、寄付額に対する割合が3割を下回る場合があります。