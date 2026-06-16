【万平ホテル】アルプス館90周年記念企画　可憐なすずらんが美しく映える、歴史と自然が織りなす味「アルプス館90周年記念パフェ」を発売

株式会社万平ホテル

万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、アルプス館の90周年を記念した「アルプス館90周年記念企画」の実施に合わせて、2026年7月1日（水）から「アルプス館90周年記念パフェ」をカフェテラスにて発売いたします。

「アルプス館90周年記念パフェ」イメージ

万平ホテルで長く愛されてきた味をベースに、ホテルを象徴するモチーフを取り入れ、レトロなグラスに盛り付けました。トップには、チョコレートで作られた可憐なすずらんを、抹茶のスポンジケーキの上に飾り付け、美しく苔むした中庭を表現。その下には、アルプス館の館内各所に飾られているステンドグラスに見立てたフルーツジュレ、そして、昭和初期から万平ホテルで親しまれてきたフランボワーズのムースが層をなします。さらに最下層に、ロイヤルミルクティーのチョコクランチを入れて仕上げました。爽やかなフルーツから、甘酸っぱさが際立つフランボワーズ、芳醇な香りが広がるザクザク食感のクランブルと、食べ進めるごとに多彩な味わいと食感の変化をお楽しみいただけます。また、ご提供するお皿にはホテルを象徴するすずらんを模した「レトロすずらん柄」を採用。大正時代から昭和10年代まで使用されていた食器の意匠を復刻したもので、同柄はフェイラーとのコラボレーションハンカチにも用いられています。パフェとともに、万平ホテルが受け継ぐ歴史とデザインをお楽しみください。

万平ホテルに流れる歴史と、軽井沢の穏やかな自然にインスピレーションを受けた、こだわりが詰まった一品です。記念企画でのみ味わえる特別なパフェを、ぜひご賞味ください。

■「アルプス館90周年記念パフェ」について

万平ホテルならではのモチーフと伝統の味を詰め込んだ、どこか懐かしくも洗練された味わいのパフェが登場します。まず目を引くのは、チョコレートで仕立てられたすずらんの花。パティシエが丹精込めて、ひとつひとつ丁寧に仕上げています。さらに、ステンドグラスに見立てたフルーツジュレ、長年愛されるフランボワーズムース、ロイヤルミルクティーのチョコクランチが重なります。軽井沢の豊かな自然を思わせる爽やかさと、歴史を感じる奥深さが織りなすハーモニーをご堪能ください。

カフェテラス イメージ

■「アルプス館90周年記念パフェ」概要

・発売日：2026 年 7 月1 日（水）

・価格：3,220円 （消費税、サービス料込）

・提供場所：アルプス館１階 カフェテラス（9:30 ～18:00 LO 17:00）

※数量限定のため、一時的にご提供を停止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜お問い合わせ先＞

万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）

電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）