～7月1日パスポートの手数料が引き下げ！この夏、世界がもっと近くなる～“JATA「もっと！海外へ」キャンペーン”を加速・拡充！

一般社団法人日本旅行業協会

（一社）日本旅行業協会（Japan Association of Travel Agents：会長 高橋 広行）は、2026年7月1日（水）からのパスポートの手数料引き下げ、およびJATAが制定した「旅の安全の日」に合わせ、現在展開中の「もっと！海外へ」キャンペーンを加速・拡充いたします。外務省、観光庁とも連携し、官民一体となった海外旅行の機運醸成と旅の安全啓発を行います。 現在（2025年時点）の日本人のパスポート保有率は18.4％に留まっていますが、本施策を機にまずは早期の20％大台回復を目指します。さらに、2030年までに「海外旅行者数2,000万人」という目標の達成に向け、会員旅行会社、航空会社、各国政府観光局、空港会社等と深く連携し、魅力的な旅行商品の提供と「たびレジ」による渡航安全の徹底を推進してまいります。

1. キャンペーン名及び期間

・キャンペーン名：「もっと！海外へ」キャンペーン

・期間：2026年6月16日（火）～2027年3月31日（水）

2. 本施策の背景と目標

日本国内がインバウンドで沸く一方で日本人の海外渡航者数は未だ2019年比で7割台に留まっており国際競争力の観点からも、日本人の海外渡航経験の減少が危惧されています。2025年時点の日本人のパスポート保有率は18.4％となっており、かつての約4人に1人が保有していた水準から落ち込んでいます。 JATAはこの現状を打破すべく、7月1日のパスポートの手数料引き下げを機に、まずは「保有率20％の早期奪還回復」を目指します。そして、旅行者の安全を「たびレジ」で確実に守りながら、2030年までに「海外旅行者数2,000万人」の復活・達成に向け、日本の観光産業全般を牽引してまいります。

3. 「もっと！海外へ」キャンペーン拡充施策（7月1日より本格始動）

「もっと！海外へ」特設サイトリニューアル：6月16日（火）11：00公開

https://jata-motsutokaigai.com(https://jata-motsutokaigai.com)

１. リニューアルした特設サイトにて旅行会社のキャンペーンおよび一押し商品を紹介

・参画商品：100ツアー以上をラインナップ

・観光庁と強力に連携し、「日米観光交流促進キャンペーン」を掲載（米国対象商品：30ツアー以上）

２. 航空会社・空港会社とのクロスプロモーション展開

・特設サイトにて、航空会社や空港会社の独自キャンペーンを網羅的に紹介

・全国の各空港会社との連動プロモーションの実施

３. 政府観光局との強力なコラボレーション

・韓国観光公社と連携した「もっと！海外へ×初韓 韓国旅行応援キャンペーン」など、各国政府観光局とのタイアップ施策を順次拡大展開

4. 安心・安全の旅へ：「たびレジ」普及・登録啓発活動の強化

１. パスポートの手数料引き下げキャンペーンとの完全連動

・海外旅行の必須準備として「たびレジ」への登録を100%案内する施策を実施

２. 海外旅行保険への加入啓発も同時実施

・「安全・安心な旅」の基盤として、外務省の安全情報（たびレジ）に加え、万が一の事態に備える海外旅行保険への加入促進を同時に呼びかけます。

３. 渋谷未来デザイン「GO GLOBAL PROJECT」との連携

・一般社団法人 渋谷未来デザインが推進する「GO GLOBAL PROJECT」と緊密に連携。

・「パスポートの手数料引き下げ」「たびレジ登録の重要性」「海外旅行保険の加入」をわかりやすく伝える、若年層向けの啓発ビデオを共同で制作します。