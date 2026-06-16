KRAFTON、4人協力型ホラーゲームの『MIMESIS』初の大型アップデートを実施！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、クリエイティブスタジオ「ReLU Games」が開発した協力型ホラーゲーム『MIMESIS』（ミメシス）の初となる大型アップデートを実施することをお知らせいたします。

AI駆動型NPC「Mimesis」の判断・行動様式を高度化し、ゲームの進行構造を改編することで、ユーザー体験を一段と引き上げることが本アップデートの核心です。

■『MIMESIS』アップデート内容

早期アクセス期間中に蓄積されたプレイヤーの声をもとに、今回、本アップデートを準備しました。

●主な変更点

・AI駆動型NPCの高度化と進行構造の改編

・マップ・モンスター・装備などのコンテンツ拡充

□AI駆動型NPCの高度化、進行構造の改編

ゲームの核心的な面白さを生み出すAI駆動型モンスター「Mimesis（ミメシス）」の判断ロジックを一段と精緻にしました。従来の協力型ホラーゲームの敵が、あらかじめ設計された行動パターンを繰り返していたのとは異なり、本作のモンスターはゲーム中の音声やプレイヤーの行動を学習し、周囲の状況を認識して反応します。プレイヤーに接近するタイミングや方法も、より自然かつ多様になりました。さらに個体ごとの個性を加えることで、各AI NPCがそれぞれ異なる行動を見せるようにしました。これにより、プレイヤーは定型化されたパターンではなく、毎回新たな方法で自分を欺こうとするモンスターと対峙することになります。

また、ゲームの進行構造も改編しました。3日周期でゲームが進行していた従来の構造をより柔軟なものに変更し、全体の難易度を調整しました。序盤はプレイヤーの自然な適応を促し、終盤に向かうほど強い緊張感を高める仕組みです。核心は、予測可能性を減らすことにあります。同じ過程を繰り返して敵の動きを覚えるという従来の遊び方への依存を軽減し、新規プレイヤーには参入のハードルを下げる一方、熟練者にはプレイのたびに異なる判断と対応を求めるよう設計しました。

□マップ・モンスター・装備などのコンテンツ拡充

マップも拡大しました。工場、地下鉄駅、邸宅ダンジョンには新たな内部構成が加えられ、屋外エリアは移動経路と配置を再設計しました。プレイヤーがより多様な環境で動線を組み立て、資源を探索・収集できるようにしています。

そしてコンテンツもさらに充実しました。

新規モンスターや新たな環境ギミックが登場し、主要な装備には性能を強化する機能が追加されました。資源を投げて活用する機能まで加わり、プレイヤーが選択できる戦略の幅が広がっています。

観戦方式にも変化を加えました。プレイヤーはゲームで脱落した後も、自分を脅かしていたモンスターに憑依し、生き残った仲間と会話することができます。緊張感とゲームへの参加を継続させるための仕組みです。

■ReLU Games代表キム・ミンジョン氏コメント

「『MIMESIS』は、AIが開発過程を助けるツールにとどまらず、ゲームプレイ体験そのものを革新し、根源的な面白さを生み出す要素となり得ることを証明したIPです。

今回のアップデートにより、AIが協力型ホラーというジャンルの文法そのものを変える段階に入りました。これまで蓄積してきた技術開発力と企画力をベースに、AIとゲームの融合という大胆な挑戦を続け、差別化されたプレイ体験を継続的にお届けしてまいります。」

■『MIMESIS』とは

『MIMESIS』は、AI技術を活用した4人協力プレイ型のホラーゲームです。AI駆動型NPCとして実装されたモンスター「Mimesis」が、プレイヤーの動きや音声をリアルタイムで模倣し、仲間の中に紛れ込むことで緊張感を生み出します。AIをゲームの中核構造に組み込んだ”AIネイティブゲーム”として、単なるシステム的要素にとどまらず、プレイ体験そのものを構成する重要な装置として機能する点が特徴です。

昨年10月の早期アクセス版リリース以降、わずか50日で世界累計販売本数100万本を突破しました。

今年6月には、韓国のゲームタイトルとして初となる日本最大のゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC（Computer Entertainment Developers Conference）」が選定する「CEDEC AWARD 2026」のゲームデザイン部門で優秀賞を受賞し、AIをゲーム開発に取り入れた企画力と技術力が高く評価されました。

KRAFTONは、早期アクセス版配信以降世界のゲームプレイヤーから注目を集めた本作『MIMESIS』を軸とした大型フランチャイズへと展開していく構想です。

『MIMESIS』の詳細につきましてはSteamページをご覧ください。

●『MIMESIS』早期アクセス版発売概要

・タイトル名：MIMESIS

・配信日：2025年10月27日

・価格：1,200円（税込）

・プレイ人数：1人 ＊協力プレイ時最大4人

・対応プラットフォーム： PC(Steam)

・『MIMESIS』Steamページ：https://krafton-jp.com/43vfgL1

■KRAFTON、Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。予想を超える大胆な想像力と技術によって、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等のクリエイティブスタジオで構成されています。

各スタジオは、継続的な挑戦と新たな技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンに愛されるためにプラットフォームとサービスを拡張しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『inZOI』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています。

「Pioneer the Undiscovered」というスローガンのもと、KRAFTONはファン中心の思考とグローバルな感覚を基盤に、新たなジャンルと技術領域を開拓し、AIをはじめとする技術力を拡張しながら、ゲーム産業の未来の可能性を拡げていきます。

詳細はhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

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