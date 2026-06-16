最優秀作品賞金50万円　イマーシブシアター映像作品を募集！「HEARTS EXPO 2026」- 最新映像技術の体験型映像祭を8月6日から２日間開催！ 800平方メートル 超の超大型イマーシブシアター作品を募集！

株式会社ハーツ

映像・音響機械のレンタル、販売、オペレーションから各種イベントの企画・制作・運営までを手掛ける株式会社ハーツ（本社：東京都千代田区、代表：山本宏仁）は、2026年８月6日（木）から８月7日（金）までの2日間、大田区産業プラザPiOにて映像祭「HEARTS EXPO 2026」を開催いたします。

開催にあたり、メイン展示のイマーシブシアターの上映作品を募集いたします。最優秀作品には賞金50万円を授与いたします。

イマーシブシアター イメージ

技術と表現が交差する映像祭―

「HEARTS EXPO 2026」は、株式会社ハーツが開催する最新の映像技術と独創的なコンテンツ表現を融合させた体験型映像祭です。

本映像祭は単なる展示の枠を超え、機材と技術が可能にする「演出」とそれを活用した「表現」を提示することを主眼としています。

2026年の開催においては、広く外部クリエイターの皆様との連携を強化し業界全体の活性化を推進させることを目的に、本映像祭のメインステージをクリエイターの表現の場所として提供し、映像作品を皆様から公募することといたしました。

HEARTS EXPO 2026 開催概要- 日程 2026年8月6日（木）～8月７日（金）- 時間 11:00-20:00- 場所 大田区産業プラザPiO（住所：東京都大田区南蒲田１丁目20-20）

※入場方法については後日発表いたします。

映像作品 募集要項

テーマ「COOL」

かっこよくても、ゆるくても、ちょっと変でもOK。あなたの「COOL」を自由に表現しよう。

常識をひっくり返す映像表現、大歓迎！

イマーシブシアター仕様

壁面：幅60m×高さ7m（幅20m×高さ7m×3面 ※コの字型）

床面：20m×20m

※合計820平方メートル

※床面は観覧エリアにもなります

部門｜賞・賞金

イマーシブ部門

HEARTS賞（最優秀賞） 1作品 50万円

観客賞 1作品 20万円

イマーシブ部門は床面無しの幅20m×高さ7m×3面の作品でもご応募いただけます。

ワイド部門（壁面1面）

SOUZOU賞（最優秀賞） 1作品 30万円

観客賞 1作品 10万円

HEARTS賞及びSOUZOU賞は株式会社ハーツが審査を行い、観客賞はHEARTS EXPO 2026の来場者により審査いただき決定いたします。

応募締め切り

2026年7月22日（水） 23:59まで

応募方法

下記のHEARTS EXPO 2026 イマーシブ作品公募特設WEBサイトよりエントリーお願いいたします。

応募作品の仕様、注意事項等詳細についても下記よりご確認お願いいたします。

https://hearts-inc.com/expo2026-immersive/

お問い合わせは特設サイトのCONTACT FORMよりお願いいたします。

ご一緒に新しい映像体験をSOUZOUし、イマーシブ体験を盛り上げていくことを祈念しております！

ご応募心よりお待ちしております。

イマーシブシアター イメージ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=63TTFfW1_2k ]

参考：HEARTS EXPO 2024 ダイジェスト動画

株式会社ハーツ

本社所在地：東京都千代田区半蔵門麹町1丁目7-2 相互半蔵門ビルディング1F

代表取締役：山本宏仁

業務内容： 映像・音響機器のレンタル、販売、オペレーション／イベント・コンベンション等の映像プロデュース／HD中継・収録・4K映像収録・4K映像編集・ビデオ制作／アナライザーシステムレンタル／イベント制作／イベント総合デザイン

設立： 2000年

WEB：https://hearts-inc.com/(https://hearts-inc.com/)