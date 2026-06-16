【2026年マップ激変】地図がAIコンシェルジュになる時代の到来。店舗事業者向け特別レポート『米国GoogleマップAIトレンド徹底解説』を無料公開！

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、生成AIの普及によって激変する店舗運営と集客の未来を解説した最新資料【2026年版：店舗事業者向け】 米国GoogleマップAIトレンド徹底解説 を公開いたしました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202606_USgooglemaps?utm_source=prrelease&utm_medium=1

■地図は「調べる道具」から、店選びを任せる「コンシェルジュ」へ

2026年3月、米国およびインドのGoogleマップにおいて、最新鋭の生成AI「Gemini」が完全統合された新機能「Ask Maps」が先行導入されました。これにより、従来の「地域名＋業種」などのキーワードで検索し、ユーザー自らが手間や時間をかけて店舗情報を比較・精査する時代は変化を迎えつつあります。

進化を遂げたマップアプリは、ユーザーの「今すぐ入れて、子供が騒いでも大丈夫な座敷のある店は？」といった具体的で詳細な相談に対し、AIが星の数だけでなく口コミの「中身（文脈）」や掲載されている「写真」をスキャン。最適な一軒を具体的な推奨理由とともに提案し、対応する外部連携システムを通じてリアルタイムの空席確認から予約までをサポートする、新たなプラットフォームへと進化を始めています。

■本レポートでお伝えする「AI集客対策」3つのポイント

属性データの網羅：AIの推薦候補から“除外”されるリスクを回避する視点

AIはユーザーの細かなこだわり条件（特定の決済や設備など）に基づいて店舗情報を照合しています。自店に該当する項目を漏れなく埋めることが、なぜこれからのマップ対策において機会損失を防ぐ土台となるのか、その背景を解説します。

「利用シーン」が含まれる口コミ：星の数より「具体的な文脈」が重視される背景

AIは「美味しい」という抽象的な感想だけでは、ユーザーの多様な利用目的との適合性を判断しにくい傾向があります。AIがお店の特性を理解するための根拠となり得る、具体的な体験談（エピソード）の重要性と、店舗としての向き合い方を提示します。

複数メディアの整合性：情報のズレが招く「不確実性」とその影響

AIは公式サイト、SNS、マップなど、ネット上の様々な店舗情報を参照していると考えられます。わずかな営業時間のズレなどが、なぜ情報の確信度を低下させ、おすすめ候補の優先順位に影響を及ぼす要因になり得るのか、独自の分析を交えて考察します。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202606_USgooglemaps?utm_source=prrelease&utm_medium=1

STOREPAD（ストアパッド）とは

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト https://storepad.jp/

資料請求 https://storepad.jp/report/service

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/