スマホにも猛暑対策！？長時間の撮影やゲーマーにおすすめの「ペルチェ冷却式「スマホクーラー」が6月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年6月より順次、長時間のゲームや動画撮影時におすすめの「ペルチェ冷却式スマホクーラー」や、車内でのスマホの固定に便利な「ワンタッチロックスマホホルダー」また、「タッチパネル搭載スマートウォッチ」を新発売します。

「ペルチェ冷却式スマホクーラー」は、ゲームや動画撮影時の熱上昇を抑えたい方におすすめ。マグネット吸着でピタッと装着でき、非対応機種も付属シートで使用可能です。ドライブやゲーム、フィットネスなど、便利なアイテムで暮らしを快適に！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：ペルチェ冷却式スマホクーラー

特徴：熱を瞬間クールダウン！ペルチェ冷却プレート搭載のスマホクーラー。USB給電で使えるコンパクト設計、ゲームや動画撮影時のスマホの熱上昇をしっかり抑制。マグネット吸着でピタッと簡単装着、非対応機種も付属シートでOK！メカ感のあるクールなデザインも魅力。長時間の使用や撮影も快適に！

商品ページ：https://hac72.jp/item/smartphone_cooler/

小売参考価格：\1,980(税込)

※6月発売

商品名：ワンタッチロックスマホホルダー

特徴：置くだけロックで快適ドライブ！ワンタッチロックスマホホルダー！ダッシュボードに吸盤で固定できる車載用ホルダー。スマホを置くだけで自動固定、片手でサッと着脱が可能。シンプルなブラックデザインで車内にすっきり馴染む。関節3箇所で角度調整OK、360度回転、しっかりホールド設計でとっても便利。

商品ページ：https://hac72.jp/item/multi_holder/

小売参考価格：\1,480(税込)

※6月発売

商品名：タッチパネル搭載スマートウォッチ

特徴：毎日をもっとスマートに！タッチパネル搭載スマートウォッチ。時間確認はもちろん、通知や運動記録など便利な機能を搭載した多機能ウォッチです。タッチ＆スワイプ操作で直感的に使え、手元でサッと情報をチェック可能。スタイリッシュな大画面デザインも魅力。Bluetooth Ver5.4対応・バイブ通知・運動記録・スマホ探索機能搭載。通勤や通学、ウォーキングなど毎日の生活におすすめです！

商品ページ：https://hac72.jp/item/touch_panel_smartwatch/

小売参考価格：\2,480(税込)

※7月発売

・その他直近発売の「スマホ関連ガジェット」のリリース

抜群の収納力でハンディファンもOK！国内耐火テスト実施＆防災士監修「マチ付き防炎ポーチ」が4月21日より販売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000384.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com