ノートPCの映像・音声を離れたディスプレイ2台に出力！設定不要のワイヤレスHDMI分配送受信器、7月上旬発売

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、 映像・音声をワイヤレスで2画面に分配できる「ワイヤレスHDMI分配送受信機」2製品を7月上旬より出荷開始いたします。

製品名：ワイヤレスHDMI分配送受信機（1対2分配、HDMI to HDMI）

製品型番：RS-WLSP1

標準価格：31,680円（税込）、28,800円（税抜）

JANコード：4949090401464

出荷予定日：2026年7月上旬

製品情報：https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/wlhdmi/rswlsp1/

製品名：ワイヤレスHDMI分配送受信機（1対2分配、USB-C to HDMI）

製品型番：RS-WLSP2

標準価格：31,680円（税込）、28,800円（税抜）

JANコード：4949090401471

出荷予定日：2026年7月上旬

製品情報：https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/wlhdmi/rswlsp2/

ノートPCなどの映像をディスプレイ2台にワイヤレス出力

本製品は、ノートPCなどの映像・音声を「ディスプレイ2台」にワイヤレス出力できます。

セットアップ方法は、送信機をノートPCに接続し、受信機をディスプレイに接続するだけ。「ノートPCの映像を離れたディスプレイ2台に映したい」といったシーンで役立ちます。

※画像はRS-WLSP1の接続イメージです。

※ご使用の機器にUSBポートがない場合は別途5V 1A USB ACアダプターをご用意ください。

※保護されたコンテンツの再生をすべて保証するものではありません。

会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍

会議室、教室、イベント、店舗、待合室など、さまざまなシーンで活用できます。

ワイヤレス接続のため、ケーブル配線が難しい場所でも使用可能。ポートに挿すだけで簡単に映像分配が完了します。

受信機追加で最大4画面まで拡張可能

別売りの受信機を追加すれば、最大4台のディスプレイに映像出力可能。

会議室で前方・後方に表示したい場合や、店舗内の複数モニター表示などに活用できます。

【オプション（別売）】

・RS-WLSP-RX RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機（1台）

※画像はRS-WLSP1の接続イメージです。

設置場所を選ばずすぐ使える

最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能

最大伝送距離は約50m。設置場所の自由度が高く、広い会議室や大講義室でも活用できます。

※画像はRS-WLSP1の接続イメージです。

ネットワーク環境・HDMIケーブル不要

LAN・Wi-Fiなどのネットワーク環境や、長いケーブルの配線は不要。ケーブルの取り回しが難しい場所でも、手軽に映像出力が可能です。

※画像はRS-WLSP1の接続イメージです。

ドライバー不要、接続するだけで使用可能

専用ソフトやドライバーのインストールは不要。ポートに挿すだけで使用でき、会議や授業の準備もスムーズにおこなえます。

※ご使用の機器にUSBポートがない場合は別途5V 1A USB ACアダプターをご用意ください。

※画像はRS-WLSP1の接続イメージです。

用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能

接続したまま表示/非表示を切り替え

送信機に搭載されたボタンを押すことで、接続したまま映像の表示・非表示を切り替えられます。プレゼン時など、一時的に画面を停止したいシーンで役立ちます。

※画像はRS-WLSP1の接続イメージです。

ミラーモード・拡張モードを選択可能

パソコンと接続した場合は、パソコン側で「ミラーモード」「拡張モード」のいずれかを選択することができます。

「ミラーモード」は全て同じ画面が表示されるため、プレゼンの資料共有などにおすすめ。「拡張モード」はパソコンの別画面として使用できるため、プレゼン中のメモなどに役立ちます。

※画面はイメージです。ミラーリング中は機種やアプリにより黒い画面になる場合があります。

※すべての受信機には同一の画面が表示されます。

※画像はRS-WLSP1の接続イメージです。

Windows PCなど、幅広い機器に対応

本製品はWindows PCのほか、さまざまな機器に対応しています。

※USB-Cモデルは、ご使用の端末のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブでは正常に動作しない場合があります。

※USB-Cモデルを使用するには、USB Type-CポートがDP Altモードに対応している必要があります。

製品特徴

ワイヤレスHDMI分配送受信機（1対2分配、HDMI to HDMI）RS-WLSP1- HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配- 会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍- 受信機追加で最大4画面まで拡張可能- 最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能- ネットワーク環境・HDMIケーブル不要- ドライバー不要、接続するだけで使用可能- 接続したまま表示/非表示を切り替え- ミラーモード・拡張モードを選択可能- Windows PCのほか、HDMI機器に対応

ワイヤレスHDMI分配送受信機（1対2分配、USB-C to HDMI）RS-WLSP2- USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配- 会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍- 受信機追加で最大4画面まで拡張可能- USBバスパワー駆動、PD充電対応でバッテリー切れの心配なし- 最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能- ネットワーク環境・HDMIケーブル不要- ドライバー不要、接続するだけで使用可能- 接続したまま表示/非表示を切り替え- ミラーモード・拡張モードを選択可能- Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応

RS-WLSP1RS-WLSP2

対応機器

RS-WLSP1 対応機器

HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など

※HDMI出力端子がない機器（iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。（機器側がDP Altモードに対応している必要もあります）

RS-WLSP2 対応機器

映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook

※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。

※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。

※Nintendo Switch/Nintendo Switch 2には使用できません。

対応ディスプレイ

HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ

※CEC、HEC、ARCには対応していません。

関連 URL

ワイヤレスHDMI分配送受信機（1対2分配、HDMI to HDMI）RS-WLSP1

製品情報

https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/wlhdmi/rswlsp1/

ラトックプレミア楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-wlsp1/

ラトックプレミアAmazon店（後日取り扱い予定）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4TND9VM/?m=A28H64YIGQKMKA

ラトックプレミアYahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-wlsp1.html

ワイヤレスHDMI分配送受信機（1対2分配、USB-C to HDMI）RS-WLSP2

製品情報

https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/wlhdmi/rswlhd2/

ラトックプレミア楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-wlsp2/

ラトックプレミアAmazon店（後日取り扱い予定）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4TT1J6P/?m=A28H64YIGQKMKA

ラトックプレミアYahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-wlsp2.html

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