クラウド販売管理システム『FLAM』が『マネーフォワード クラウド会計Plus』とAPI連携を開始

株式会社フリップロジック

株式会社フリップロジック（所在地：香川県高松市、代表取締役社長 CEO：井川 隆志）は、自社で開発・提供するクラウド販売管理システム『FLAM』において、株式会社マネーフォワードが提供する中堅・上場企業向け会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計Plus』とのAPI連携を本日より開始いたしました。

連携の背景と概要

これまで販売管理システムと会計システムを併用する多くの企業では、販売管理側で作成したデータをCSVファイル等で出力・加工し、会計システムへ取り込む作業や、二重で手入力を行うといった煩雑な業務が発生していました。

今回のAPI連携により、『FLAM』で確定した売上や入金などのデータを『マネーフォワード クラウド会計Plus』へ直接連携し、ワンクリックで仕訳登録を行うことが可能になります。これにより、手作業に伴う人的ミスを未然に防止し、目視による確認工数を大幅に削減できます。

経理担当者の心理的負担を軽減するとともに、正確で迅速な月次決算の実現や内部統制（ガバナンス）の強化をサポートします。

販売管理から会計までの一気通貫した淀みのないデータフローを実現し、企業のバックオフィスにおける生産性向上を支援してまいります。

株式会社マネーフォワード 執行役員 ビジネスセグメント CPO VPoP 廣原亜樹様のコメント

この度、フリップロジック様が提供する『FLAM』とAPI連携したことを大変嬉しく思います。多くの企業の販売管理業務を支える『FLAM』のデータが『マネーフォワード クラウド会計Plus』へシームレスに連携されることで、CSVへの書き出しや手作業による転記に要していた工数が解消されます。

今回の連携を通じて、ユーザーの皆さまの経理業務の負担軽減と、より確実な内部統制の実現を後押ししてまいります。当社は今後もAPI連携を積極的に進め、企業の生産性向上に貢献してまいります。

株式会社フリップロジック 取締役副社長 COO 石原 宏基のコメント

この度、弊社が提供する『FLAM』と『マネーフォワード クラウド会計Plus』が強力に結びついたことを大変嬉しく思います。

今回のAPI連携により、手入力やファイル操作といった介在作業を排除した、淀みのないデータフローが完成します。FLAMで確定した売上・入金情報がそのまま正確に会計へと反映される仕組みは、ミスを未然に防ぐだけでなく、経理担当者の心理的負担も大きく軽減するものです。今後も、バックオフィス業務の「自動化のサイクル」を加速させ、企業の成長を足元から支えてまいります。

『マネーフォワード クラウド会計Plus』について

『マネーフォワード クラウド会計Plus』は、中堅企業・上場企業向けの会計ソフトです 。仕訳承認機能や仕訳更新履歴機能などの内部統制機能があり、企業の信頼性を保つために必要な内部統制の効率化を支援します。

URL：https://biz.moneyforward.com/accounting/plus/

『FLAM』について

『FLAM』は、見積もり、受注、発注、在庫、請求まで、販売管理業務全般を一元管理するクラウド型システムです。中小企業から中堅企業まで、業種・業態に合わせた柔軟なカスタマイズ性と、直感的な操作性が特長です。

URL： https://www.flam.jp/

株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ： https://corp.moneyforward.com/

株式会社フリップロジックについて

名称 ：株式会社フリップロジック

所在地 ：香川県高松市新北町11-2

代表者 ：代表取締役社長 CEO 井川 隆志

設立 ：2005年05月

事業内容：クラウド販売管理システム『FLAM』の開発・提供

URL ： https://www.fliplogic.co.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。