地域最速オープン！リステル浜名湖の屋上スカイプール、6月20日(土)に営業開始。

長治観光株式会社

奥浜名湖のオンザビーチに建つ、ホテル リステル浜名湖（静岡県浜松市、総支配人：杉山 佳之）は、ルーフトップテラスのスカイプールを昨年より一週間早く、今年も浜名湖地域のホテル最速でオープンいたします。*1

客船のメインプールのような眺望を誇るルーフトップのスカイプール。リクライニングチェアのレンタルもあります。

◆プール奥に設置された直置き型太陽光発電パネルを活用

今年４月から稼働している自家発電を使用し、ミスト式送風機を稼働することで、プールサイドの照り返しを軽減し、より快適なリゾート環境をご提供致します。

プール奥の階段からパネルがご覧いただけます。最新技術でエコリゾートを実現。

耐荷重の壁を越える新型軽量シリコンパネルを導入。持続可能なエネルギー利用による新たな滞在体験の提供を開始。心も身体も癒される「環境配慮型リゾート」に進化します。

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000152898.html)

（設置イメージ）ミスト付きファンで涼を楽しむ。

太陽光発電でミストファンを稼働。エコで快適なプールサイドを提供します。

◆青空すれすれスカイプール

眺望抜群のスカイプールは宿泊者限定の施設。到着日～出発日まで無料でご利用いただけます。専任のライフガードも常駐しています。

午前の部・午後の部の入替え制。長さ20m×幅6m×水深1m奥浜名湖の向こうは舘山寺、大草山屋上正面はプール、右手は太陽光発電チェアのレンタルは1日1,000円◆SNSでは連続配信ドラマ「浜名湖夏物語2026」を毎日投稿、リゾートフルな楽しみ方をご案内しています。

Instagramアカウント： Listel Hotels & Resorts(https://www.instagram.com/listelhotels/?hl=ja)

＜総集編＞

・夏の浜名湖、大人女子旅 2026【前編】90秒(https://youtube.com/shorts/BUEdt5AVuXc?si=IXv0JHHb2Gjxn68u)

・夏の浜名湖、大人女子旅 2026【後編】90秒(https://youtube.com/shorts/Utu3pcmyz3E?si=4sgBonvubXG6427t)

◆浜名湖の夏物語2026の主なコンテンツ

近隣の古民家カフェ

湖畔のカフェ巡り

スイカ割り

昔懐かしい夏の思い出

山の上のハイキング

パラセイリング飛行場

湖が見えるサウナ

大浴場併設

鰻の蒲焼食べ放題

地魚七点盛り夕食

露天風呂

湖面すれすれ三ヶ日温泉

湖面散歩

水面でのハイキング

天竜浜名湖鉄道

ローカル列車で小旅行

ホテル前の釣り体験

共用キッチンでの調理

デッキで夕涼み

プライベートビーチ

花火の夕べ

プライベートビーチ

ポタリングガイドツアー

朝の景勝地をご案内

*1当社調べ（試験・調査による客観的結果）

a.調査年月：2026年6月

b.浜名湖の周辺（静岡県浜松市、湖西市）の宿泊施設（ホテル・旅館、会員制施設、及び併設の遊園地含む）の屋外プール（屋内・通年営業を除きます）として、最も早く営業を開始いたします。

■ホテル リステル浜名湖（HOTEL LISTEL HAMANAKO）について

静かな奥浜名湖に建つ、全室、浜名湖正面の絶景、温泉リゾートホテル。

客室正面の湖の先から朝日が昇ります。

温泉＋グルメ旅はもちろん、マリンスポーツやサイクリングなどホテル発のアクティビティーや、三ヶ日地域のローカル体験、更に天竜浜名湖鉄道での遠州の旅など、多彩な楽しみ方をご案内します。

２ベッドルームのデラックスオリエンタルルーム客室

シンプルな和洋室から、アジアンリゾート風スイート、バケーションレンタルに適したキッチン付き、3寝室＋ラウンジの付いた88m2のスイートなど多彩な客室が揃います。

人気のオプション「地魚のお造り七点盛り」◇レストラン

浜名湖名物の鰻の蒲焼が食べ放題。日本一の浜松餃子や地元の三ヶ日みかん、静岡抹茶などを使った「美味しいもの」にチャレンジしています。

湖面すれすれ三ヶ日温泉◇温泉

敷地内の自家源泉から湧き出る三ケ日温泉はお肌がすべすべになる「美人の湯」。湖に面した1階の露天風呂では正面に朝日が昇ります。

所在地 ：〒431-1424 静岡県浜松市浜名区三ヶ日下尾奈2251

アクセス：

電車 JR東海道本線「鷲津駅」より無料送迎バス20分

天竜浜名湖鉄道「尾奈～湖面すれすれ三ヶ日温泉リステル～駅」より無料送迎バス5分

高速バス 新東名高速スーパーライナー号、東名浜名湖バス停下車より無料送迎バスあり

＊全ての送迎バスは予約制です

自家用車 新東名・東名高速道路「三ヶ日IC」より10分

■ご予約

公式ホームページ内、特典多数の公式予約サイトより

公式ホームページ： https://www.listel-hamanako.jp/

夏のランディングページ：https://www.listel-hamanako.jp/summer/

■お客様からのお問い合わせ先

TEL ：053-525-1222(代) 予約電話受付：9:00～20:00