限定醸造クラフトビール「シトラストラタリゾートラベラー」を7月10日(金)に新発売！＜エチゴビール＞

エチゴビール株式会社

エチゴビール株式会社(本社：新潟県新潟市、社長：阿部 誠)は、ホップとレモンが香り、すっきりとした飲み口でリフレッシングな味わいの限定醸造クラフトビール「シトラストラタリゾートラベラー」を2026年7月10日（金）に発売いたします。

【 発売の背景 】

「シトラストラタリゾートラベラー」は、従来の“シトラ”と“ストラタ”の2種類のホップを使用した限定醸造の人気シリーズ「シトラストラタ」シリーズの第４弾商品です。従来品にフルーツを加えることでドリンカビリティをさらに高めた商品を提案したいと考え開発しました。人気ビアスタイルのSESSION IPA（セッション・アイ・ピー・エー）をベースに、クラフトビール初心者の方でも飲みやすく、気軽に手に取っていただきたい商品です。

【 商品特徴 】

柑橘系の香りが特徴の“シトラ”とトロピカル感のある“ストラタ”の2種類のホップ、さらには、レモン果汁とレモンピールに隠し味のはちみつを使い、SESSION IPA（セッション・アイ・ピー・エー）の心地よい苦みに加え、レモンのアロマと酸味、ほのかなはちみつの滋味を感じる爽やかなビールに仕上げました。アルコール度は4.5％と控え目で、暑い夏にぴったりのリフレッシングなビールとして、くつろぎのひとときなどで幅広い方々に楽しんでいただきたい商品です。

【 商品概要 】

商品名 ： シトラストラタリゾートラベラー

酒 別 ： ビール

原 料 ： 麦芽(外国製造)、ホップ、はちみつ、濃縮レモン果汁、レモンピール

アルコール度 ： 4.5％

容 量 ： 350ml缶

価 格 ： 参考価格324円（税別）・356円（税込）

【 パッケージデザイン 】

これまで発売した「シトラストラタ」シリーズのパッケージデザインで世界各地を駆け抜けてきた虎コンビが、今回は那須高原でリラックスキャンプをしているほのぼのとしたデザインとしました。エチゴビール那須工場と白煙を上げる雄大な茶臼岳をイメージした背景で、“那須町の鳥”に制定されているカッコウが麦の穂を加えて飛んでいます。

【 SESSION IPA（セッション・アイ・ピー・エー）とは 】

IPA は18 世紀末頃、英国の植民地だったインドへビール送る際にビールの劣化を抑えるため、大量の ホップを使用しエキス分の高いビールをつくったことが由来のビアスタイルです。そのため、一般的には強い苦みが特徴のビールです。“SESSION”は、飲み続けられるようにアルコール度数を本来のビールよりも低くしたという意味で、SESSION IPA は、昨今クラフトビールファンの間で人気の高いビアスタイルになっています。

【 エチゴビールについて 】

エチゴビール株式会社は、1995年に新潟県で全国第一号のクラフトビール（地ビール）として創業しました。欧州で演劇家をしていた創業者がドイツで豊かなビール文化と出会い、これを日本でも広めたいという夢を持って日本でのクラフトビール造りを始めました。この志を継承し、エチゴビールは「Let's be romantic，act on stage！（ロマンを語ろう、舞台に立とう！）」をテーマに掲げています。これは、日本のビールや世界のビールの舞台で、生き生きと演じ続ける役者でありたい、そして、お客様の人生におけるドラマも精一杯応援したい、という想いを表しています。