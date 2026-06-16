トップクリエイターが明かす第一線現場のリアル｜クロストークイベント「AIが変える未来のクリエイティブ」

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール、デジタルハリウッド（運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳）が運営をする、新しい学びのスタイルを通して多様なライフスタイルを支援し全国へ展開している、Webと動画について学べるラーニングスタジオ『デジタルハリウッドSTUDIO』では、AIがもたらすクリエイティブの未来と現場のリアルをテーマにしたイベント『AIが変える未来のクリエイティブ-現場の最先端を丸ごとインプット！』を2026年6月28日（日）に開催いたします。本イベントはデジタルハリウッド東京本校（御茶ノ水）をメイン会場とし、オンラインでも参加することができます。

近年の生成AIの急進的な進化により、「AIによって仕事を奪われる」といったマイナス面が注目されがちです。しかしクリエイティブの現場で見えはじめているのは、単なる代替や効率化だけではありません。AIとの対話を通じて、アイデアを広げ、視点をずらし、試行錯誤の量と質を高めていく。そこに、人間の発想が一段飛躍する“クリエイティブジャンプ”への新しいきっかけがあります。

＊クリエイティブジャンプとは「未知の組み合わせを発見する力」のこと。

参照：クリエイティブジャンプとは｜論理を飛び越えてアイデアを生む発想法（アイデア総研）

https://idea-soken.com/creative-jump

《AI時代のワークフローの変化》

本イベントでは、テクノロジーを駆使したデジタルコンテンツ制作のスペシャリストである西村保彦氏と、広告・ブランディングの第一線で活躍するアートディレクターの須藤絵理香氏をお招きし、「AIによってできるようになったこと」「現場で起きている変化」、そして「今、何を学び、何に触れるべきか」をテーマに、現場のリアルと、未来に向けて私たちが何を学ぶべきかをお話しいただきます。

AIによって創作のハードルは下がり、挑戦できる可能性は大きく広がりました。未来の創作をより自由で豊かなものにするヒントを、ぜひ本イベントで見つけてください。

イベント詳細・申し込みはこちら :https://school.dhw.co.jp/event/20260628_AIcreative.html

【トークテーマ】

・AIによって「できるようになったこと」

・現場のワークフローの変化

・今「何を学ぶべきか／何に触れるべきか」

未経験だけどクリエイティブに興味のある方や、クリエイターとして、AIを使って自分の表現をもう一歩飛躍させたい方、最先端のクリエイティブ現場のリアルや変化を知りたい方におすすめの内容です。

【登壇者紹介】

西村保彦氏

Human Magic株式会社 代表取締役 テクニカルディレクター／エンジニア／プロデューサー

WEB制作会社、広告制作会社を経て2026年Human Magic株式会社設立。

WEB/アプリ/サービス/インスタレーション/デバイス開発/映像/AI等、あらゆるデジタルコンテンツの制作を担当。

決まったやり方のないプロジェクトにおいて、その作り方から考えてクライアントも含めた社内外のチーム全体をマネージメントしながら、高いクオリティのプロジェクトを遂行することを得意とする。

主な仕事に、NTTドコモ - Future Experimentシリーズ / サントリー天然水 - ENDLESS DAWN そしてまた、朝が来る。 / グーグル - もしもし、ブルータスなど。

Cannes Lions、One Show、Clio Awards、文化庁メディア芸術祭を始め、多数の国内外の賞を受賞。

「AI総合クリエイティブ講座」の監修と、講座内の複数授業の講師を担当。

須藤絵理香氏

株式会社電通 アートディレクター

デジタルハリウッド大学を卒業後、株式会社電通にアート職として入社。

アートディレクター・プランナーとして実務に携わる傍ら、デジタルハリウッド大学院へ進学し、デジタルコンテンツマネジメント修士課程を修了。

広告・ブランディング領域を軸に、テクノロジーやデジタル表現を横断しながら、新しい価値創出に取り組む。

国内外のアワード受賞歴を持ち、企画・体験設計・ビジュアルディレクションまで担当領域を広げながら活動している。

【開催概要】

■日時：2026年6月28日（日）13:00～15:00

■会場：デジタルハリウッド東京本校

（東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3F／JR「御茶ノ水」駅 聖橋口徒歩1分・東京メトロ「新御茶ノ水」駅 B2出口直結）

オンライン配信あり

■参加費：無料（要予約）

■定員：100名 デジタルハリウッド東京本校（御茶ノ水）50名、オンライン50名

※定員を超えるお申込みをいただいた場合抽選となります。当選された方にのみ、後日参加のご案内をお送りいたします

■イベント詳細はこちら

https://school.dhw.co.jp/event/20260628_AIcreative.html

■参加申し込み方法

下記よりお申し込みください。

お申込み :https://go.dhw.co.jp/aievent260628

【本イベントのお問い合わせ先】

デジタルハリウッドスクール イベント事務局

hello_school@dhw.co.jp

【7月からの受講生向け新サービスのご紹介】

デジタルハリウッドでは、全国約40拠点に展開するデジタルハリウッドSTUDIOの学習環境を活かし、対象コースの受講生に、2026年7月より「AI総合クリエイティブ講座」を提供開始予定であることを発表いたしました。

本講座では、単にAIツールの使い方を習得するだけでなく、クリエイティブの「基礎」と「AIの力」を掛け合わせ、表現を磨き上げる力を養います。

誰でもそれらしいものを作れるようになった今、自分にしか作れないものを作りたいあなたに、表現を飛躍させるための相棒としてAIをどう使いこなすべきか。プロが実践するその向き合い方を伝授します。

「AI総合クリエイティブ講座」詳細はこちら：

https://school.dhw.co.jp/course/web/contents/aicreative.html

【デジタルハリウッド（専門スクール）について】

https://school.dhw.co.jp/

1994年10月、デジタルハリウッド株式会社の設立と同時に東京・御茶ノ水に本校として開校。現在は東京の他、大阪・梅田にも開校。主に社会人を対象に、Web・デザイン・3DCG・VFX・映像・グラフィック等のプロを養成し、各産業界への就転職や独立を目指す通学の専門スクール。