東京大学発スタートアップのissin、組織の健康をAIで数値化する法人向けサービスを、6月17日～19日開催の「健康経営 EXPO」に出展

issin株式会社



東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、2026年6月17日（水）～19日（金）の期間に東京ビッグサイトで開催される「第25回 総務・人事・経理Week【東京｜6月】」内の「健康経営 EXPO」にて、法人向けの健康経営支援サービス「Welly Compass（以下「本サービス）」を出展します。



本サービスは、企業が保有するストレスチェックや健診データなどを取り込み、AIが組織の健康状態を自動で数値化するものです。組織健康スコア・アクティブ率・パフォーマンス改善額によるコストの見える化などを部署ごとに一元管理し、データの「見える化」にとどまらず、次に取るべきアクションまでを支援します。

会場では、担当者様向けのダッシュボード画面を用いたデモンストレーションをご覧いただけます。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103350/table/102_1_dfae7914596ccaee173b8a22b07fb14b.jpg?v=202606160352 ]

展示会場の入場には必ずバッジが必要となります。URLよりお申し込みの上、ぜひ会場へ足をお運びください。

来場登録URL：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html

背景：健康経営データ、集計だけで終わっていませんか？

近年、企業における従業員の健康管理や安全配慮義務への関心が高まり、ストレスチェックの対象事業場を拡大するなど、2028年に向けて関連する法整備も進められています。これにより、より多くの企業で、従業員の健康データを適切に管理・活用することが求められています。

ストレスチェックや健康診断は、従業員の健康状態を把握する重要な機会です。一方で、実施後のデータは紙やPDF、Excelなどで管理されているケースも多く、データを保管できていても、形式の統一や部署ごとの集計までは手が回らず、煩雑な作業が担当者の負担となっています。また、ストレスチェックの結果は機微性の高い情報であり、閲覧できる担当者や範囲を慎重に管理する必要があるなど、活用にあたっての制約も少なくありません。

その結果、多くの人事・労務・健康経営のご担当者は、健康関連データを保有していても集計や保管にとどまり、組織課題の分析や改善施策の検討まで十分に手が回らないなどの課題を抱えています。

issinが提供する本サービスは、健康診断データやストレスチェック結果などを、適切な権限管理と個人情報保護に配慮しながら整理・可視化し、組織単位での課題把握を可能にします。さらに、蓄積されたデータをもとに部署ごとの傾向や改善余地を把握し、具体的な健康経営施策の検討へとつなげます。従業員の健康増進と生産性向上を通じて、事業全体のコスト改善にも貢献します。

「Welly Compass」の3つの特長

１．健康関連データの管理・集計業務を効率化

健康診断データやストレスチェック結果など、企業がすでに保有している健康関連データの整理・集計を効率化します。これまで紙やExcel、手作業で行われていたデータ確認・形式の統一・集計の負担を軽減し、担当者が本来注力すべき分析や施策検討に時間を使える状態を可能にします。

２．組織の健康状態をダッシュボードで可視化

取り込んだ健康関連データをもとに、組織の状態を把握するための各種指標をダッシュボード上で確認できます。全社だけでなく、部署や拠点などの単位で傾向を把握することで、どの組織にどのような健康課題があるのかを客観的に確認しやすくなります。健康状態の変化や施策実施後の推移も確認でき、健康経営の取り組みを継続的に改善することを支援します。

３．データの「見える化」から「次のアクション」へ

健康関連データは、集計して終わりではなく、具体的な改善施策につなげてこそ価値を発揮します。本サービスでは、可視化された組織課題をもとに、担当者が次に検討すべきアクションを整理しやすい形で提示します。部署ごとの傾向やストレス要因、生活習慣・健康診断結果の変化などを踏まえ、産業医・保健師・人事労務のご担当者と連携しながら、職場環境の改善や生活習慣改善支援、健康施策の設計と実行を支援します。

【会社概要】

会社名：issin株式会社（読み：イッシン）

代表者：代表取締役 程 涛

設立：2021年4月5日

所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705

資本金（資本準備金含む）：834,956,200円

事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供

・生活習慣の改善・促進を、ラクに楽しくサポートするスマホ向けアプリ「ウェリー」

・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」

・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「スマートリカバリーリング」

・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）

・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）

URL：https://issin.cc/

【代表プロフィール】

issin株式会社 程 涛（テイ トウ）

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。

2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「スマートリカバリーリング」をリリース。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。

2025年11月、自身初の著書「道具としてのアイデア」（日経BP社）を出版。

書籍情報

『道具としてのアイデア』

著者：程涛

発売日：2025年11月21日（金）

定価：1,760円（税込）

発行：日経BP

日経ブックプラス：https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/10/30/02293/

Amazon：https://amzn.to/3YmFddt

本件に関するお問い合わせ

issin株式会社

TEL：03-3868-0186

MAIL：business@issin.cc