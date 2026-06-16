『バンダイナムコ Cross Store 東京』内カプセルトイ専門店 ギネス世界記録(TM)認定！公式認定授与式には女性アイドルグループ「CANDY TUNE」も登壇

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが『バンダイナムコ Cross Store 東京』(東京都豊島区)内で展開するバンダイ公式の「ガシャポン(R)」専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』とカプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』は、2026年6月16日(火)、ギネス世界記録(TM)公式認定員の立ち合いのもと、「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数(Most capsule toy vending machines at a single venue)」4,096面で、カプセルトイ機の設置数世界一のギネス世界記録TMに認定されました。

同日、公式認定証の授与式を行い、女性アイドルグループのCANDY TUNE(アソビシステム所属)のメンバーがお祝いに駆けつけ、カプセルトイ機の設置数世界一のギネス世界記録TMの認定授与式を盛り上げました。

●ギネス世界記録(TM)確認作業にCANDY TUNEが参加！4,096面のギネス世界記録(TM)達成に歓喜！

認定作業には女性アイドルグループのCANDY TUNEのメンバーも参加。

同日、公式認定証の授与式を行い、CANDY TUNEのメンバー、福山梨乃さんが公式認定証を受け取り、その後のトークセッションでは、CANDY TUNEのメンバー全員がガシャポンを回すトークセッションを展開。

カプセルの中に入っている質問に答えるQ&Aトークでは、ギネス世界記録(TM)にちなみ、CANDY TUNEがこれから挑戦したい世界記録や、マル秘エピソードの披露などを、フリップトーク形式で行いました。

CANDY TUNEからのギネス世界記録(TM)のお祝いとして、バンダイ公式ガシャポンマシンシリーズの自販機を約1/2スケールでモデリングした「ガシャポンマシントライ」にお祝いのことばを寄せ書き。このガシャポンマシントライは、イベント後に、「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて期間限定で展示することを発表しました。

またトークセッションでは、株式会社バンダイのオリジナルカプセルトイプランド「ガシャポン(R)」からの「KAWAII LAB.の商品化決定」の発表が、CANDY TUNEのメンバーにはサプライズで行われ、会場は大いに盛り上がりました。

＜ギネス世界記録TM認定記念！！＞

全国の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』でキャンペーンを開催

ガシャポン(R)とカプセルトイファンの皆さまに日頃の感謝の気持ちを込めて、ギネス世界記録TM認定を記念したキャンペーンを開催します。

■『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』ギネス世界記録TM認定記念キャンペーン■

全国の店舗で合言葉を店舗スタッフに伝えると先着で特別グッズプレゼント！

【実施内容】

全国の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』で店舗スタッフに合言葉「世界一おめでとう！」を伝えると、ギネス世界記録TM「記念クリアマルチポーチ」をプレゼントします。

※なくなり次第終了。

【実施期間】

2026年7月1日(水)～2026年7月31日(金) 計31日間

↓キャンペーン詳細はこちら↓

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/special/gashapon-recordchallenge/

※一部の店舗はキャンペーン対象外です。

バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」について

「ガシャポン(R)」はハンドルを「ガシャ」と回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることがブランド名の由来となり、1977年よりカプセルトイ市場に参入しました。世の中の流れやお客さまのニーズに寄り添い、商品・自販機・売場を進化させながら高品質でバラエティ豊かな商品を展開し続け現在では毎月120種類以上の商品を市場に投入しています。現金・電子マネー・二次元コード決済など様々な決済方法やカプセル以外の形状にも対応する自販機の開発も自社で行い、近年はサステナビリティへの取り組みも積極的に実施し、カプセルのリサイクルや環境に優しい素材の開発にも取り組んでいます。

また、2021年以降は海外にもガシャポンバンダイオフィシャルショップを出店し、世界中で「ガシャポン(R)」をお楽しみ頂ける環境づくりを推し進めています。

グローバルでの年間売上実績により、“カプセルトイ世界売上No.1”（※1）としてギネス世界記録にも認定された「ガシャポン(R)」に今後もご注目ください。

（※1）世界最大のカプセルトイブランド（2024年度 年間売上）

ガシャポンオフィシャルサイト

https://gashapon.jp/

8 月 8 日「ガシャポンの日」とは

「ガシャポン」誕生から45周年を迎えた2022年に、8月8日を「ガシャポンの日」と制定し、一般社団法人日本記念日協会より記念日として認定されました。

「8」という数字はカプセルを二つ積み重ねた形に似ていること、また一年で最も「丸＝カプセル」が多い日であることが、日付の由来となっています。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc.