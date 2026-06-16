BeReal、日本国内MAU650万人を突破　前年比+30%成長、Z世代を中心に利用拡大

BeReal SAS

リアルな瞬間をシェアできる写真共有アプリ「BeReal.」（本社：フランス、パリ）は、2026年6月時点で、日本国内の月間アクティブユーザー数（MAU）が650万人を突破したことをお知らせします。前年同期比では約150万人増加し、前年比約30%の成長となりました。

■大学生世代を中心に利用拡大、学生との接点創出に強み

BeRealはZ世代を中心に利用が拡大しており、13～17歳ユーザーは前年比+25%、18～22歳ユーザーは前年比+20%と、若年層を中心に高い成長率を維持しています。

また、BeRealの利用者のうちZ世代（13～27歳）は92%、その中でも18～23歳が54％を占めており（※）、大学生世代を中心とした大規模なユーザー基盤を形成しています。こうした特徴から、BeRealは大学生世代への高いリーチ力を持つSNSとして、多くの企業・ブランドにおける認知拡大やコミュニケーション施策、学生との接点創出の場として活用が広がっています。

（※）BeReal調べ：18～23歳の割合は、学生に限定しない利用者数

■企業・著名人による公式アカウント活用も拡大

ブランドや著名人による公式アカウント活用も広がっており、アーティスト、俳優、スポーツ選手、クリエイターなど、幅広いジャンルのアカウントが300名以上参加しています。“リアルな日常”を共有するプラットフォーム特性を活かし、従来のSNSとは異なる、自然体で距離感の近いファンコミュニケーションの場として活用が進んでいます。

■広告主による活用も拡大、国内外ブランドによる事例が増加

BeReal広告を活用する企業数も拡大しており、これまでの広告出稿企業数は累計300社を突破しました。小売、飲料・食品、製菓、家電、金融、エンターテインメント、ラグジュアリーブランド、アパレル、美容・コスメ、製薬、人材・採用、教育・大学など、幅広い業界で導入が進んでいます。

BeReal広告は、ユーザーの日常投稿体験の中に自然に溶け込むフォーマットを特徴としており、“友人の投稿を見る感覚”に近い自然な接触体験が支持されています。近年では、認知拡大だけでなく、来場促進や購買行動、SNS上でのUGC創出などを目的とした活用も広がっています。

〈広告事例〉

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https://markezine.jp/article/detail/50561



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https://prtimes.jp/story/detail/rE6X1wHaZ9b

引き続き、リアルな日常共有を通じた新しいコミュニケーション体験を提供するとともに、ユーザー・企業双方にとって価値あるプラットフォームを目指してまいります。

【BeRealについて】

BeRealは、加工のないありのままの瞬間を共有することで、よりリアルなつながりを育む写真共有アプリです。1日1回、ランダムな時間に届く通知にあわせて、ユーザーは前面・背面カメラで同時に写真を撮影・投稿します。フィルターや編集、AI生成コンテンツに頼らない独自のフォーマットにより、その瞬間の“リアル”をそのまま切り取る新しい自己表現のかたちを提案しています。

日本国内においては、月間アクティブユーザー数（MAU）が650万人に到達、特にZ世代を中心に高い支持を集めています。

また、公式アカウントの展開も順調に拡大しており、日本では300名以上、世界全体では1,000名以上の著名人・インフルエンサーがBeReal上で発信を行っています。日本市場における存在感も、さらに高まっています。

【会社概要】

会社名：BeReal.

代表者：Alexandre Yazdi

所在地：フランス・パリ

お問い合わせ先：ads@bereal.com

【BeReal アプリダウンロード】

iOS

https://apps.apple.com/jp/app/bereal-%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AA%E6%97%A5%E5%B8%B8%E3%82%92%E5%8F%8B%E9%81%94%E3%81%A8/id1459645446

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bereal.ft&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bereal.ft&hl=ja)

【App Store ストーリー】

https://apps.apple.com/jp/story/id1623098268

