福岡銀行香椎支店新築移転に伴う複合ビル建設について

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社福岡銀行（取締役頭取 五島 久）は、 香椎支店（福岡市東区）の店舗新築移転に伴い、商業店舗・オフィス機能を備えた複合ビルの建設を予定しますのでお知らせいたします。

香椎エリアは商業・オフィス・住宅等の施設が複合的に整備されており、ファミリー層が多い地域特性を活かし、新ビルは銀行店舗に加え、エリアの賑わい・活性化に繋がる建替え計画を検討しております。新ビルは2027年に着工、2028年に竣工・開業する予定です。

なお、香椎支店は新ビル開業までの間、現店舗にて営業を行い、移転開業日が決定しましたら別途お知らせいたします。

当行は、今後もFFGの存在意義『一歩先を行く発想で、地域に真のゆたかさを。』のもと、より一層のサービス向上に努めてまいります。

新ビルの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29076/table/396_1_ff8d5644b4fc0c6f57337dce64ea48f2.jpg?v=202606160752 ]

※今後の設計や関係者との協議等により変更が生じる可能性があります

【新ビル完成予想図】

【低層部イメージ】

【案内地図】

ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久