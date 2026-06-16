セルプロモート、中小企業向けAIシステム構築トレーニングサービス「AI GYM」を提供開始

セルプロモート株式会社

システム開発やデジタルトランスフォーメーション（DX）支援を通じて企業の成長を促進するセルプロモート株式会社（代表取締役：林 亮太、本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、中小企業向けAIシステム構築トレーニングサービス「AI GYM（エーアイジム、以下『AI GYM』）」を2026年6月16日より新サービスとして提供開始いたします。

■社会的背景

昨今、生成AIの急速な発展が経済・産業に大きな影響を及ぼしています。コード生成AIツール「Claude Code（クロードコード）」や、タスク自動化エージェント「Claude Cowork（クロードコワーク）」などの台頭により、プログラミングの知識がなくてもシステムやアプリの構築が自然言語で可能になり、企業においても従来のシステム外注などの大幅なコストをかけずに、自社で生成AIを活用して社内システムを構築し、タスクの自動化により生産性や業務効率を向上できる機運が高まりつつあります。

しかし一方で、中小企業におけるAI導入・活用はいまだ大きく遅れている実態があります。独立行政法人中小企業基盤整備機構が2026年3月に公表した調査（※）によると、中小企業のAI導入率はわずか20.4%にとどまり、全体の約8割もの中小企業が生成AIをうまく活用できていない状況となっています。

AIの導入・活用が進まない理由として、同調査では「成功事例・活用事例などの情報が不足している」と回答した企業が83.3%と最多数を占めています。情報や知見がないゆえに、いざAIを導入しようと試みても具体的な自社業務でのAI活用プロセスのイメージができないことが、チャンスを阻害する大きな壁となっています。

（※）「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査(https://www.smrj.go.jp/research_case/questionnaire/fbrion0000002pjw-att/202603_AI_point.pdf)」

■サービス開始の背景

この壁を払拭するため、当社は「現場担当者がAIを活用して業務システムを構築できる人材になること」が重要だと考えました。

これまで当社はDXコンサルティング事業を通じて、様々な中小企業や行政機関に対し、DX支援や生成AIを活用した業務システム開発を行ってまいりました。その中で、「外注して開発したシステムが現場にフィットせず使われなくなってしまった」「DX・AI人材が社内にいない」「AI研修を受けても実務で活用できない」といった課題を数多く耳にしてきました。

こうした課題に共通していたのは、現場業務を最も理解している担当者自身が、AIを活用して業務改善やシステム構築を行う手段を持っていないことです。

そこで当社は、生成AIの活用方法を学ぶだけではなく、自社の業務課題をテーマに実際の業務システムを構築しながら学ぶ実践型トレーニングサービス「AI GYM」を開発しました。成果にこだわる「トレーニングジム」から着想を得て、システムの設計から完成、運用までを一貫して伴走し、受講者が卒業後も自ら改善・拡張できる状態になることを目指しています。当社は本サービスを通じて、中小企業が自社内にAI活用人材を育成し、継続的な業務改善を実現できる環境づくりを支援してまいります。

■「AI GYM」について

「AI GYM」は、"教えて終わり"のAI研修サービスとは異なり、受講者が自社の業務課題を題材に、当社トレーナー伴走のもとで実際に動く業務システムを約2ヶ月間で完成させることを目的としたAIトレーニングサービスです。全12回・合計24時間にわたり、AIツールの活用からシステム構築・セキュリティ知識までを実践的に学ぶカリキュラムを提供します。

【サービスの特長】

・プログラミング経験不要で、生成AIを活用して自社専用の業務アプリを構築できます

・卒業時には完成した業務システムを自分たちで改修・拡張できる状態を目指し、システムの所有権は受講企業に帰属します

・それぞれの個社課題に応じてシステムの設計から専任トレーナーが伴走し、セキュリティ設計についても受講者自身が対応できるようなトレーニングを行います

【対象企業・受講者イメージ】

・DX人材やAI人材が社内にいない企業

・既存で導入している業務用システムが、自社業務にフィットしていない企業

・プログラミングの知見はないが自社業務の課題を言語化できる現場担当者

■「AI GYM」サービスページ

https://aigym.cellpromote.biz/

■取締役COO 谷内明雄のコメント

「AIの進化は、システム開発の常識を根底から変えようとしています。これまで中小企業がDXに取り組もうとすると、選択肢は高額なシステム開発の外注か、既成のSaaSパッケージ導入かの2択でした。しかし今、プログラミングの知識がなくても、AIを活用すれば現場の担当者が自分たちでシステムを作れる時代が到来しつつあります。

日本の99.7%を占める中小企業の現場にAIを使いこなせる人材が育てば、一社一社の稼ぐ力が上がり、日本経済全体が元気になります。AIの波に乗ることを恐れるのではなく、その波を自分たちの力に変えられる中小企業を、一社でも多く増やしてまいります」

（セルプロモート株式会社 取締役COO 谷内明雄）

■今後の展望

当社は「AI GYM」のサービス提供を通じて、初年度は50社への導入を目指してまいります。Web広告等のプロモーション展開により、首都圏にとどまらず地方に根ざした中小企業へも広くリーチを図ってまいります。多くの中小企業がAIの導入に課題を抱えている現状を変えるべく、当社は引き続き現場の課題に寄り添った支援を続けてまいります。

●セルプロモート 概要

セルプロモートは「IT」と「人材」をキーワードに、他社とは異なる独自のアプローチから社会に多様な価値を提供することを目指しています。挑戦を歓迎する環境をつくり、常に時代の変化を先読みしながら、IT人材が主役となる新時代を切り開きます。社会の持続的な発展と成長には、まだ世間に知られていない高いポテンシャルを秘めた人材や企業を見いだし、プロモートすることが不可欠です。セルプロモートは、次世代を担う人々と共に歩み、新たな時代を築くことで、社会の発展に貢献していきます。

会社名：セルプロモート株式会社

代表者：代表取締役 林 亮太

URL：https://cellpromote.biz/

設立：2019年1月

資本金：5,500万円

所在地：東京都新宿区新宿1-9-1 第2タケビル3階

事業内容：SIソリューション事業、DXコンサルティング事業