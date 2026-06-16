【コンビニスイーツに関する調査】コンビニスイーツ購入者のうち、月1回以上購入する人は5割強、週1回以上は1割強。スイーツにかけてもよい上限額は、1回あたり「250円～300円未満」がボリュームゾーン

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■コンビニスイーツ購入者のうち、月1回以上購入する人は5割強、週1回以上は1割強。スイーツにかけてもよい上限額は、1回あたり「250円～300円未満」がボリュームゾーン

■コンビニスイーツ購入者のうち、「ローソン」のスイーツが最も好きと回答した人は4割弱。「セブン‐イレブン」が3割強、「ファミリーマート」が2割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、13回目となる『コンビニスイーツ』に関するインターネット調査を2026年5月1日～7日に実施しました。

本調査のコンビニスイーツとは、コンビニエンスストアの冷蔵コーナーのスイーツが対象です。常温の菓子、アイスクリーム・冷凍スイーツなどは除きます。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1789_1_6cac5e63073fd8f197c3a46e8569a8c5.jpg?v=202606160352 ]◆コンビニスイーツの購入頻度

コンビニスイーツの購入者は5割強です。そのうち、月1回以上購入する人は5割強、週1回以上は1割強となっています。

◆コンビニスイーツの購入場面、購入時の重視点

コンビニスイーツ購入者に、コンビニスイーツの購入場面や購入時の重視点を聞きました。

購入場面は（複数回答）、「甘いものが食べたいとき」が66.7％、「食後のデザートとして」が27.9％、「店頭でおいしそうな商品を見かけたとき」が26.5％です。

購入時の重視点は（複数回答）、「味」が75.5％、「価格」が55.7％、「容量、サイズ」が24.9％です。週1回以上購入する層では、他の層より「価格」を重視する人の比率が低い傾向にあります。

◆コンビニスイーツにかけてもよい上限額

コンビニスイーツ購入者が、スイーツにかけてもよい上限額は、1回あたり「250円～300円未満」がボリュームゾーンです。

300円以上は4割強、女性30代・70代で比率が高くなっています。一方、男性30代では低い傾向です。

◆コンビニスイーツの購入理由

コンビニスイーツ購入者の購入理由は（複数回答）、「いつでも買える」が41.8%、「おいしい・おいしそう」が40.1%、「立地がよい・行きやすい」が28.5％です。

「おいしい・おいしそう」は、女性10～30代で各5割台半ばと特に高くなっています。

「少量でも買いやすい」は高年代層で高く、特に女性60～70代で顕著です。「価格が手頃」も高年代層で高くなっています。

◆コンビニスイーツが好きなコンビニエンスストア

コンビニスイーツ購入者に、どのコンビニエンスストアのスイーツが最も好きかを聞いたところ（複数回答）、「ローソン」が36.5％、「セブン‐イレブン」が32.5％、「ファミリーマート」が17.1％です。

10・20代では、「ファミリーマート」の比率が高くなっています。

関東では「セブン‐イレブン」が1位、北海道では「セイコーマート」が高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆気に入っているコンビニスイーツ（全2,225件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1789_2_81c63d80f4461591e725c31cf17a3525.jpg?v=202606160352 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1789_3_f789ff6badf7c939727b51f6b0dec7ca.jpg?v=202606160352 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。