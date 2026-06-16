NINZIAと龍谷大学、独自の蒟蒻由来素材の整腸機能についての効果を確認

株式会社NINZIA

こんにゃく由来の高機能原料と独自のテクスチャ・エンジニアリング（食感創成）技術を提供する株式会社NINZIA（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO兼CRO：寄玉昌宏、以下「NINZIA」）は、龍谷大学（食の嗜好研究センター客員研究員 中村富予博士）等との共同研究において、当社独自の食物繊維素材（ゾル状グルコマンナン）を含有するナッツ製品の摂取が、排便回数の増加や便性状の改善に効果があることを確認しました 。本研究成果をまとめた原著論文は、2026年6月1日発行の学術誌『New Diet Therapy』Vol.42 No.1に掲載されました 。

龍谷大学との共同研究第二弾

本研究は、龍谷大学との共同研究として実施してきた蒟蒻由来素材に関する研究の第二弾となります。

NINZIAではこれまで、蒟蒻由来素材「ゾル状グルコマンナン」の機能性研究を進めており、2024年には龍谷大学との共同研究において、食後の血糖値上昇抑制効果を確認しました。

今回の研究では、血糖値への影響に加え、腸内環境や排便状況への影響について検証を行い、蒟蒻由来素材の新たな可能性を探りました。

研究の背景

便秘という社会課題： 便秘は若い世代、特に女性に比較的多く見られる身体症状であり、身体的・精神的なQOL（生活の質）を低下させる解決すべき課題の一つです 。

ゾル状グルコマンナンへの着目： 一般的なこんにゃくは製造過程の加熱処理によって食物繊維が不溶性へと変化しますが、NINZIAが提供する「ゾル状グルコマンナン（NinjaPaste）」は、水溶性と不溶性の両方の食物繊維を含んだ状態で提供されます 。

期待される効果： この特長により、腸管内で水分を吸収しゲル化することによる便の軟化や、腸内環境を良好に保つ効果が期待され、手軽に摂取できる若年層の新たな便秘対策として注目されています 。

研究内容と結果のハイライト

本試験は、健常な大学生82名を対象に、「ゾル状グルコマンナン含有ナッツバー」と対照食（ナッツのみ）をそれぞれ2週間摂取していただき、排便状況への効果を比較・検証しました 。

排便回数の有意な増加： ナッツバー摂取後、1週間あたりの「排便回数」が有意に増加しました 。

便秘気味の方にも効果を確認： 事前調査で排便が週4回以下の「便秘気味群」においても、排便回数の有意な増加が確認され、便通を促す効果が推察されました 。

便性状の改善（軟化・におい軽減）： ナッツバーの摂取により便が軟らかくなり、便のにおいが有意に軽減されました 。

腹部膨満感の緩和： お腹の張り（腹部膨満感）のスコアが改善され、スッキリとした感覚が得られることが示唆されました 。

気象条件による影響も確認

一方で、試験期間中には一部地域において10度以上の急激な気温低下が連続して発生しました。

寒暖差による自律神経への影響は便秘リスクを高める要因の一つとして知られており、一部の被験者では排便日数が減少する傾向も確認されました。

研究グループでは、こうした外部環境要因も考慮しながら、今後さらに検証を進める予定です。

共同研究機関について

龍谷大学

龍谷大学は1639年に創立された教育機関を起源とする総合大学です。

農学部を擁する瀬田キャンパスでは、食品、生命、環境、農業など幅広い分野の研究が行われており、「食と農の総合研究所」を中心に産学連携による研究活動も推進されています。

研究概要

研究課題：蒟蒻由来素材が排便状況に与える影響の検証

共同研究機関：龍谷大学、羽衣国際大学、株式会社NINZIA

研究対象：健康な大学生82名（男性18名、女性64名）

研究内容：ゾル状グルコマンナン配合ナッツバーの摂取による排便状況への影響評価

株式会社NINZIAについて

糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材「蒟蒻」の可能性を追求する企業です。

糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成の技術を「テクスチャ・エンジニアリング技術」として展開し、日本の食テクノロジーで世界の健康課題の解決を目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社NINZIA

所在地：兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

代表者：代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容：「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト：https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/