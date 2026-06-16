「3D.Core」のファイル変換・ダウンロード機能を大幅アップデート。CADソフトに合わせて形式・サイズ・スケールを自由にカスタマイズして出力可能に

bestat株式会社

3Dデータ処理特化のbestat株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 尚子、以下 bestat）は、ユーザーが自身の業務・用途、連携先のCADソフト等に合わせて3Dデータのファイル形式・サイズ・スケールを自由に設定して出力できる機能の提供を開始します。

背景

製造業の現場では、3DデータをCADソフトで活用する機会が増えています。しかし、点群やメッシュといった3DデータはCADソフトが従来扱うデータより容量が大きいため、取り込む前にファイル変換や軽量化が必要で、この前工程に多くの工数が必要という課題がありました。

このような課題に対し、「3D.Core」は機能アップデートを行い、「3D.Core」で処理した3Dデータのファイル形式・サイズ・スケールの変換設定をユーザー自身で自由に設定できるようになります。各CADソフトに適した形式でデータを出力できるため、複数の変換ツールを使用したり、重い処理でローカルPCがフリーズするといった前工程のトラブルが解消されます。これにより、CADソフト用のファイル出力まで「3D.Core」内で完結でき、現場での3Dデータ活用がさらに加速します。

アップデートされた機能の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91105/table/30_1_2dc43cbef41f92fc6305bbac1c4c8b4d.jpg?v=202606160652 ]

※ファイルサイズが大きい場合（500MB超など）は、変換処理に20～30分程度かかる場合があります。変換処理はクラウド上で実行されるため、お客様の通信環境には左右されません。

今後の展望

現状はメッシュ形式のファイルへの変換のみ対応ですが、今後はユーザーの要望に応じて、点群データやCADファイルへの変換など、対応範囲の拡充を進めていく予定です。

bestat株式会社

会社名 ：bestat株式会社

代表 ：代表取締役 松田 尚子

設立 ：2018年

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 507

事業内容：

・3Dデータの取得・生成・活用クラウドサービス『3D.Core』シリーズの提供

・3Dデータ処理API提供

・デジタルツイン構築

・3Dデータ活用にまつわる業務のAIエージェント開発

URL ：https://bestat-data.com/